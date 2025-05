Bayer Zsolt: Vadászjelenetek Alsó-Alvilágból

Lássuk mindenekelőtt az események kronológiai sorrendjét:

1.: A magyar honvédelmi minisztérium közli, hogy vizsgálatot folytat Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök ellen, aki a NATO közgyűlésein nem a magyar álláspontot képviselte.

2.: Magyar Péter bejelenti, hogy hamarosan „atombombát” fog ledobni, amelybe bele fog bukni a kormány.

3.: Egyre több részlet derül ki Ruszin-Szendi Romulusz viselt dolgairól.

4.: Magyar nyilvánosságra hoz egy hangfelvételt, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismerteti a magyar honvédség fejlesztésének részleteit és okait – pontosan ugyanazt mondja el a hangfelvételen, amit utóbb elmondott nyilvános sajtótájékoztatón és több médiaszereplésében.

5.: Az ukrán titkosszolgálat bejelenti, hogy letartóztatott két Magyarországnak kémkedő ügynököt.

6.: A magyar külügyminiszter bejelenti, hogy kiutasít két fedésben lévő ukrán diplomatát, akik valójában ügynökök és Magyarország ellen kémkednek.

7.: Kocsis Máté bejelenti, hogy a Tisza Párt együttműködik az ukrán titkosszolgálattal.

Ez tehát az események sorrendje. És most próbáljunk bekukkantani a függöny mögé! Kezdetnek forduljunk az ellenzéki sajtóhoz, azon belül is először a Telexhez, amelynek munkatársa Dezső András, aki, hát hogy is mondjuk, titkosszolgálati szakértő. Dezső a következőket írja le – érdemes most nagyon figyelniük:

„Egy hosszú hónapok óta zajló titkosszolgálati háború egyik állomásaként értékelik a Telex titkosszolgálati forrásai azt, hogy pénteken az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte: leleplezett egy magyar katonai kémhálózatnak nevezett szervezetet Nyugat-Ukrajnában, és letartóztatott két ügynököt.”

Tehát a titkosszolgálati háború hónapok óta zajlik. Ez önmagában több mint érdekes! De lássuk tovább:

„Azt viszont az ukrán és magyar titkosszolgálati játszmákat ismerő források sem tudták lapunknak megmondani, mennyire helytálló az SZBU közlése, és egyáltalán kik lehetnek a letartóztatott személyek, akiket az ukránok magyar kémeknek neveznek. Pénteken Szijjártó Péter külügyminiszter is óvatossággal kezelendő, magyarellenes propagandának nevezte a kémkedés miatt letartóztatott ügynökök ügyét.”

Nocsak, nocsak. Dezső forrásai sem tudják eldönteni, mennyire helytállóak az SZBU közlései. Akkor pedig semennyire, mert a Telex és személy szerint Dezső nem arról ismert, hogy bármikor, bármilyen ügyben és összefüggésben a magyar érdek, főleg pedig a magyar kormány vagy kormányzati narratíva erősítésén fáradozott volna.

De lássuk tovább, mert most kezd igazán érdekes lenni:

„Az viszont egyöntetű vélemény, hogy ami zajlik, az egy hónapok óta – részben már a nyilvánosság előtt is ismertté vált – titkosszolgálati játszma része. Ugyanehhez a játszmához sorolják forrásaink azt az incidenst is, ami a múlt héten történt, de nem kapott nyilvánosságot: akkor a honvédség tokaji radarja Magyarországra berepülő drónokat detektált, ezek közül egyet le is lőttek. A magyarok azt gyanítják, hogy a drónok Ukrajnából érkeztek. Ezzel kapcsolatban a Telex kérdéseket küldött a honvédségnek.”

Ha lenne az embernek egy csepp kedve is viccelődni, akkor itt lenne a helye az örök idézetnek, miszerint: „Elvtársak, a nemzetközi helyzet fokozódik”. De nincsen kedvünk viccelődni, különösen ezt elviccelni, ugyanis a nemzetközi helyzet fokozódik. S ebben a felfokozott helyzetben egyszer csak kiderül, hogy a szomszédos, háborúban álló ország drónokat reptetett be hazánk területére – elég mélyen, egészen Tokajig! –, amelyek közül a honvédségünk egyet le is lőtt. Nem vicces. Véresen komoly és hátborzongató – s leginkább mélységesen felháborító, s szerény véleményem szerint jogos felháborodásunkat ideje lenne hivatalos formában jelezni Ukrajna budapesti nagykövetének. Berendelni és átadni neki a tiltakozó jegyzéket. Ez a minimum!

De nézzük tovább!

„A magyar–ukrán titkosszolgálati játszma első, nyilvánosságot kapott fejezete a parlament nemzetbiztonsági bizottságának februári ülése volt, ahol elhangzott, hogy az ukránok egy Orbán Viktor lejáratását célzó titkosszolgálati műveletet indítottak. (…) forrásaink állítják, hogy valóban zajlott egy művelet, és miután ezt a nemzetbiztonsági szervek megszellőztették, az ukrán szolgálatok is érezni kezdték a »törődést«. Úgy tudjuk, hogy komoly erőket mozgattak meg azoknak a forrásoknak a feltárása érdekében, amelyek a magyar szolgálatoknak súgnak.”

Tehát Dezső és a Telex forrásai szerint valóban zajlott (zajlik?) egy ukrán művelet hazánk ellen.

Ez sem vicces, hanem döbbenetes és ugyanolyan felháborító, mint a Tokajig berepülő ukrán drónok ügye. És akkor lássuk a következő megdöbbentő információt:

„Azok a műveletek, amelyek kezdetben polgári titkosszolgálati műveletek formájában jelentek meg, egy idő után átfordultak a katonai hírszerzés szintjére. Ez a katonai vetület csúcsosodott ki a tokaji drónészlelésnél, de volt egy másik fejlemény is. A magyar szolgálatok olyan információkhoz jutottak, miszerint az ukránok bizonyos – nem Magyarország, hanem Oroszország ellen irányuló – szabotázsakciójukat Budapest érintésével akarják megvalósítani. A magyar fél arról szerzett információkat, hogy ezekhez az akciókhoz az ukránok Kárpátalján folytatnak kiképzéseket.”

Ez már Magyarország háborúba rángatásának előszobája, legalábbis az is lehet belőle.

És akkor íme az utolsó részlet a Dezső-féle kirakósból:

„Mivel az ukrán hírszerzéssel szemben a magyar elhárítás is rendkívül aktív volt az utóbbi időszakban, forrásaink azt sem tartják kizártnak, hogy a pénteki bejelentéssel az ukránok úgynevezett »előcsapást« végeztek, azaz ők ütöttek először. Az akció előre tervezettnek és jól összehangoltnak tűnik, merthogy információnk szerint amikor péntek reggel a magyar vezetés értesült róla, a nemzetközi média már kérdéseket is küldött nekik.

Lévén, hogy az efféle titkosszolgálati játszmákban mindkét félnek, tehát az ukránnak és a magyarnak is érdekében állhat a másik besározása vagy éppen a dezinformáció, ezért ezekre a történetekre különösen igaz, hogy az információkat erős fenntartásokkal kell kezelni. Az viszont egyértelmű, hogy komoly a feszültség a két ország szolgálatai között, és az elmúlt időszakban Magyarországon is a korábbinál több ukrán hírszerzőt detektáltak. Valószínűleg az ukránok mostani lépésére is lesz egy válaszlépés – mondták forrásaink.”

Szóval az ukránok előcsapásnak szánták a magyar kémek letartóztatásáról szóló bejelentésüket, amelyet amúgy Dezső forrásai nem tartanak hitelesnek.

Viszont a válaszlépés megtörtént, és kiutasítottunk két fedésben lévő ukrán ügynököt. Nagyon helyesen.

Ez Tehát a Telex tálalása, ami – ismétlem – azért nagyon fontos most, mert a Telex nem érdekelt a magyar nemzeti érdekek képviseletében, s mivel ez az írás mégis magyar érdeket szolgál, tehát nagyon úgy tűnik, hogy az igazságot tálalja benne Dezső András, ebből az következik, hogy az ukránok nagyon elszúrtak valamit.