A kontinens lejtőre került

Egy hónappal ezelőtti írásomban Európa iszlamizációját mutattam be. Amit nemcsak a bevándorlók növekvő aránya okoz, hanem a hitét, reményeit, spiritualitását elvesztett, ugyanakkor ezeket – emberi természetéből fakadóan – továbbra is igénylő európai ember, akinek szintén kiutat kínál, erőt mutat, ezért vonzó tud lenni az iszlám. A mai írásban két dolgot vizsgálunk meg: hogyan viselkednek béna kacsaként az európai kormányok (különösen a brit), nézik tehetetlenül a folyamatot, sőt még ők maguk is segítik, gyorsítanak rajta; illetve megnézünk egy intő példát a közelmúltból, ami itt van előttünk, világosan látjuk, de béna kacsaként nézzük. Vagy tudomást sem veszünk róla.

Mindenfajta vélt vagy valós gazdasági nehézség – és a sok hergelés – ellenére vitathatatlan, hogy Európában az általános életszínvonal messze magasabb, mint a történelem során valaha is. Persze, nem mindenki él egyformán jól, társadalmi csoportonként és országonként is vannak számottevő különbségek, az elmúlt néhány évben pedig repedezik a második világháború után létrejött nyugati jóléti modell és stabilitás. Amihez a 90-es évektől Kelet-Európa is csatlakozott. A fiatalok már ebbe a jólétbe és szabadságba születtek.

Lehet beszélni, gyülekezni, terjedhetnek bármiféle eszmék, a valósággal szembemenő, őrült ideológiák, utópisztikus lázálmok, erőszakos, másokat leigázni, a társadalmat teljesen megváltoztatni, szétverni akaró, fanatikus gondolatok, elnyomó totalitárius eszmék.

És ezek kombinációi.

A jólét miatt a mindennapi életükre valóban nehézséget jelentő problémái viszont nincsenek az embereknek. Ezért keresnek, kreálnak maguknak. Ami valamelyest természetes emberi viselkedés.

Így állt elő például a migráció támogatása is a liberálisok körében. Jó dolgukban, jólétükben nemcsak keresik a problémákat, de szeretnek erényt fitogtatni is. Megmutatni, hogy mennyire jó emberek. Beveszik a mesét, hogy az Európát elözönlő ázsiaiak és afrikaiak valóban menekültek, és meglátják bennük az áldozatot. Akiket majd ők, a nagy hősök megmentenek.

A társadalmat egyre jobban irányítani akaró elit meglátta ebben a saját érdekét. Létrehozott egyfajta „szentségtelen szövetséget” a bennszülött, európai liberálisok, woke-marxisták, valamint az Európát elözönlő iszlám hódítók között. A woke-fiatalság, a radikális baloldali értelmiség, a neomarxisták segítik hatalomba az iszlamistákat. Nemcsak London közismert polgármesterét, a pakisztáni származású Sadih Khant választották meg (immáron harmadszor), de számos további brit nagyvárosnak van muszlim vezetője. Rengeteg nem muszlim is szavaz rájuk. Nagy-Britanniához hasonlóan, maximum egy ütemmel lemaradva, Franciaországban, Németországban, sőt Svédországban, Spanyolországban is a baloldaliak és az iszlamisták közösen dolgoznak a fennálló rend aláaknázásán, a társadalom átalakításán, az országok teljes romba döntésén.

Pedig ott az elrettentő példa: az 1979-es iráni iszlám forradalom.

Ami ma Dubaj, az valaha Teherán volt. Hihetetlenül hangzik, de 1975-ben az egész világon Párizs után Teherán fogadta évente a legtöbb turistát. Csinos nők járkáltak az utcán. Azt viseltek, amit akartak. Strandok és síközpontok voltak az országban. Ma viszont lelövik, aki tüntet az utcán és megkorbácsolják, akit alkoholfogyasztáson kapnak. A nők pedig krumpliszsáknak öltözve járnak az utcán – amikor a férfiak ezt egyáltalán megengedik nekik.