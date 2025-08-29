idezojelek
Vélemény

Az ellenzék játszadozása életveszélyes

Az ukrán titkosszolgálatok évek óta műveleti célterületként kezelik Magyarországot.

Horváth József
Világcsúcs! – ezzel a bulváros felütéssel adta hírül a sajtó, hogy állítólag egy ukrán mesterlövész négy kilométerről lőtt le két orosz katonát. Valóban döbbenetes ez a hír. A Bahmut Szellemei nevű alakulat parancsnoka úgy nyilatkozott, hogy már öt kilométerről is lőttek le oroszokat. Állítása szerint az elmúlt egy év során csaknem ezer ellenséges célpontot likvidált az egysége, amihez már a mesterséges intelligen­ciát is igénybe veszik. A meghökkentő számok mellé jön a reklám is: ezeket egy ukrán gyártmányú Spinex Alligator típusú rombolópuskával hajtották végre. A fegyver csaknem két méteres és negyed mázsás, tehát nem könnyű darab, de szétszedhető, egyszerűen szállítható. A szovjet időkből származó, ma is számos exszovjet ország hadseregében rendszeresített mesterlövészpuska, a Dragunov ehhez képest játékszernek tűnik. Alig öt kiló és egy méter. Hatszáz méterre lehet vele precíziós lövést leadni, de ezer méterig halálos.

Miért is foglalkozom ezekkel a fegyverekkel? Mert nyugati elemzések szerint 

az Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki. Márpedig egy mesterlövészfegyver kurrens árucikk az illegális világban. Terroristák, bűnözők is keresik ezeket. De adnak-vesznek szinte minden fegyvert, ami jól elrejthető, egyszerűen csempészhető. Ahogy az sem zárható ki, hogy az ukrán titkosszolgálatok is részesei ezeknek az üzleteknek, hiszen a korrupció ellen ők sincsenek beoltva. 

Másrészt a háború kitörése óta az ukrán szolgálatok számos merényletet hajtottak végre orosz katonai és polgári célpontok ellen, legyenek azok stratégiai bombázók, olajfinomítók vagy tábornokok, főtisztek. Az ilyen akciók végrehajtásához szükséges fegyverek csempészéséhez nyilván felhasználják a szervezett bűnözés csatornáit is. Ezeket már jóval az akció végrehajtása előtt a célterület közelébe juttatják, ott elrejtik, pihentetik.

Az ukrán kormányzat és a titkosszolgálatok az elmúlt hónapok tanúsága szerint már évek óta célországnak tekintik Magyarországot. Mindezt azért, mert a magyar emberek és kormányuk a béke pártján áll. Hiába támogatjuk Ukrajnát elektromos árammal, üzemanyaggal, humanitárius segélyekkel, ezt ők nem értékelik. Sőt fenyegetnek bennünket, mert nem szállítunk fegyvert, lőszert.

Legutóbb a Wenden nevű ukrán oldalon fenyegették meg Orbán Viktort. A bejegyzés szerint az ukrán katonák bármikor idejöhetnek és kivégezhetik a magyar miniszterelnököt. Szerintük hazánk egy halott állam, amelynek gyakorlatilag hadserege sincs. Most hagyjuk a rólunk sugallt képet, ez nyilván csak a propaganda része. De az X közösségi platformon egymást érik az ukrán fenyegető bejegyzések a miniszterelnöknek címezve. Céljukat ki is mondják: Orbán ne legyen hivatalban, amikor Ukrajna tényleges uniós csatlakozása napirendre kerül. Tiszta beszéd. Ezzel nyilván egyetértenek Brüsszelben is. Ahogy a néppárt elnöke, Manfred Weber mondta: Orbán a múlt.

És itt van a fentebb leírtak másik oldala. Pár napja az ellenzéki sajtóban folyamatosan jelennek meg fényképes tudósítások a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról. Már azt is látjuk a budaörsi reptéren, ahogy kíséretével gépre száll. A hírportál szerint puszta véletlen segítette őket, hogy éppen ott legyenek és dokumentálják a felszállás előtti pillanatokat. Azt állítják, azért nem tudtak még jobb felvételeket készíteni, mert nem volt náluk profi felszerelés. Na persze. De látták az érkező autókat, a civilruhás testőröket. A képek tanúsága szerint alig pár száz méterről.

De itt még nincs vége a furcsa véletleneknek.

Egy másik ellenzéki hírportál már olyan felvételeket tett közzé, amelyeken Orbán Viktor és munkatársai egy horvátországi kikötőben álló hajó fedélzetén vannak. Nagyon közelről, tisztán láthatóan. Sőt túl közelről. Ezeket a képeket látva megfagy az ember ereiben a vér. Az ellenzéki médiát csak az érdekli, hogy a kormányfő mivel repült, mennyit fizetett, kitől bérelt hajót és mennyiért.

Legyen botrány, lehetőleg minél nagyobb, elvégre jövő tavasszal választások lesznek. Márpedig ahhoz, hogy a brüsszeli és a kijevi vágyak beteljesüljenek, ez kell. Ezen túl nem számít semmi. Sajnos a magyar ellenzék és sajtója nem érzi a súlyát annak, hogy mivel játszadozik.

Emlékeztetnék rá, hogy néhány hónapja az is kiderült, 

az ukrán titkosszolgálatok évek óta műveleti célterületként kezelik Magyarországot. Az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével közös képen láthattuk azt a férfit, aki volt olyan amatőr, hogy négy útlevelével fotózkodott. Eközben a magyar ellenzéki politikusok irányába szövögette kapcsolati hálóját. Ő az, aki napok alatt tudott beutazást szervezni a háborús országba, nyilván, mert ez volt a feladata. Miután ellenséges tevékenysége miatt kiutasították hazánkból, folyamatosan fenyegeti a kormányt, a miniszterelnököt. 

Közben pedig úgy tesz, mint aki a magyarok barátja, sőt ő „kárpátaljai testvérünk”. Szomorú dolog, de ott is vannak, akik harminc ezüstért elárulják a saját fajtájukat.

Jó lenne, ha ellenzéki oldalon is megértenék, hogy ebben a háborús helyzetben nem csak a választási győzelem számít. A velünk szemben ellenséges ország titkosszolgálatának az embereivel nem kvaterkázunk. Mert ő nem a javunkat akarja, sőt ellenünk dolgozik, azért fizetik. 

Az pedig, hogy „véletlenül” közeli fotók készüljenek titokban a miniszterelnökről, megengedhetetlen. Célkeresztbe nem tesszük hazánk kormányfőjét. Ezt bármikor kihasználhatja az ellenséges szolgálat. Ha Moszkvában tudnak gyilkolni, akkor akár Budapesten vagy egy horvát szigeten is tudnak.

És végül. Bár a miniszterelnök egyszerűen, nyíltan éli az életét, de a konkrét magánéleti programjairól hogyan lehet ennyire pontos információja – a véletlenen túl! – az ellenségeinek?

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója
 

