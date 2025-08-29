Az ellenzék játszadozása életveszélyes

Világcsúcs! – ezzel a bulváros felütéssel adta hírül a sajtó, hogy állítólag egy ukrán mesterlövész négy kilométerről lőtt le két orosz katonát. Valóban döbbenetes ez a hír. A Bahmut Szellemei nevű alakulat parancsnoka úgy nyilatkozott, hogy már öt kilométerről is lőttek le oroszokat. Állítása szerint az elmúlt egy év során csaknem ezer ellenséges célpontot likvidált az egysége, amihez már a mesterséges intelligen­ciát is igénybe veszik. A meghökkentő számok mellé jön a reklám is: ezeket egy ukrán gyártmányú Spinex Alligator típusú rombolópuskával hajtották végre. A fegyver csaknem két méteres és negyed mázsás, tehát nem könnyű darab, de szétszedhető, egyszerűen szállítható. A szovjet időkből származó, ma is számos exszovjet ország hadseregében rendszeresített mesterlövészpuska, a Dragunov ehhez képest játékszernek tűnik. Alig öt kiló és egy méter. Hatszáz méterre lehet vele precíziós lövést leadni, de ezer méterig halálos.

Miért is foglalkozom ezekkel a fegyverekkel? Mert nyugati elemzések szerint

az Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki. Márpedig egy mesterlövészfegyver kurrens árucikk az illegális világban. Terroristák, bűnözők is keresik ezeket. De adnak-vesznek szinte minden fegyvert, ami jól elrejthető, egyszerűen csempészhető. Ahogy az sem zárható ki, hogy az ukrán titkosszolgálatok is részesei ezeknek az üzleteknek, hiszen a korrupció ellen ők sincsenek beoltva.

Másrészt a háború kitörése óta az ukrán szolgálatok számos merényletet hajtottak végre orosz katonai és polgári célpontok ellen, legyenek azok stratégiai bombázók, olajfinomítók vagy tábornokok, főtisztek. Az ilyen akciók végrehajtásához szükséges fegyverek csempészéséhez nyilván felhasználják a szervezett bűnözés csatornáit is. Ezeket már jóval az akció végrehajtása előtt a célterület közelébe juttatják, ott elrejtik, pihentetik.

Az ukrán kormányzat és a titkosszolgálatok az elmúlt hónapok tanúsága szerint már évek óta célországnak tekintik Magyarországot. Mindezt azért, mert a magyar emberek és kormányuk a béke pártján áll. Hiába támogatjuk Ukrajnát elektromos árammal, üzemanyaggal, humanitárius segélyekkel, ezt ők nem értékelik. Sőt fenyegetnek bennünket, mert nem szállítunk fegyvert, lőszert.

Legutóbb a Wenden nevű ukrán oldalon fenyegették meg Orbán Viktort. A bejegyzés szerint az ukrán katonák bármikor idejöhetnek és kivégezhetik a magyar miniszterelnököt. Szerintük hazánk egy halott állam, amelynek gyakorlatilag hadserege sincs. Most hagyjuk a rólunk sugallt képet, ez nyilván csak a propaganda része. De az X közösségi platformon egymást érik az ukrán fenyegető bejegyzések a miniszterelnöknek címezve. Céljukat ki is mondják: Orbán ne legyen hivatalban, amikor Ukrajna tényleges uniós csatlakozása napirendre kerül. Tiszta beszéd. Ezzel nyilván egyetértenek Brüsszelben is. Ahogy a néppárt elnöke, Manfred Weber mondta: Orbán a múlt.