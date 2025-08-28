A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Miközben a közösségi médiában a fanatizált ellenzéki talpasok elképesztő erkölcsi mélységbe süllyedve borzalmas hangnemben fenyegetnek mindenkit, aki fel meri vállalni a kormánypártiságát, a balos véleményformálók képesek a jobboldalra mutogatni, mint a közbeszéd színvonalcsökkenésének okozójára. Holott dokumentált tény, hogy a hangnem durvulásának spirálját ők indították el még az Antall-kormány regnálásának idején, amikor nem létezett nap, hogy a balliberális sajtóban ne jelent volna meg egy vagy több olyan írás, mely a politikai vezetés támadásának ürügyén a nemzeti értékrendet vette célba, nem ritkán útszéli stílusban.

Volt mire alapozzanak, hisz nem egy esetben ugyanazok uszítottak a kormány ellen, akik az ötvenes években az osztályellenség kiirtására buzdítottak. Másrészt hazudhat bárki bármit, nem a jobboldal volt az, mely az ellenzéki szavazókat patkányozta és véglényezte, nem a jobboldal hívott fel arra, hogy a feleségének szavait a saját otthonában titokban felvevő önjelölt ellenzéki messiás híveit kezeljük úgy, mint a pestiseseket, hanem fordítva.

A jobboldal annyit tesz, hogy – végre-valahára – nyíltan, egyértelműen és köntörfalazás nélkül beszél arról, hogy a szembenállók idegen zsoldban végeznek nemzetellenes tevékenységet Magyarországon. Amikor a kilencvenes években Csurka István erre rá mert mutatni, országos hajtóvadászatot hirdettek ellene.

Szomorú jelenség, hogy a politikai ellentétek baráti kapcsolatokat tesznek tönkre, sőt nem egyszer családok is rámennek erre. Különösen, hogy mindkét táborban vannak jóhiszemű, jó szándékú emberek, ha nem is feltétlenül ugyanazon arányban.

Lentulai Krisztián találó megfogalmazása szerint az ellenzéki oldalon a többség hóhért keres, olyan embert, aki elmozdíthatja a jelenlegi kormányfőt a pozíciójából, és véletlenül sem államférfit, aki képes az ország hajóját kormányozni a nemzetközi politika háborgó tengerén.

Magyar Péter szerencséje, hogy nagyon sokan elhitték róla, ő fogja fókuszálni a kormányváltást kívánók akaratát. A Tisza Párt egy nagyra nőtt, sikeres médiahack. Kellett persze ehhez a globalista erőcentrum hathatós támogatása, az ellenzéki szavazók másfél évtizedes frusztráltsága, a hazai és a nemzetközi globalista sajtó következetes uszítása is.

Ha Isten ne adja, de ez a párt jövőre kormányra kerül, azok számára, akik nemzetépítést, sikeres, független Magyarországot remélnek, igen keserű lesz a kijózanodás. Egyelőre Magyar Péter ígérethalmazának rózsaszín ködében élnek, nem veszik észre, hogy a Kutyapárt „örök élet, ingyen sör” színvonalán mozog. Különösen igaz ez az állami ünnepünkön meghirdetett legújabb ígéretcsomagra.