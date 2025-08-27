idezojelek
Vélemény

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

A TUDATOS POLGÁR – Ritka sajtótörténeti pillanat: Gulyás Marxi kihozta Hadházy Ákosból az őszintét.

Huth Gergely
Magyar Péterszélhámossággazemberség 2025. 08. 27.
Fotó: Mediaworks

Kezdem megkedvelni Gulyás Marxit. Természetesen nem felejtjük el neki, hogy minden porcikájával a nemzeti érdekkel ellentétes erőket segíti, s hogy jól képzett Soros-ügynökként az ő feladata mediálni az ellenzéki térfélre ejtőernyőztetett figurák között, továbbá annyi empátia nem szorult belé a magyarság iránt, hogy ne a honfitársainkat tízezerszámra lemészároló kommunista szörnyetegekről, a partizánokról nevezze el a szerkesztőségét, de mégis, le a kalappal, amiért a legutóbb példásan megfuvoláztatta az egyre mélyebb erkölcsi mocsárba süllyedő Hadházy Ákost.

A hatvanpusztai Mad Max-kretén, aki most a teljes dollármédia segítségével azt próbálja bebizonyítani, hogy nem ő okozta azon a magánúton a közlekedési balesetet, még pénteken nyilatkozott Gulyásnak. 

(Zárójelben: a Hadházy által készített és összevágott felvételből is kivehető, hogy a szegény, munkáját végző biztonsági őr megpróbálta őt utolérni, s a lódoktor hirtelen lefékezett, így az őr nekiszaladt a terepjárója oldalának és felborult. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a minden bizonnyal féltve őrzött, öreg Suzuki Wagon tönkrement, az aljas provokatőr meg élvezte a helyzetet, hogy ismét a hírekbe kerülhet. Zárójelben még, hogy Hadházynak természetesen van joga kutakodni, de tiltó táblával jelzett magánútra autóval behajtani már nincs jogosultsága, miként embereket fenyegetni és veszélyeztetni sincs.)

Visszatérve a Partizán-interjúhoz: Gulyás először rákérdezett a Tisza által megrendelt közvélemény-kutatásra, amiben kvázi kihozták, hogy mind a 106 körzetben maga Magyar Péter nyerne, ha mindenhol elindulhatna, s evvel összefüggésben Zuglóban Hadházynak esélye sem volna a képzeletbeli tiszás jelölt mellett labdába rúgni. A lódoktornak láthatóan már itt gombóc nőtt a torkába, de az igazán érdekes rész csak ezután következett. Gulyás Marxi ugyanis – nyilvánvalóan a kapott feladattal összhangban – megkérdezte tőle, hogy ismerve az erőviszonyokat, hajlandó-e együttműködni, kompromisszumot kötni a Tisza egyelőre még nem ismert jelöltjével. 

A félresikerült Columbo felügyelőben itt eltört valami: „ő kész a kompromisszumra, de korrupciós ügyekben nem enged (ezek szerint a tiszások igen), s nincs szándékában hátrébb lépni” – bizonygatta.

Majd sejtelmesen megjegyezte, hogy ő a pozíciójából fakadóan többet lát „az ellenzéken belül”, s azt gondolja, hogy az ellenzéknek is demokratikusan kellene működnie. Mire Gulyás visszakérdezett: „Mit látsz, hol borulhat az együttműködés?” Hadházy szerint sok helyen, s itt át kell térni „Magyar képviselő úrra”. A kétes hírű lódoki és kiskutya-kupec ezután kollaborációval vádolta meg a Tisza-vezért, aki annyira bősz, hogy elhiszi: egyedül is győzhet. Emellett Magyar hibája még, hogy a saját oldalán sokasodó kétes figurákkal és ügyekkel nem foglalkozik (!). Például az adócsalás gyanújával rabosított Zelcsényi Miklós (a Tisza programkoordinátora) is tovább dolgozhat, hozott fel egy példát Hadházy, aztán így folytatta: „Ruszin-Szendi úrra csak azért nem köpködünk, mert már nem fideszes, sőt próbáljuk megmagyarázgatni a tábornok elvtárs ágya fölé helyezett tükör-tévé-ablakot és a szivarszobát”.

„Nekem ezek nagyon lehangolóak, de azt is tudom, hogy egy ellenzéki politikusnak a kormánnyal kell foglalkoznia és nem evvel” – kesergett ezen a ponton Hadházy Ákos, aztán jött a reklám, Gulyás pedig rögtön visszaterelte a szót a közös együttműködés esélyeire.

Pedig ezeken a „lehangoló” dolgokon igencsak el kellene gondolkodnia a Tisza szimpatizánsainak. Némi magyarázatra szorul, hogy hogyan került ennyi minden gyanú alatt álló, ócska alak a Tisza Párt élvonalába? Hozzáteszem, muszáj ezt a ködös „élvonal” kifejezést használnom, mert Magyar Péter alig fél évvel a választás előtt arra sem méltatja a választókat, hogy legalább a pártja legfőbb felelőseit megnevezze, így nemcsak Hadházy van zavarban, ha az ismeretlen zuglói riválisáról kérdezik, de a teljes ellenzék.

Kész kremlinológia a Tisza belső ügyeinek elemzése. Szívzűrök, civakodások, szaftos lehallgatások, elszámolási viták, sajnos már napvilágra került és még több állítólagos pornóvideó rendezi az erőviszonyokat az egyleten belül. Nagy Ervint kiretusálták, a több mint barát Radnai Márk eltűnt, majd előkerült, a tokatábornok mintha szilencium alatt állna – csupa sejtés és pletyka. Ebből kellene ellenzéket építenie a másik oldalnak. 

Érthető tehát Hadházy „lehangoltsága”. Persze itt a nemzeti oldalon megelégedhetnénk avval is, hogy csak rendeljük a kávékat, de a tisztánlátást mindannyian megérdemeljük!

Ha már Magyar Péter így titkolózik, nekünk kell az ellenzéki választópolgárok segítségére sietnünk. Meg kell mutatnunk, kik azok a harácsoló, ügyeskedő, személyiségzavaros, erőszakos figurák, akik a homályos hátterű Tisza-szigetekből kiemelkedve a messiás élcsapatába szegődtek. 

A PestiSrácokon például most mutattuk be Csatári Ernőt, a rovott múltú, balhés vállalkozót és luxizáló aranyifjút, a Tisza somogyi vezérét. Méregdrága autók, százmilliós jacht: neki persze lehet. Ő lökte fel tavaly a Hír TV riporterét, akivel együtt egy hölgy is az árokba esett. Alighanem ő reptette meg Magyar Pétert a Balaton fölött, utána pedig magángépet bérelt és Árad a Tisza feliratot húzatott Siófok környékén. A szerencsétlen híveknek meg ott kellett zumbázniuk a vízben, pártlogó alakzatban. Magyar Péter ujjongva osztotta meg a videót.

Egy másik ilyen alakra az Ellenpont.hu hívta fel a napokban a figyelmet. A gátlástalan üzletelés és a médiával szembeni agresszió alapkövetelmény lehet a belső körös tiszásoknál, mert a leleplezett Egri Gábor is Hír TV-sekre támadt: tavaly novemberben ő dobatta ki Heiter Dávidot a fővárosi luxusszállodájából, a Holiday Beach Hotelből, ahol a Tisza-vezetők épp kupaktanácsot tartottak.

Hasonló karakterű figurák fémjelzik a Balaton körüli többi Tisza-szigetet is. Érdekes híreket kaptunk a zalai és Veszprém vármegyei vezetőkről is, a sor hosszan folytatható. Tucatnyi hasonló arcot kutatott már fel a nemzeti sajtó a Tisza belső köréből. Közös jellemzőjük, hogy jól megszedték magukat az orbáni „rémdiktatúrában”, most pedig szeretnének még magasabbra jutni Magyar Péter farvizén. Ha kormányra kerülnének, mit várhatnánk ezektől a veszélyes, ócska alakoktól?

A magyar választók többsége eddig átlátott az ócska trükkökön. Most annyival módosult a helyzet, hogy egy Gyurcsánynál is veszélyesebb pszichopatára esett a nemzetközi erők választása. 

Mi sem ábrázolja jobban ezt a kifordult jellemet, hogy miközben ez a vérhörcsög az elmúlt napokat is bősz fenyegetőzéssel és acsarkodással töltötte, az augusztus 20-i nemzeti ünnepen volt képe a pannonhalmi főapátság bazilikájában ájtatoskodni. Az oltár előtti jelenetet „ora et labora”, azaz „imádkozzál és dolgozzál” bölcsességgel osztotta meg a Facebookon. Mit lehet tenni az ilyen végtelen képmutatással szemben?

Mi szelíden egy másik bölcsességet ajánlanánk a pojáca figyelmébe: „similis simili gaudet”, azaz „hasonló a hasonlónak örül”.

Van véleményünk, vakok sem vagyunk. Éppen ezért sem hagyjuk, hogy ez a szélhámos, minden gyanú alatt álló klikk átvegye hazánk irányítását!

