Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Kezdem megkedvelni Gulyás Marxit. Természetesen nem felejtjük el neki, hogy minden porcikájával a nemzeti érdekkel ellentétes erőket segíti, s hogy jól képzett Soros-ügynökként az ő feladata mediálni az ellenzéki térfélre ejtőernyőztetett figurák között, továbbá annyi empátia nem szorult belé a magyarság iránt, hogy ne a honfitársainkat tízezerszámra lemészároló kommunista szörnyetegekről, a partizánokról nevezze el a szerkesztőségét, de mégis, le a kalappal, amiért a legutóbb példásan megfuvoláztatta az egyre mélyebb erkölcsi mocsárba süllyedő Hadházy Ákost.

A hatvanpusztai Mad Max-kretén, aki most a teljes dollármédia segítségével azt próbálja bebizonyítani, hogy nem ő okozta azon a magánúton a közlekedési balesetet, még pénteken nyilatkozott Gulyásnak.

(Zárójelben: a Hadházy által készített és összevágott felvételből is kivehető, hogy a szegény, munkáját végző biztonsági őr megpróbálta őt utolérni, s a lódoktor hirtelen lefékezett, így az őr nekiszaladt a terepjárója oldalának és felborult. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a minden bizonnyal féltve őrzött, öreg Suzuki Wagon tönkrement, az aljas provokatőr meg élvezte a helyzetet, hogy ismét a hírekbe kerülhet. Zárójelben még, hogy Hadházynak természetesen van joga kutakodni, de tiltó táblával jelzett magánútra autóval behajtani már nincs jogosultsága, miként embereket fenyegetni és veszélyeztetni sincs.)

Visszatérve a Partizán-interjúhoz: Gulyás először rákérdezett a Tisza által megrendelt közvélemény-kutatásra, amiben kvázi kihozták, hogy mind a 106 körzetben maga Magyar Péter nyerne, ha mindenhol elindulhatna, s evvel összefüggésben Zuglóban Hadházynak esélye sem volna a képzeletbeli tiszás jelölt mellett labdába rúgni. A lódoktornak láthatóan már itt gombóc nőtt a torkába, de az igazán érdekes rész csak ezután következett. Gulyás Marxi ugyanis – nyilvánvalóan a kapott feladattal összhangban – megkérdezte tőle, hogy ismerve az erőviszonyokat, hajlandó-e együttműködni, kompromisszumot kötni a Tisza egyelőre még nem ismert jelöltjével.

A félresikerült Columbo felügyelőben itt eltört valami: „ő kész a kompromisszumra, de korrupciós ügyekben nem enged (ezek szerint a tiszások igen), s nincs szándékában hátrébb lépni” – bizonygatta.

Majd sejtelmesen megjegyezte, hogy ő a pozíciójából fakadóan többet lát „az ellenzéken belül”, s azt gondolja, hogy az ellenzéknek is demokratikusan kellene működnie. Mire Gulyás visszakérdezett: „Mit látsz, hol borulhat az együttműködés?” Hadházy szerint sok helyen, s itt át kell térni „Magyar képviselő úrra”. A kétes hírű lódoki és kiskutya-kupec ezután kollaborációval vádolta meg a Tisza-vezért, aki annyira bősz, hogy elhiszi: egyedül is győzhet. Emellett Magyar hibája még, hogy a saját oldalán sokasodó kétes figurákkal és ügyekkel nem foglalkozik (!). Például az adócsalás gyanújával rabosított Zelcsényi Miklós (a Tisza programkoordinátora) is tovább dolgozhat, hozott fel egy példát Hadházy, aztán így folytatta: „Ruszin-Szendi úrra csak azért nem köpködünk, mert már nem fideszes, sőt próbáljuk megmagyarázgatni a tábornok elvtárs ágya fölé helyezett tükör-tévé-ablakot és a szivarszobát”.