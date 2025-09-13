idezojelek
Vélemény

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

Botos Katalin avatarja
Botos Katalin
2025. 09. 13.
Fotó: Hatlaczki Balázs

Vitathatatlan, hogy a jelenlegi kormány a forgalmiadó-bevételek magas szintjére alapozta gazdaságpolitikáját. Az is tény, hogy ha csökken a vásárlási kedv, az bizony adóvolumen-csökkenést eredményez. Az adópolitika fontos eleme a jövedelemadók alacsonyan tartása is. Hiszen ha azon rétegeknél növekszik meg a család rendelkezésére álló, elkölthető jövedelem, ahol jelentős kielégítetlen fogyasztási igény van, akkor az forgalomnövekedést, így pótlólagos adóbevételt hoz.

A politika logikája: kettőt egy csapásra. 

A forgalmiadó-emelés hoz a költségvetésbe többletet, különösen, ha kisebb jövedelmű rétegeknél a jövedelemadózás következtében több pénz marad. Ez politikailag pozitív, hiszen a kecske és a káposzta dilemma jól oldódik meg. A lakosság jobban él, többet fogyaszt, a költségvetésbe meg több elosztható forgalmiadó-bevétel kerül. 

Ami kedvező esetben több, mint az alacsonyabb jövedelemadó-szint miatt kieső összeg.

Ahogy a mondás tartja: az ördög a részletekben rejlik. Az előbbi pozitív kimenetel ugyanis számos faktor függvénye. Először is függ attól, hogy a jövedelemadó-kulcsok egységesek vagy progresszív differenciálást tartalmaznak-e. Nem mindegy az országban lévő átlagbér szórása; ha emiatt sokan esnek bele a magasabb adókulcsba, akkor egy átállás az egykulcsosról a többkulcsos adóra átlagban csökkenteni fogja a rendelkezésre álló jövedelmeket a családokban. A következtetés tehát az, hogy 

differenciálni csak akkor célszerű, ha az alacsonyabb jövedelmű rétegek helyzete ezáltal nem romlik. Ha a jelenlegi jövedelemeloszlás mellett többen kerülnek a magasabb adósávba, akkor az ilyen tervezet nem támogatandó!

De beszélni érdemes arról is, hogy a túlzott koncentráció a forgalmi adókra egyfajta növekedési, forgalomnövelési kényszert jelent. Ez nem biztos, hogy helyes, a hosszú távú szemlélet alapján. Sajnos igaz, hogy

 a magyar átlagfogyasztás még messze alatta marad a nyugatinak; de nem lehet azt mondani, hogy nem volt emelkedés. Aki akar, ma már munkával mindig juthat tisztes jövedelemhez. Ma már nem időszerű jelszó a „Munkát, kenyeret!”. 

Kicsit elgondolkodtató, hogy sokan igen „válogatósak” a kínálkozó munkalehetőségeket illetően. Inkább az a kérdés, hogy aki akarna dolgozni, de nem képes rá, azt hogyan indokolt segíteni. Viszont jó lenne arra is ösztönözni, hogy az életpálya során, az öngondoskodás jegyé­ben igyekezzenek a polgárok takarékoskodni. Ezt is ügyesen kellene beépíteni az adórendszerbe. 

Sokan kritizálják a jelen adókedvezményeket nagyon erős családbarát jellegük miatt. Való igaz: a gyermekvállalás növekedése, ami demográfiai szempontból létkérdés, nem pusztán anyagi ösztönzéssel érhető el. De mégis,

 minden eszközzel – anyagiakkal is – törekedni kell a családi kapcsolatok erősítésére, s ezen belül az anyák fokozott megbecsülésére. Ez minden kétséget kizárólag az egyik legfontosabb társadalmi cél. Nagyon elkeserítő, ha éppen az ilyen kedvezményeket bírálják az orruknál tovább nem látók. 

Sajnálatos módon az utóbbi időben az individualizmus oly mértékben megerősödött, hogy az irigység e területre is kiterjedt. Elgondolkodtató, hogy a vadkapitalizmus milyen mértékben meglazította a közösségi érzést és mennyire csökkentette a közös erőfeszítéseket a problémák megoldására. Hiszen a jövőt szem előtt tartó államférfi (s ez nemektől független kategória) tudja, hogy 

minél több megszületett és felnevelt, egészséges lelkületű gyermekekre van szüksége az országnak. Azoknak is, akiknek nincs vagy nem lehet gyermekük. Az olyan újraelosztás, ami ezt segíti, közérdek.

Fontos tehát, hogy az adórendszer minden elemét mérlegelve, gondosan foglaljunk állást az éppen aktuális politikai kampányötletek kapcsán. Az egész közösség és annak hosszú távú érdeke a fontos.

A szerző közgazdász, professor emerita

 

