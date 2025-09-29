A baloldal és a gyilkos hajlamúak

Amikor tavaly ősszel Magyar Péterről olyan hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyekből kiderült, hogy az ellenzéki politikus mindenféle apropó nélkül gátlástalan és minősíthetetlen módon beszél a saját pártjában dolgozó kollégáiról, illetve pártja támogatóiról, számos elemzői műsorban szó esett a magyar közélet színvonaláról és azon belül kifejezetten a baloldali nyilvánosság erkölcsi mélyrepüléséről. Miközben a fősodratú média munkásai mindent megtettek azért, hogy a közéleti sztenderdeket lezüllesztő ellenzéki politikusokat fölmentsék a felelősségük alól, addig a magyar miniszterelnök egy kormányfői interjúban kendőzetlen őszinteséggel osztotta meg a jelenséggel kapcsolatos tapasztalatait.

Mint Orbán Viktor akkor a Tisza Párttal összefüggő verbális durvaságok kapcsán elmondta:

– Megjelent az erőszak a magyar politikában. Régen az ilyenért bocsánatot kértek, és visszavonultak. Most meg árad a közönségesség és durvaság: büdös a szájuk, büdösek az emberek, egyes munkatársak agyhalottak, az újságírókat bele kell lökni a Dunába.

Majd a miniszterelnök úgy folytatta, mindez azért kifejezetten veszélyes, mert a verbális durvaság előbb-utóbb elvezet az agresszióhoz is, ettől jó lenne magunkat megkímélni. Miképpen az gyakran lenni szokott, az elhangzottakat nemcsak a magyar ellenzék prominens képviselői, hanem külföldi szövetségeseik is pillanatokon belül kritizálni kezdték, mondván, négyciklusnyi jobboldali kormányzás után nem az ellenzék, hanem a kormánypárt térfelén kellene az elnyomás, a megosztottság és a durvaság szólamait keresni. Ráadásul a globalista szellemi műhelyekben összetákolt érvek szerint még nemzetközi viszonylatban is a konzervatív erők azok, amelyek a félelemre apellálva politizálnak, szemben a toleranciára hivatkozó progresszívekkel.

Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk az elmúlt másfél év történéseit, a baloldali maszatolástól jelentősen eltérő valóság tárul a szemünk elé.

Egy olyan szomorú összkép, amely mind itthon, mind külföldön is arról tanúskodik, hogy a baloldal eleinte csak a verbális, majd a fizikai erőszak nyelvén tudja legyőzni a hazafias gondolatokat őrző politikai ellenfeleit.

Amikor tavaly májusban, Pozsonytól nem messze, egy tébolyult kritikusa öt lövést adott le Robert Fico szlovák miniszterelnökre, aki számos baloldali ellenségre tett szert, miután a magyar kormányfőn kívül egyedüliként kardoskodott az európai békepolitika mellett, sokan úgy vélték, a merénylet csupán egy elszigetelt esetként vonul majd be a modern politika történetébe.