Budapest: teljes csőd

Szeptember elején közel 70 milliárd forint volt a fővárosi önkormányzat adóssága. Ez önmagában is jelzi, hogy Karácsony Gergely és csapata képtelen Budapest felelős vezetésére. Egyszer végre fel kell tenni nekik azt az egyszerű kérdést: hol a pénz?

2019-ben ugyanis, amikor sajnálatosan rászabadultak a fővárosra, 214 milliárd forint többlet volt a kasszában. Vagyis hat év alatt 284 milliárdot tapsoltak el úgy, hogy évente több mint 300 milliárd forintot kasszíroznak csak az iparűzési adóból.

Ehhez képest Budapest ma az anyagi csőd szélén táncol, erkölcsileg és szakmailag pedig be is következett a teljes csőd. Aligha lehet másnak minősíteni azt a tényt, hogy a nemzet jobb sorsra érdemes fővárosa, amit egykor a Duna királynőjének neveztek, ma úszik a koszban, a szemétben, mivel Karácsonyék azzal kezdték ámokfutásukat még 2019-ben, hogy spórolás céljából leszerelték az utcai kukák jelentős részét. Ne kérdezzék, hogy hol van itt a takarékoskodás, erre saját maguk sem tudnának felelni. A közterületeken, a buszokon, villamosokon bevizelt, gyakran agresszív, részeg vagy drogos csövesek randalíroznak, mert a szélsőliberális filozófia szerint ez nekik természetes joguk, mivel a város mindenkié. Kivéve persze a normális többséget, amely szenved a devian­cia szabad önmegvalósításától. Meg attól, hogy

a tömegközlekedés egyre kao­tikusabb, egymás után gyulladnak ki a buszok, a menetrend számos járat vonalán teljesen esetlegessé vált, az eszetlenül az utakra pacsmagolt biciklisávok csak az ellenségnek kikiáltott és üldözött autósok bosszantására jók, a kerékpárosok zöme – noha a KRESZ tiltja – továbbra is büntetlenül száguldozik a járdákon, amelyeket ellepnek az összevissza otthagyott bérelhető elektromos rollerek.

Hat év alatt képtelenek voltak alkotni, teremteni, építeni – annak kell örülni, hogy néhány, még Tarlós István főpolgármestersége idején elindított felújítást befejeztek, még ha jóval drágábban is, amint azt a Lánchíd esete bizonyítja. A Városháza park pontosan ugyanolyan, mint 2019-ben volt, noha azzal handabandáztak, hogy rendbe hozzák, értelmesen használhatóvá teszik. Még ahhoz sem volt tehetségük, hogy dobra verjék a Városházát, pedig nagyon nekiveselkedtek.

Budapest ma a züllött rendetlenség és a teljes nihil városa, amelynek vezetése ráadásul törvénytelenül működik, hiszen sokadik nekifutásra sem sikerült alpolgármestert választani, márpedig ez jogszabályi kötelezettség. Így megeshet, hogy a Fővárosi Kormányhivatal kénytelen lesz gyámság alá venni a városvezetést.

Ha ez nem volna elég, Karácsony Gergely nyíltan újabb törvénytelenség elkövetését helyezi kilátásba, amikor a főváros kötelezően ellátandó feladatainak sorába tartozó tömegközlekedés leállításával fenyegetőzik. Ne bízzunk abban, hogy ezt nem meri megtenni, hiszen immár gyakorlott jogtipró, törvényi tiltás ellenére megszervezte például az LMBTQP-toborzó felvonulást, amivel több jogszabályt is megszegett. Emiatt jelenleg gyanúsított az ügyben indult eljárásban; remélhetőleg a folyamat végén letöltendő szabadságvesztés formájában megkapja jól megérdemelt büntetését.

Ugyancsak törvényellenesre sikeredett a főváros idei költségvetése, abba ugyanis a kötelezően befizetendő 89 milliárd forintnyi szolidaritási adó helyett mindössze 38 milliárdot terveztek be. A Fővárosi Kormányhivatal perre ment, a Kúria pedig jogerős ítéleté­ben megsemmisítette a vonatkozó költségvetési szövegrészt.

Karácsonyék ugyan diadalmasan azt harsogták, hogy a Kúria nem semmisítette meg a fővárosi költségvetést – ez tényszerűen igaz, de ettől még a jogszabályellenesen tervezett szolidaritási adót kigyomlálta a legfőbb bírósági intézmény. A Magyar Államkincstár azonmód le is emelt a főváros számlájáról 10,1 mil­liárd forintot, ám a Fővárosi Törvényszék a városvezetés kérelmének helyt adva azonnali jogvédelmet rendelt el, és visszafizettette az inkasszózott összeget.