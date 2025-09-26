idezojelek
Budapest: teljes csőd

KERESZTES HADJÁRAT – Karácsonyék nyakig eladósították és teljesen lezüllesztették a magyar fővárost.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Szeptember elején közel 70 milliárd forint volt a fővárosi önkormányzat adóssága. Ez önmagában is jelzi, hogy Karácsony Gergely és csapata képtelen Budapest felelős vezetésére. Egyszer végre fel kell tenni nekik azt az egyszerű kérdést: hol a pénz? 

2019-ben ugyanis, amikor sajnálatosan rászabadultak a fővárosra, 214 milliárd forint többlet volt a kasszában. Vagyis hat év alatt 284 milliárdot tapsoltak el úgy, hogy évente több mint 300 milliárd forintot kasszíroznak csak az iparűzési adóból.

Ehhez képest Budapest ma az anyagi csőd szélén táncol, erkölcsileg és szakmailag pedig be is következett a teljes csőd. Aligha lehet másnak minősíteni azt a tényt, hogy a nemzet jobb sorsra érdemes fővárosa, amit egykor a Duna királynőjének neveztek, ma úszik a koszban, a szemétben, mivel Karácsonyék azzal kezdték ámokfutásukat még 2019-ben, hogy spórolás céljából leszerelték az utcai kukák jelentős részét. Ne kérdezzék, hogy hol van itt a takarékoskodás, erre saját maguk sem tudnának felelni. A közterületeken, a buszokon, villamosokon bevizelt, gyakran agresszív, részeg vagy drogos csövesek randalíroznak, mert a szélsőliberális filozófia szerint ez nekik természetes joguk, mivel a város mindenkié. Kivéve persze a normális többséget, amely szenved a devian­cia szabad önmegvalósításától. Meg attól, hogy 

a tömegközlekedés egyre kao­tikusabb, egymás után gyulladnak ki a buszok, a menetrend számos járat vonalán teljesen esetlegessé vált, az eszetlenül az utakra pacsmagolt biciklisávok csak az ellenségnek kikiáltott és üldözött autósok bosszantására jók, a kerékpárosok zöme – noha a KRESZ tiltja – továbbra is büntetlenül száguldozik a járdákon, amelyeket ellepnek az összevissza otthagyott bérelhető elektromos rollerek.

Hat év alatt képtelenek voltak alkotni, teremteni, építeni – annak kell örülni, hogy néhány, még Tarlós István főpolgármestersége idején elindított felújítást befejeztek, még ha jóval drágábban is, amint azt a Lánchíd esete bizonyítja. A Városháza park pontosan ugyanolyan, mint 2019-ben volt, noha azzal handabandáztak, hogy rendbe hozzák, értelmesen használhatóvá teszik. Még ahhoz sem volt tehetségük, hogy dobra verjék a Városházát, pedig nagyon nekiveselkedtek.

Budapest ma a züllött rendetlenség és a teljes nihil városa, amelynek vezetése ráadásul törvénytelenül működik, hiszen sokadik nekifutásra sem sikerült alpolgármestert választani, márpedig ez jogszabályi kötelezettség. Így megeshet, hogy a Fővárosi Kormányhivatal kénytelen lesz gyámság alá venni a városvezetést.

Ha ez nem volna elég, Karácsony Gergely nyíltan újabb törvénytelenség elkövetését helyezi kilátásba, amikor a főváros kötelezően ellátandó feladatainak sorába tartozó tömegközlekedés leállításával fenyegetőzik. Ne bízzunk abban, hogy ezt nem meri megtenni, hiszen immár gyakorlott jogtipró, törvényi tiltás ellenére megszervezte például az LMBTQP-toborzó felvonulást, amivel több jogszabályt is megszegett. Emiatt jelenleg gyanúsított az ügyben indult eljárásban; remélhetőleg a folyamat végén letöltendő szabadságvesztés formájában megkapja jól megérdemelt büntetését.

Ugyancsak törvényellenesre sikeredett a főváros idei költségvetése, abba ugyanis a kötelezően befizetendő 89 milliárd forintnyi szolidaritási adó helyett mindössze 38 milliárdot terveztek be. A Fővárosi Kormányhivatal perre ment, a Kúria pedig jogerős ítéleté­ben megsemmisítette a vonatkozó költségvetési szövegrészt.

 Karácsonyék ugyan diadalmasan azt harsogták, hogy a Kúria nem semmisítette meg a fővárosi költségvetést – ez tényszerűen igaz, de ettől még a jogszabályellenesen tervezett szolidaritási adót kigyomlálta a legfőbb bírósági intézmény. A Magyar Államkincstár azonmód le is emelt a főváros számlájáról 10,1 mil­liárd forintot, ám a Fővárosi Törvényszék a városvezetés kérelmének helyt adva azonnali jogvédelmet rendelt el, és visszafizettette az inkasszózott összeget.

Volt is nagy ünneplés, csinnadratta, pezsgődurrogás Karácsonyéknál – ám az azonnali jogvédelem szeptember 1-jén lejárt, ráadásul a másodfokú ítélőszéknek kijelölt Pécsi Bíróság az elsőfokú döntést megváltoztatva el is törölte azt, így az állam hozzájuthat a neki törvényesen járó, de törvénytelenül visszatartott adóhoz. Az államkincstár ennek megfelelően a hónap elején le is emelt 4,5 milliárd forintot a fővárosi önkormányzat számlájáról. Budapest működési és költségvetési bevétele egyébként tavaly közel 850 milliárd forint volt, miközben a kiadások valamelyest csökkentek.

Ilyen körülmények között sikerült pusztán politikai hepciáskodásból, valamint tehetségtelenségből, nemtörődömségből és ki tudja még, miféle folyamatokból kifolyólag az összeomlás határára lökni fővárosunkat.

Ezt nem is tagadják, fölösleges is volna. De így is

akadt valahol Karácsonyék titkos párnacihájában 50,9 milliárd forint, amiből megvásárolták az államtól a szétrohadt Rákosrendező vasútállomás területét. Hogy mihez kezdenek vele, és főleg miből, az rejtély, hiszen a nap 24 órájában sírnak-rínak, s minden tehetségtelenségüket és felelőtlenségüket a kormányra igyekeznek rákenni

– holott az igazán látványos, fontos fejlesztések, felújítások, át- és megépítések Budapesten 1990 óta kizárólag jobboldali kormányoknak köszönhetők a Rákóczi hídtól a Nemzeti Színházon, a közlekedési infrastruktúra javításán, az évtizedekig omladozó Várkert Bazár és a budai Vár helyrehozásán át a Puskás Arénáig és a Városliget lenyűgöző megújításáig. Karácsonyéknak maradtak a leszerelt kukák és a pemzlivel odakent biciklisávok meg a csövesek.

Az persze nem volt jó ötlet, hogy több száz méter magas toronyházak épüljenek Rákosrendezőn. Budapest egyik erénye, hogy nem úgy néz ki, mint a világ számos, égig érő embersilókkal telezsúfolt, identitást és arculatot vesztett nagyvárosa. De hogy miért jó a csőd felé tántorgó városvezetésnek több mint 50 milliárd forintot elkölteni egy olyan területre, amit egyetlen forint fővárosi költségvetési pénz nélkül rendbe szedett volna egy külföldi befektető, most pedig a vételáron túl a tervezés és a távoli jövőben sem látható kivitelezés árát is ki kell majd fizetni – nos, erre sincs értelmes válasz. Nyilvánvaló, hogy Rákosrendező hosszú évek múlva is pontosan ugyanolyan gusztustalan, a harmadik világ külvárosait idéző terület lesz, mint most. Egyébként ez tökéletes jelképe lesz, illetve marad Karácsony és az ő gazdagon kistafírozott bagázsa intellektuális, erkölcsi és szakmai nyomorúságának.

De azért egyszer 

ennek véget kell vetni, egyszer vissza kell venni, fel kell szabadítani Budapestet, hogy az Augiász istállójává züllesztett liberális-kommunista hídfőállásból, szivárványos paradicsomból újra országunk méltó fővárosa lehessen. Olyan világváros, ahol rend és tisztaság uralkodik, és amely a nemzet és a haza teljességében nem ellenséget lát, hanem azt büszkén reprezentálja és szolgálja.

Budapest missziós terület, tekintsük mindahányan saját életállapotunk szerint feladatunknak a józan ész és a normalitás nevében, hogy magyarrá és életerőssé, egészségessé és élhetővé tegyük ezt a sokra hivatott, de ma szégyenletes állapotban vergődő várost.

