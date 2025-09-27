idezojelek
A kölcsönös elrettentés fontossága

ÉN CSAK LEÍRTAM... – A Charlie Kirk elleni merénylet után fordult a kocka és a közhangulat.

Jeszenszky Zsolt
2025. 09. 27.
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU

Olvasóink jelentős része valószínűleg tisztában van vele történelmi tanulmányaiból – sőt vannak, akiknek személyes emlé­keik is vannak róla –, hogy mit jelent a kölcsönös elrettentés elve. Akiknek fogalmuk sincs, semmi baj, mindjárt kiderül. Az angol verzió még kifejezőbb: mutually assured destruction. Kölcsönösen garantált elpusztítás. Rövidítve: MAD.

De ne is a történelemmel, hanem a jelennel, aktuális eseményekkel, a mai helyzettel kezdjük. 

Két és fél héttel ezelőtt meggyilkolták az amerikai keresztény-konzervatív fiatalság legnagyobb ikonját, a 31 éves, kétgyermekes édesapát, Charlie Kirköt. 

Arra az elgondolkodtató kérdésre, hogy Isten hogyan engedhetett meg ekkora gonoszságot, azt a Pesti Srácokra az esetet követően frissiben írt cikkemben igyekeztem választ találni. A merénylet körülményeit, következményeit, az esetleges ellentmondásokat pedig a Politikai Hobbistában egy teljes adáson keresztül elemeztük. Ám vannak további kérdések.

Leginkább az: hogyan tovább? Mármint a politikai szembenállás terén. Szem előtt tartva azt a tényt, hogy

 a merénylethez egy hosszú folyamat vezetett. A médiát, a közbeszédet, a szórakoztatóipart, az egyetemek világát uraló baloldal folyamatos gyűlöletkampánya, hergelése. A jobboldali közszereplők démonizálása: fasiszta, Hitler, homofób, rasszista stb. Az összes megszokott becsmérlő jelzőt folyamatosan dobálták nemcsak Trumpra, Orbánra, Le Penre és az összes jobboldali politikusra, de a véleményformálókra, aktivistákra

 vagy akár a kevés számú jobboldali celebre is. Nem vitáztak velük, nem a politikájukkal, az elveikkel szemben próbáltak jobb alternatívát mutatni (a gyakorlat azt mutatja, hogy csak rosszabbat sikerült, amikor hatalmon voltak), hanem személyükben támadták őket. Olyan lehengerlő gyűlöletet keltettek velük szemben, aminek egyenes következménye, hogy hamar akadt egy beteg agyú félőrült, aki úgy érezte, ő lesz majd a hős, aki elpusztítja a patás ördögöt. Még egyszer: egy kétgyermekes, hívő keresztény édesapát.

Charlie Kirk halála azonban óriási ébredést, Krisztushoz való tömeges visszatalálást hozott, különösen Amerikában, de az egész világon. A jobboldal gyászol, ugyanakkor erőt, elszántságot is merít a tragédiá­ból. És nagyon fontos is, hogy ezt tegye. A konzervatív, patrióta gondolkodóknak át kell menni támadásba.

 Ami alapvetően nehéz, hiszen épp azért vagyunk konzervatívok, mert megőrizni, építeni, békét és rendet tartani szeretünk. Az állandó harcos, forradalmi gondolkodás az ellenfeleink, a baloldal sajátja. De nem tehetünk mást, mint hogy felmegyünk a pályára. Arról ugyanis sokszor megbizonyosodhattunk (Antall József talán a legjobb itthoni példa rá), hogy ha az ellenfél agresszivitására, totális, gyakran aljas támadásaira elegánsan, „glaszékesztyűt” húzva reagálunk, megmutatjuk, hogy mi ennél jobbak, elegánsabbak, emelkedettebbek vagyunk, akkor egyszerűen eltaposnak minket. Ha engedünk nekik bizonyos dolgokban, akkor nem viszonozzák a gesztust, hanem vérszemet kapnak. Ha kompromisszumokat kötünk velük, akkor felrúgják azokat. Ha a kisujjunkat nyújtjuk, tövig leharapják a karunkat. Ilyen a bolsevikok természete, mindig is ilyen volt. Már a francia forradalom óta itt őrjöngenek. (Akkor még jakobinusoknak hívták őket, de ugyanaz a brigád.) És nincs ebben semmi újdonság, évek óta vívjuk a kultúrharcot. (Egyre inkább „kultúr” nélkül.)

Charlie Kirk meggyilkolása azonban ebben is egyfajta katarzist hozott. Még a maradék kesztyűk is lekerültek a kezekről. Egyrészt eleve azzal, hogy meggyilkolták. De az az elképesztő, sátáni gonoszság, amit utána láthattunk, ahogy a balosok örömködtek a halálán (és sorolták, hogy kik lesznek, legyenek a következők), még az olyan sokat látott, blazírt, a spiritualitásra kevésbé fogékony szkeptikusokat is fejbe vágta, mint Ambrózy Áron barátom. Meg persze fel is háborította – ahogy mindannyiukat – az a sok-sok hazugság, amivel mentegetni, relativizálni próbálták a gyilkosságot

A baloldal szerint ugyanis valóban minden erőszak, ami szembemegy az ő világnézetükkel. Kreáltak is rá mindenféle szavakat: verbális bántalmazás, kulturális kisajátítás, mikroagresszió, strukturális rasszizmus stb. És ezekre hivatkozva rendre el is lehetetlenítettek embereket. Mindenkit, aki nyilvánosan ellent mert mondani, egyáltalán meg mert szólalni az őrültekkel szemben.

 Klasszikus példa volt, ráadásul még a woke-korszak tombolásának az elején, amikor Jordan Petersont kirúgták a torontói egyetemről, amiért a genderőrületben szenvedő diákokat nem volt hajlandó az általuk önkényesen választott névmásokkal illetni. Vagyis ha valaki egyszer férfinak született, akkor bármilyen fantázialénynek is képzelte magát (és követelte a külvilágtól is az ő fantáziavilágához való alkalmazkodást), Peterson akkor is férfiként beszélt róla. Na, ezért tört majdnem ketté a karrierje.

Végül épp ez az incidens indította el a világhír felé, de nem mindenki volt ilyen szerencsés, akit célkeresztbe állított a baloldal eltörléskultúrája, a „cancel culture”. Gina Caranót kirúgták a Star Warsból, J. K. Rowling könyveit levették a polcokról, a You­Tube letiltotta Russell Brandet, a Twitter Donald Trumpot stb. És számtalan hétköznapi embert hurcoltak meg, rúgtak ki a munkahelyéről, aláztak meg a nyilvánosság előtt, amiért valami olyat mondott, ami szembement a liberális kánonnal és annak teljhatalmú urai­val. De számos vállalat, cég is „büntetésbe” került. Az Under Armour részvé­nyeit például összehangoltan és módszeresen legyalulták, amikor Kevin Plank cégalapító (még 2017-ben) azt merte nyilatkozni, hogy Trump egy kiváló „szerzemény” az amerikai gazdaság számára.

De nem is sorolom, mert sosem lenne vége: a baloldal a közbeszéd és a közgondolkodás fölött szerzett hegemóniáját arra használta fel, hogy mindenkit elhallgattasson, ellehetetlenítsen a jobboldalon. És amikor sikerült kirúgatni valakit (például Tucker Carlsont a Fox Newstól), akkor nemcsak örömködtek, de az igazság és a demokrácia diadalaként énekelték meg.

A Charlie Kirk elleni merénylet után azonban fordult a kocka. És a közhangulat. A halála fölött örömtáncot járó, ezt ráadásul még fel is vevő, majd pedig ezt rá­adásul még az internetre fel is töltő, emberi mivoltukból teljesen kivetkőzött, démoni jegyeket mutató gazembereket elkezdték jelenteni a munkahelyeiken. A cégvezetők pedig több ezer ilyen embert rúgtak ki. 

Alapvetően nem helyeslem senkinek a kirúgását azért, mert valahol valamit nyilvánosan mondott. De valakinek a halálán örömködni nem véleménynyilvánítás. Az nettó gazemberség! Ráadásul ezek az elmebetegek kiborultak azon (és ezt is feltöltötték utána az internetre), hogy kirúgták őket azért, amit mondtak. Miközben ők annak örültek, hogy valakit megöltek azért, amit mondott. Kirúgni felháborító valakit emiatt, de megölni nem – mondják. Ezek tényleg elmebetegek.

Másrészt pedig 

itt tényleg a „visszanyalt a fagyi” esetét látjuk. A balosok arcába robbant mindaz, amit éveken keresztül ők maguk csináltak. A hab a tortán az volt, amikor Jimmy Kimmel komikust, a Jimmy Kimmel Live! show sztárját is kirúgták, amiért azt hazudta a műsorában, hogy Charlie Kirk merénylője jobboldali, konzervatív republikánus volt.

 (Kimmel műsorát azóta visszahelyezték ugyan, de a renoméját rendesen megtépázta az ügy. Nyilván a beteg lelkű, fröcsögő, szektás rajongók hősként ünneplik őt is, de a szélesebb tömegek elfordulnak tőle.) Persze rögtön a demokrácia végét, fasizmust kiáltottak a libsik, és Trumpra kenték az egészet. Ugyanazok a libsik, akik Tucker Carlson kirúgását az igazság győzelmének aposztrofálták. Aljasak, hazugok, álszentek… és egész egyszerűen tökéletesen buták.

Na de ebből most tanulni fognak? Úgyhogy legyünk megbocsátók, ne vágjunk vissza, tegyünk újabb gesztusokat? Mert belátják, hogy nem jó ezt a játékot játszani, mindenkit üldözni, kirúgatni, aki nem tetszik nekik? Maximumon pörgetni a cancel culture-t? Ami bármikor visszaüthet rájuk. Abbahagyják ezt az agresszív viselkedést, és képesek lesznek a normális párbeszédre és együttélésre? Nagyon jó lenne, és valóban ez lenne a cél – de ne legyünk naivak. (Egyelőre még) nem fog ez történni. 

A „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” keresztényi megközelítést még nem lehet alkalmazni. A kenyér előtt még szükség van a korbácsra. Nem feltétlenül kell ütni vele, de suhogtatni kell. Hogy érezzék: bármikor lesújthat.

 Mert csak így lehet őket arra idomítani (azért nem a „rádöbbenteni” szót használom, mert az túl sok racionalitást, józanságot, tisztességet feltételezne), hogy hagyják abba ezt az agresszív, destruktív, bolsevik viselkedést, a nekik nem tetsző hangok erőszakos elhallgattatását.

És ezt követően valóban nekünk sem szabad ilyen eszközöket alkalmazni. 

Mindkét oldalnak tisztában kell lennie vele, hogy amit ő tesz a másikkal, azt a másik is képes megtenni vele. Ezért inkább hagyjuk élni egymást. Erről szólt a kölcsönös elrettentés is. Arról, hogy a hidegháború idején mind az Egyesült Államok, mind pedig a Szovjet­unió tisztában volt a másik képességeivel. 

És azzal, hogy egy atomháború megnyerhetetlen, az mindkettőjük teljes pusztulását hozná. Ha az egyik megnyomja a gombot, akkor megnyomja a másik is. És maximum egy-két perc különbséggel válnak egymástól megkülönböztethetetlen radioaktív hamuvá a városaik.

Mi nem akarjuk a baloldal pusztulását. A balosok ellehetetlenítését, eltörlését. De meg kell mutatnunk, hogy megvan hozzá a képességünk. Mert ezzel tudjuk elérni, hogy ők se akarják a mi eltörlésünket. A kölcsönös elpusztítás garanciája épp azt biztosítja, hogy mindannyian életben maradhassunk.

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

