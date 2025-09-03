idezojelek
Vélemény

Egy hét hordaléka (2.)

Harmincöt év telt el, s kiderült, a szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Európano-go zónaNyugat Európamigráns áradatmigráns erőszakNYUGAT ELHÜLYÜLÉSE 2025. 09. 03. 14:53

Mondom újra, pedig már sokszor mondtam, de úgy tűnik, nem lehet elégszer mondani: mi nem így képzeltük a szabadságot, nem így képzeltük a rendet, amikor itt ücsörögtünk a hajdani fal rosszabbik felén, és minden illúziónk a Nyugat volt. Mi nem így képzeltük a szép új világot, míg visszhangoztak bennünk József Attila sorai: „Az én vezérem bensőmből vezérel! / Emberek, nem vadak – / elmék vagyunk! Szivünk mig vágyat érlel / nem kartoték-adat. / Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, / jó szóval oktasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!”

 Harmincöt év telt el, s kiderült, a szabadság egy nyálfolyató, idült idióta, s amit szült, nem más, mint egy púpos, szörnyarcú, gonosz gnóm.

Csak egy hét hordaléka – íme, halott illúzióink egykorvolt otthona, a Nyugat:

1.: „Elszabadult a pokol Európa fővárosában: a brüsszeli biztos szerint ez a világ legtermészetesebb dolga. »Vannak kulturális gettóink a városban« – mondta Alain Hutchinson.

Brüsszelben szervezett bűnözői bandák közötti drogháború dúl. 2025-ben már közel hatvan lövöldözés történt, ebből húsz a nyáron, amelyek közül kettő halálos kimenetelű volt. A város ügyésze, Julien Moinil halálos fenyegetéseket kapott, ezért rendőri védelem alatt él, és az erőszakot »riasztó tendenciának« nevezte – írja az Euronews.

Alain Hutchinson, Brüsszel európai és nemzetközi szervezetekért felelős biztosa azonban az Euractivnak nyilatkozva meglehetősen alábecsüli a kockázatot. »Ezek az incidensek nem ott történnek, ahol a nemzetközi tisztviselők élnek és dolgoznak. »A város rothadt részein, Anderlechtben, Molenbeekben és hasonló helyeken történnek« – jelentette ki. »Itt, az európai negyedben soha – kopogjuk le – nem volt ilyen problémánk, és soha nem hallottunk erről panaszokat. Vannak társadalmi gettóink, vannak kulturális gettóink a városban, de ez minden városban így van« – hivatkozott a megbízott a többnyire migrációs hátterű lakosok dominálta városrészekre.”

Minden tiszta és világos.

De a biztonság kedvéért ismételjük meg a halhatatlan mondatokat: „Ezek az incidensek nem ott történnek, ahol a nemzetközi tisztviselők élnek és dolgoznak. A város rothadt részein, Anderlechtben, Molenbeekben és hasonló helyeken történnek. (...) Vannak társadalmi gettóink, vannak kulturális gettóink a városban, de ez minden városban így van.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 „Lám, megjelent az első bölcselő! / Nagy sor jövend utánad, szép hugom, / Mely milljó úton ezt vitatja újra; / A tébolydába téved sok közűlök, / Sok visszaretten, révbe egy sem ér. / Hát hagyjatok fel az okoskodással, / Minden dolognak oly sok színe van, / Hogy aki mindazt végigészleli, / Kevesbet tud, mint első pillanatra, / S határozatra jőni rá nem ér. / A tett halála az okoskodás.”

 Igaz, hogy Alain Hutchinson nem a „szép húgom”, legfeljebb a bátyókám, de hogy nagy sor jövend utána, az biztos. S érdemes visszapillantani, mit is mondtak a megfellebbezhetetlenek (vagyis az örök hülyék, idióták és gazemberek) néhány évvel ezelőtt, amikor például szóba kerültek a no-go zónák.

A HVG például így háborgott – együtt az érintett országok nagyköveteivel: „Egyáltalán nincsenek no-go zónák az Egyesült Királyságban, legalábbis ezt mondta a Hvg.hu-nak Iain Lindsay brit nagykövet, a magyar kormány szóróanyagaiban feltüntetett veszélyes területekre. A kormány propagandaanyaga szerint Európában már több száz olyan környék van nagyvárosokban, amit már a helyi hatóságok nem képesek ellenőrzésük alatt tartani. »Ezekben a befogadó társadalom írott vagy íratlan normái nem érvényesülnek« – áll az anyagban, ahol számos brit nagyváros is be van jelölve.”

Ó, hát persze.

Ó, hát persze 2.: A kormány térképén azonban nem csak az Egyesült Királyság szerepel, hanem Franciaország, Németország, Belgium és Svédország is. A belga nagykövetség nem kívánta kommentálni a szóróanyag állításait. Nicolas Trouvé svéd nagykövet azonban közölte: ilyen zónák nincsenek Svédországban, a svéd jogállam az ország teljes területén érvényesül. Közölték, nem szerencsés, amikor egy másik EU-tag félreinformálja állampolgárait az országukról. Már áprilisban jelezték a KKM-nél, hogy a no-go zónákról szóló információk hamisak, és kérték azok eltávolítását a kormányzati honlapokról – tette hozzá. Ehelyett azonban a kormány az összes magyar háztartásba elküldte szóróanyagát. Emiatt a svéd nagykövetség ismét Szijjártó Péter hivatalához fordult.

A német törvények a szövetségi köztársaság teljes területén érvényesülnek, nem is értik, a magyar kormány honnan szedte információit a kampányhoz – közölte dr. Heinz-Peter Behr, Németország magyarországi nagykövete.

Értem én, hogy a belgák már akkor sem akarták kommentálni. De a többiek kijelentései meglehetősen rosszul öregedtek. Különösen a német nagyköveté, mert kisvártatva a 444 így idézte a „wir schaffen das” orákulumát, Merkelt: „Angela Merkel német kancellár egy hétfői tévéműsorban azt mondta, vannak no-go zónák Németországban, és nem lenne szabad, hogy legyenek. Vannak olyan területek, ahova senki nem mer bemenni, ezt ki kell mondani, és tenni kell valamit az ügyben” – mondta az n-tv-ben. Szerinte zéró tolerancia van érvényben a bűnözéssel szemben, és Thomas de Maizière belügyminiszter jó munkát végzett, de azt nem lehet elfogadni, hogy Németország különböző részein különbözőek legyenek a biztonsági standardok.

Amikor a műsor után arról kérdezték, hol vannak ezek a területek, Steffen Seibert szóvivő nem nevezett meg egyet sem, és azt mondta, a kancellár szavai magukért beszélnek. Johannes Dimorph belügyi szóvivő sem mondott konkrétabbat, szerinte ez a helyi hatóságok dolga. Merkel egyébként nem először beszél arről, decemberben a CSU kongresszusán azt mondta, Bajorországban nincsenek no-go zónák, Németország más részein viszont vannak, de azt ígérte, hogy felszámolják ezeket.

 Igen. Ezek újra meg újra bevitorláznak a magyar kormány igazságainak, újra és újra igaznak bizonyuló jóslatainak biztonságos kikötőibe, levonják a vitorláikat, partra szállnak, és úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi, mintha ők is mindig ezt mondták volna.

De ki csodálkozik?

Hiszen hülyék és/vagy gazemberek. Kivétel nincs...

 2.: „Egy brüsszeli muszlim képviselő távozásra szólította fel a belgákat.

Saliha Raiss, a brüsszeli Molenbeek egyik muszlim vallású szocialista képviselője a közösségi médiában terjedő videó szerint a fátylat bíráló belgákat szólította fel arra, hogy költözzenek el. A brüsszeli Molenbeek önkormányzatának ülésén került sor arra a felszólalásra, amely azóta komoly társadalmi és politikai visszhangot váltott ki. A Szocialista Párt (Vooruit) muszlim képviselője, Saliha Raiss élesen reagált azokra a kritikákra, amelyek a muszlim nők fejét takaró fátyol viselését érték.

„Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el” – fogalmazott a képviselőnő az augusztus 27-i ülésen. A felszólalás nyilvánosságra kerülése után több politikus is elítélte Raiss szavait. 

Georges‑Louis Bouchez, a jobbközép Reformista Mozgalom (MR) elnöke a közösségi oldalán fejezte ki felháborodását, és azzal vádolta a képviselőt, hogy új, kényszerítő kulturális normát kíván ráerőltetni Brüsszelre és Molenbeekre. Pártjának másik politikusa, Melissa Amirkhizy egyenesen azt mondta: elviselhetetlen arroganciának tartja Raiss megszólalását, és hozzátette: ha ez így folytatódik, hamarosan saría törvénykezés lesz Belgiumban.

 Minden tiszta és világos.

A néhány éve még nem is létező no-go zónák mára a város „rohadt részeivé”, továbbá „társadalmi és kulturális gettókká” változtak, ahol a helyi muszlim (ma még szocialista, naná!) képviselő szerint akinek ez nem tetszik, az takarodjon el onnan. Mármint az őshonosok takarodjanak, ugye, mert most már ők, a „menekültek” (egy lósz…rt mama!), a „bevándorlók” (még egyet, mama!), a migránsok (végre helyben vagyunk!) az urak itt, ők vannak (lettek) otthon, és coki és nyasgem. És húsz-harminc év múlva, amikor ezek már többségben lesznek – mert többségben lesznek, tessék megnézni a demográfiai mutatókat! –, akkor a muszlim hódítók már nem a szocialista pártban – az idióták, az önsorsrontók, Európa sírásóinak pártjában – fognak ücsörögni, hanem megalapítják majd a saját muszlim pártjukat, és az nyeri meg a választást, és akkor lesz tökéletesen igaz a jóslat, amely szerint „ha ez így folytatódik, hamarosan saría törvénykezés lesz Belgiumban”.

Ez így fog menni továbbra is.

Ha csak nem történik valami. Valami szörnyű és elképzelhetetlen. Ami sajnos, egyre inkább úgy tűnik, Európa túlélésének záloga.

 3.: „Megint remekeltek a brit tudósok: szerintük túl fehér és középosztálybeli az angol vidék a bevándorlóknak. Itt az újabb ideológiai muníció ahhoz, hogy »sokszínűvé és migránsbaráttá« tegyék az angol falvakat és kisvárosokat.

Az angol vidék »túlzottan fehér«, ezért etnikai kisebbségek számára gyakran kirekesztő közeg – állapította meg a Telegraph szerint a Leicestershire-i Egyetem Gyűlöletkutató Központja a legfrissebb jelentésében.

A Rural Racism Project címre keresztelt tanulmány nem az első a sorban, amely a brit vidéket hivatott ostorozni, amiért nem elég »diverz« és »befogadó« a Nagy-Britannia nagyvárosait ellepő bevándorlókkal szemben. A mindenkori brit kormányzat és a mélyállam évek óta próbál ideológiát gyártani ahhoz, hogyan varrhatná az illegálisan és legális úton érkező bevándorlóknak legalább egy részét a vidéki Anglia nyakába, megpróbálva ezzel csökkenteni a lakhatási válságot. A dokumentumban az alábbiakhoz hasonló megállapítások szerepelnek: Az etnikai kisebbségek tagjai »pszichológiai terhet« élnek meg, amikor olyan közösségi tereken kell mozogniuk, ahol szinte kizárólag fehér, középosztálybeli lakosság él. A vidék hiányos infrastrukturális és kulturális kínálata is erősíti a kirekesztettséget: nincs elég halal vagy kóser étel, nincsenek megfelelő imatermek. A tradicionális brit kocsmakultúra »monokulturális jellegével« zárja ki azokat, akik más szokások szerint élnek. A kutatók külön fontosnak érezték kiemelni, hogy »az olyan apróságok, mint a halal ételek elérhetősége vagy imatermek kialakítása, jelentős különbséget hozhatnának abban, mennyire érzik magukat otthon a kisebbségi közösségek a vidéken«.

A projekt vezetői, köztük Neil Chakraborti professzor és Corinne Fowler azt javasolták, hogy a vidéki vállalkozások tudatos »kulturális érzékenységgel« alkalmazkodjanak, és váljon a vidékfejlesztés részévé a »faji kisebbségek bevonása«. Egy interjúalany például úgy fogalmazott: »Fel lehetne éleszteni a vidéki közösségeket, ha többféle hátterű lakosságot költöztetnénk oda.«

A kutatás 115 résztvevője arról is beszámolt, hogy mikroagressziókat és nyílt előítéleteket tapasztaltak: gúnyos pillantásokat, ellenséges testbeszédet, néha pedig rasszista sértéseket vagy fenyegetést.”

 Minden tiszta és világos.

Itt az idő, hogy kezdjünk végre valamit ezzel a szemét angol vidékkel – meg az összes többi vidékkel. Hiszen ott élnek ezek az elviselhetetlen fehér európaiak, közöttük még mindig „felülreprezentált” az idejétmúlt keresztények aránya, ráadásul ragaszkodnak a hagyományaikhoz, az ósdi családmodellben hisznek és élnek, semmi kedvük a no-go zónákban és a városok „rohadt részeiben” élni, sem a „társadalmi és kulturális gettókban”, és ha nincs már más választásuk, mert például németek, akkor képesek elköltözni a rettenetes Magyarországra, az „orbáni diktatúrába”, a Balaton mellé, és ott éldegélnek tovább, ahelyett, hogy halal éttermet és muszlim imaházat hoznának létre odahaza.

Hát így.

S ha Angliánál maradunk, felrémlik nekem Wodehouse s az ikonikus mű, a Forduljon Psmithhez. Látom magam előtt Emsworth grófját, a rokonszenves arisztokratát, aki „a blandingsi kastély tágas könyvtárában, a nyitott ablaknál állott, összeesve, akár egy vizes harisnya, mint mindig, ha nem támaszkodhatott neki valaminek, és végigjártatta tekintetét birodalmán”.

Szegény Emsworth grófja, ha ma áll ott, akkor az örökre eltűnő angol vidéken jártatja végig tekintetét.

S persze látom magam előtt a derék Psmithet, és az ő hirdetését:

 „Forduljon Psmithhez!!! Psmith Majd Segít! Psmith Mindent Elintéz! Önnek Szüksége Lenne Valakire, Aki Eljár Peres Ügyeiben? Valakire, Aki Elintézi Üzleti Ügyeit? Valakire, Aki Sétálni Viszi A Kutyáját? Valakire, Aki Meggyilkolja Az Ön Nagynénjét? Psmith Elintézi! Bűntény Nem Akadály! Bármilyen Megbízása Van (Feltéve, Hogy Halakkal Nem Kell Dolgozni), Forduljon Psmithhez!”

 Ó, de hát ma már nem a nagynénit kell meggyilkolni, ugyan kérem! Ma már inkább… Inkább hagyjuk. Sőt! Nem kell meggyilkolni senkit sem! De jó lenne, ha Psmith besétálna a Leicestershire-i Egyetem Gyűlöletkutató Központjába, és felgyújtaná. Majd felkeresné Neil Chakraborti professzort és Corinne Fowlert, meg az összes többit, akik ott léteznek és beszélnek baromságokat teljesen feleslegesen, és elvinné ezeket vidékre, egy jó kis vidéki angol kocsmába, ahol egész nap monokulturális jelleggel sikálnák a budit.

Amúgy ehhez nincs is szükség Psmithre.

Elegendő lenne hozzá a normális angolok lázadása.

 4.: „Újabb brutális késelés történt Franciaországban, tunéziai férfi az elkövető. Kidobták egy szállodából, amiért nem fizetett. Öt embert megkéseltek kedden Marseille-ben egy szállodánál. A francia rendőrség agyonlőtte a támadót, egy tunéziai férfit – derült ki a város ügyészének bejelentéséből.

A sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is. Az egyik áldozat válságos állapotban van.

A két késsel és egy feszítővassal felfegyverkezett elkövetőt kidobták a szállodából, amiért nem fizetett.

Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt.”

 Minden tiszta és világos.

Pedig a tunéziai illető nem is valami „monokulturális vidéki faluban” nem fizetett, hanem a már elesett és menthetetlen Marseille-ben. Ahol pedig minden tele van halal étellel meg muszlim imaházakkal.

De ő, szegény, mégis boldogtalan volt. Ráadásul a rasszista francia rendőrök még le is lőtték szegényt.

Szólok: ha majd ezeket mind-mind agyonlövik végre, kérdezés nélkül, a maradékot meg eltakarítják, mielőtt bármit is elkövethetnének, na akkor lesz esélye Európának a túlélésre.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Bizottság

Bástya elvtársnő

Bayer Zsolt avatarja

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu