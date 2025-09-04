idezojelek
Vélemény

Európa: töpörödés és arrogancia

KÉT MAGYARORSZÁG – A világgazdaság súlypontja a nyugatiaktól egyre inkább a BRICS-országokhoz vándorol

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
világgazdaságiIndiausaEurópaKínabricstöbbpólusú világrend 2025. 09. 04. 4:40
Fotó: Suo Takekuma

Győzelem napi parádé volt tegnap Pekingben, amellyel Japán második világháborús kapitulációjára emlékeztek. Ám a történelem ezúttal is csupán a díszletet adta egy sokkal fontosabb, zömmel a háttérben zajló eseményhez: a világtorta újraszeleteléséhez. Immár ténykérdés, hogy az 1991-ben, a Szovjetunió összeomlásával kezdődött amerikai hegemónia évtizedeinek vége (konyec filma), és éppen átkászálódóban vagyunk (vagy átlöknek minket) a többpólusú világrendszerbe. 

A katonailag még világelső, de gazdaságilag számos tekintetben már másod- vagy sokadhegedűssé váló Egyesült Államok mellé olyan nagyhatalmak léptek szorítóba, mint Kína, Oroszország és India. Amelyek követelik az erejük, területük és népességszámuk alapján (is) őket megillető jussukat.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a három kihívó a nagy, közös cél: a Nyugat lábhoz szoktatása érdekében félretette a köztük lévő, kisebb nézeteltéréseket, s egyre szorosabban együttműködik katonai és gazdasági téren.

A mintegy hárommilliárd embert képviselő hármak vezetői – Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök – néhány nappal ezelőtt az északkelet-kínai Tiencsin városában találkoztak, és az ilyenkor szokásos, mindenféle együttműködési nyilatkozatok meg szerződések alákörmölése mellett látványos jókedvvel szorongatták egymás kezét. (Modi mosolyában minden bizonnyal az Indiára kivetett 50 százalékos amerikai büntető vámtarifa is ott bujkált.) Félreérthetetlen üzenet ez a Nyugatnak. Elsősorban Trump elnöknek, aki ugyan nagy erőkkel próbálja eloltani az elődje által okozott tüzeket, elkerülni a világégést, csakhogy a globalista háttérerők mindeközben lángszóróval járnak a nyomában...

Ha ötven-hatvan esztendővel ezelőtt az amerikaiak rémálma egy orosz–kínai-tengely volt (Henry Kissinger néhai amerikai külügyminiszter a hidegháború éveiben óriási energiát fektetett e két nagyhatalom egymásról való leválasztásába, egymással való szembefordításába – sikerrel), akkor az orosz–kínai–indiai háromszöggel most olyan lidérces álmot kaptak, amelyhez képest a Rémálom az Elm utcában egyszerű matinénak tűnik. S 

köszönhetik mindezt az előző, balliberális amerikai vezetésnek, a saját kertjében összevissza kóválygó Biden elnöknek meg az őt pneumatikával mozgató globalista élcsapatnak, amely az ukrajnai proxyháború kiprovokálásával gyakorlatilag egymás karjaiba lökte a három nagyot. És melléjük még Ázsia, Afrika és Dél-Amerika java részét. Mindösszesen a világ bő háromnegyed részét. 

Eközben vicces olykor azt hallgatni egy-egy nyugati vezető szájából, hogy a „világ közvéleménye” így meg úgy – tudniillik a hivatkozott „világuk” csak a nyugati, amely legfeljebb a földgolyó szűk negyede nevében tehet kinyilatkoztatásokat. Ahogyan a latin mondás tartja: „Parva sapientia mundus regitur”, azaz „Kevés bölcsesség irányítja a világot”. Legalábbis (az utóbbi évtizedekben) annak nyugati felét.

Az erejét rosszul fölmérő, gyengülése dacára magát továbbra is világcsendőrnek képzelő Biden-féle Amerika, illetve az általa csóvált farok, a magát morális fárosznak tartó (de még fallosznak is alkalmatlan), gőgös és kardcsörtető Brüsszel okosan összekovácsolta maga ellen a globális Kelet és Dél szövetségét. Ami látványosan izmosodik minden téren, együttműködésük újabb és újabb országokkal bővül, kapcsolataik pedig egyre inkább intézményesülnek. 

Elég csak a Sanghaji Együttműködési Szervezetre (SCO) vagy a BRICS-re gondolni. Az SCO egy eurázsiai, tíz tagországot és tizenhét partnerállamot tömörítő, politikai, gazdasági és védelmi szervezet, amely területét és lakosságát tekintve a világ legnagyobb regionális szervezete. A Brazília, Oroszország, India és Kína által alapított, majd Dél-Afrikával, Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült BRICS+ pedig egyes elemzések szerint 2050-re uralni fogja a világgazdaságot. Talán már hamarabb is.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nézzük a számokat! (Figyelem: ezek IMF-adatok, tehát nem Putyin dobta át nekem ímélen, és nem is a „Tóni”!) 

2023 végére a BRICS-országok világgazdasági súlya történelmi csúcsra emelkedett: tagjainak részesedése a globális GDP-ből elérte a 36,8 százalékot, miközben a legerősebb gazdaságú nyugati államokat tömörítő G7-ek aránya először csökkent 29 százalék alá. Vagyis a BRICS és a G7 közötti különbség 8 százalékpontra nőtt (előbbi javára), ami rekordmértékű a két blokk gazdasági befolyása között. 

A növekedés hátterében Kína és India domináns szerepe áll, de a többi BRICS-állam is hozzájárult az előrelépéshez. Kína részesedése 0,34 százalékponttal 19,45 százalékra nőtt, Indiáé 0,25 százalékponttal 8,25 százalékra, a véres háborút vívó és tizenakárhány uniós szankcióval sújtott Oroszországé pedig 0,05 százalékponttal 3,54 százalékra. (De a következő szankciós csomag majd biztosan működni fog…)

Ezzel szemben a G7 összes tagországának világgazdasági súlya csökkent. Kanadáé, Japáné és Németországé 0,1 százalékponttal, Nagy-Britanniáé, Franciaországé és Olaszországé 0,05 százalékponttal, az Egyesült Államoké pedig 0,06 százalékponttal (14,94-ről 14,88 százalékra). Summa summarum: a világgazdaság súlypontja a nyugatiaktól egyre inkább a BRICS-országokhoz vándorol. Ez tény.

Lehet magyarázni a bizonyítványt. Lehet demokráciáról, emberi jogokról, ideológiai lózungokról hablatyolni, meg hogy ki hol élne szívesebben, hogyne. De mindez nem írja felül a valóságot. 

Hiába képzeli Brüsszel, hogy a töpörödést még több bicepszfeszegetéssel és arroganciával ellensúlyozhatja. Azzal csak azt érik el, hogy már mindenki rajtuk röhög. (Az amerikaiak is.) Von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét legutóbbi kínai látogatásán valami mentesítő buszjáratra zsuppolták. Bár a Kínát fenyegető-kioktató korábbi nyilatkozatait tekintve még így is az indokoltnál udvariasabban fogadták.

Donald Trumphoz pedig újabban a cselédbejárón keresztül szoktak besomfordálni a nyugat-európai vezetők, s az elnök úgy ülteti őket az asztala köré, mint a korrepetáltatott hülyegyerekeket szokták. Mert hát azok: hülyegyerekek, akik nem értik a világot, nem értenek a jó szóból, nem tisztelnek senkit és semmit (a migránsokat, Zelenszkijt és az LMBTQ-vallást leszámítva), s minden frusztrációjukat azon élik ki (rajtunk), aki türelmesen próbálja őket figyelmeztetni ostoba döntéseikre, az egyre nagyobb bajra.

A tegnapi pekingi győzelmi napi parádén először jelent meg együtt a nyilvánosság előtt az orosz és a kínai elnök, valamint az észak-koreai vezető. Ez is üzenet. Nagyot moccan a világ, és aki nem tartja a lépést, az a földre kerül. Hazánkat

Szijjártó Péter képviselte, aki politikai és nagyvállalati vezetőkkel tanácskozott. A külügyminiszter úgy nyilatkozott: a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába. Ez nem jó, abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre – mutatott rá a tárcavezető.

Jövő tavasszal többek között arról is döntünk – ezt már én teszem hozzá –, hogy ez a racionális, két lábbal a földön álló, kölcsönös tiszteletre építő, mindenkivel jó viszonyra törekedő (persze, aki a vezetékeinket lövi, azzal nehéz) külpolitika folytatódjon-e. Vagy szíjazzuk hozzá magunkat az épp szakadékba ugrani készülő Brüsszelhez, küldjünk fegyvereket és csilliárdokat egy bukott proxyháborúba, és üvöltsük együtt Toka tábornok úrral: „Dicsőség Ukrajnának!”. Tessék választani!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu