Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

ELEMZŐI HANGERŐ – A nyarat a kormánypárt nyerte, ami frusztrálja Magyar Pétert, ezért egyre többet hibázik.

Deák Dániel
TiszaFideszOrbán ViktorstratégiakampánybotrányhibaMagyar Péter 2025. 09. 05. 4:40
Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Gyorsan elrepült a nyár, ami egyáltalán nem volt politikai uborkaszezon. A Fidesz érezhetően felszívta magát, és minden jel szerint készen áll a kampányra és a győzelemre. Eközben Magyar Péter hibát hibára halmoz, és érezhetően elérte növekedési lehetőségeinek a csúcsát, ez már nem az ő nyara volt. Az őszi szezont a kötcsei piknik nyitja meg, ahol Orbán Viktor – míg Tusnádfürdőn globális körképet adott, az MCC Feszten pedig egy laza aktuálpolitikai beszélgetésen vett részt – várhatóan felvázolja a győzelmi tervet, részletezi, hogy miként fut neki a nemzeti oldal a 2026-os parlamenti választásnak.

Ha visszagondolunk tavaly nyárra, akkor ki lehet jelenteni, hogy az Magyar Péter számára sikeresebb volt. Hőmérőzött a kórházakban, minden egyes vonatleállásnál jelen volt, és tematizálta a közbeszédet, a jobboldal politikusai láthatóan még nem voltak felkészülve a Magyar Péter-féle jelenségre. 

Tavaly Kötcsén Orbán Viktor világosan fogalmazott: megváltozott a politikai tér, az addig ismert keretrendszer átalakult, a nemzeti oldalnak is ehhez kell igazodnia, át kell alakítania a struktúráit ahhoz, hogy a 2026-os parlamenti választáson nyerni tudjon.

 Az azt követő hónapokban érezhető változás következett be, de az érdemi fordulat a tavasz végével, nyár elejével történt.

Ennek egyik leglátványosabb jele a Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András tiszás egészségpolitikus közötti június 23-i vita volt. Itt volt látható mindenki számára először, hogy a Fidesz kész megvívni a politikai csatákat, és akár a mindenkori ellenzék számára kedvező témában, ellenséges terepen is meg tudja nyerni azokat. A vita olyannyira jól sikerült, hogy még a tiszás véleményformálók szerint is megalázó vereséget szenvedett Kulja András, akit azóta nem győz eldugni Magyar Péter. (Azóta egyetlen nyilatkozatot sem adott, az MCC Fesztre szóló meghívását is lemondta.)

Mindennek komoly felkészülés volt az előzménye. 

A kormányoldalon számos olyan szereplő jelent meg, akik a digitális térben és a való életben is megjelenítik a nemzeti oldalt, és vagy direkt politikai, vagy szakpolitikai kérdésekben képesek megállni a helyüket, képesek felvenni a kesztyűt a globalisták aktuá­lis embereivel, jelen esetben a Tisza politikusaival. Takács Péter mellett látványos jele mindennek Lázár János, aki a Lázárinfókkal egy új műfajt teremtett Magyarországon.

Bár lakossági fórumokat addig is tartottak politikusok, akár miniszterek is, azonban olyan interaktív fórumot, mint amit Lázár János bemutatott, még nem igazán. Ezeken tényleg bárki bármit kérdezhetett, és hosszú órákon keresztül vitatták meg az ország ügyeit. Ez olyannyira sikeres projekt lett, hogy még Magyar Péter is ezt igyekszik lemásolni az országjárásai során. Ugyanakkor míg Lázár meghallgatja az embereket, akár a kritikusokat is, és kielégítő választ ad nekik, addig Magyar sokkal inkább kioktatja az embereket, a kritikusokkal pedig kifejezetten lekezelően bánik.

Mindenesetre elmondható, hogy a Fidesz számos olyan politikust helyezett az előtérbe az utóbbi hónapokban, akik megállják a helyüket, és karakteresen megjelenítik a jobboldal politikáját. Ez komoly versenyelőny a Tisza világával szemben, ugyanis 

ott egy „one man show-t” láthatunk továbbra is – kizárólag Magyar Péter van reflektorfényben, a többieknek már a nyilatkozás is tilos. Ez pedig Magyar Péter kormányzóképességét jelentősen erodálja, ugyanis hiteles emberek és szakpolitikusok nélkül elképzelhetetlen a kormányzás. 

Akiket eddig Magyar felmutatott – például Kulja András, Tarr Zoltán vagy Ruszin-Szendi Romulusz –, gyorsan elvéreztek, nem állták meg a helyüket a frontvonalban.

És ha már szóba került Tarr Zoltán: az elmúlt napokban olyat mondott a Tisza Párt alelnöke, ami lerántotta a leplet arról, hogy kikkel is áll szemben a nemzeti oldal. A „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” és a „választást kell nyerni, utána mindent lehet” típusú kijelentések világosan megmutatták, hogy 

a Tisza mire készül a mostani kampányban. Teljesen egyértelművé vált, hogy nem fogják elmondani a valódi terveiket, hanem a választók megtévesztésével akarnak nyerni, majd esetleges hatalomra kerülésük után a szöges ellentétét csinálnák mindannak, amit a kampányban mondanak.

Már-már kínos olvasni, ahogyan az ellenzéki sajtóban mentegetik a tiszásokat, és úgy próbálják beállítani az egészet, mintha a Fidesz ártatlan áldozatai lennének. Képzeljük csak el, ha egy fideszes politikus mondana hasonlókat. A teljes balliberális sajtó hónapokon át azon pörögne és azzal támadná a kormányoldalt. Ehhez képest most mi történik? Le sem írják Tarr Zoltán szavait, úgy tesznek, mintha semmi látnivaló nem lenne. Teljesen egyértelművé vált, hogy 

ezek a sajtótermékek a Tisza kampánycsapatának a részei, hiába hazudják magukat függetlennek és objektívnek. Mindezek ellenére még ők sem tudták elérni, hogy ne jusson el az emberekhez a Tisza adóemelési javaslata, ami kiszivárgott a sajtóban, majd amit az etyeki tiszás rendezvényen meg is szavaztattak a jelenlévőkkel.

Talán ez volt az első olyan komolyabb ügy, ami érezhetően nagyon fájt Magyar Péternek, és ami miatt kínosan kell magyarázkodnia, saját magának is ellentmondva. Hétfőn például már azt állította, hogy hamisították azokat a felvételeket, amelyek Tarr Zoltánról készültek, ugyanakkor valójában a Tisza-sziget tagjai rögzítették azokat. Majd egy nyilatkozatában azt is állította, hogy Tarr mondatait összevágták, majd rá fél percre azt is mondta, hogy nem látta Tarr nyilatkozatát, magyarul azt sem tudhatja, hogy összevágták-e. Ez a kapkodó kommunikáció azt jelzi, hogy Magyar Péter is érzi, könnyen ráéghet az adóemelési botrány.

És ez a kulcs, ugyanis 

a Tisza adóemelési tervei és a párt mögött lévő közgazdászok adóemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai elidegenítik a középen álló szavazókat. Mindezt egy olyan időszakban, amikor ez a folyamat már egyébként is beindult: az augusztusi felmérések szinte mindegyike azt mutatta, hogy míg a Tisza gyengült, addig a Fidesz erősödött, a lakosság hangulata pedig érezhetően javult, részben például a szep­tember elején indult Otthon start programnak köszönhetően.

A nyarat tehát a Fidesz nyerte, ami nagyon frusztrálja Magyar Pétert. El is kezdődött a kiábrándulási folyamat: Tölgyessy Péter már a Tisza veszélyeiről és arról kezdett el beszélni, hogy komoly bajba sodorhatják az országot a felkészületlenségükkel, emellett sorra elkezdtek feloszlani a Tisza-szigetek is. Összességében tehát 

elfogyott a lendület Magyar Péter mögött. Mindez őt pánikszerű reakciókra késztette, s ennek a része az is, hogy vasárnap a fideszes kötcsei piknikkel egy időben szervez rendezvényt Kötcsére. Az a célja, hogy botrányt csináljon, és elterelje a figyelmet a Tisza zűrös ügyeiről. Emellett az is a célja, hogy róla legyen szó aznap is a hírekben.

Ezáltal azonban egyre többet hibázik. Az egyik a kormányzóképesség további rombolása. Magyar Péterrel szemben ugyanis már tiszás körökben is érkezik a kritika, hogy eddig nem mutatott fel kormányzóképességet. Az emberei – például Kulja András – rendre elvéreznek szakpolitikai kérdésekben, ezért őket már nyilatkozni sem engedi. Az, hogy most Kötcsére megy balhézni, tovább rombolja mindezt, ugyanis egy komoly, kormányzásra készülő politikus nem megy oda megzavarni mások rendezvényét. Aki ilyet csinál, az csak egy sima provokátor, aki az ellenzéki kemény magon túl nem tud másokat megszólítani. A másik hiba pedig az, hogy ezzel az akciójával felhívja a figyelmet a fideszes kötcsei piknikre, ami zárt jellegéből adódóan kevésbé szokott benne lenni a hírekben. Így a mostani hétvégén minden figyelem Kötcsére irányul, amit ideális esetben a Fidesz ki tud használni.

Orbán Viktor a nyaralásáról üzent: kész a győzelmi terv, amelyet várhatóan Kötcsén fog bemutatni. A miniszterelnök stratégiaalkotó képessége példa nélküli, egy választási kampány előtt mindig tudja már a sokadik lépést is, így egy komplex és ütőképes tervre lehet számítani a vasárnapi pikniken.

Mindig elfelejtik ellenzéki oldalon, hogy a Fidesz választásról választásra képes megújulni, az aktuális helyzethez igazodni és annak megfelelően politizálni. Ez volt a helyzet a 2022-es választási kampányban is, amikor a jobboldal az online térben is egyedülálló újításokat vezetett be, emellett a háború kirobbanására is olyan választ adott, ami mögé párthovatartozástól függetlenül felsorakozott a magyarok többsége. Ezt a megújulást és dinamizálást láthatjuk most is a Harcosok Klubjától kezdve a digitális polgári körökön át Orbán Viktor kommunikációs offenzívájáig számos területen. Kötcsén pedig nyilvánosságra kerül a győzelmi terv, ami 2026 áprilisában ismét győzelemre viheti a nemzeti oldalt.

Deák Dániel
idezojelekFidesz

Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

