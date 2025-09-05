Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

Gyorsan elrepült a nyár, ami egyáltalán nem volt politikai uborkaszezon. A Fidesz érezhetően felszívta magát, és minden jel szerint készen áll a kampányra és a győzelemre. Eközben Magyar Péter hibát hibára halmoz, és érezhetően elérte növekedési lehetőségeinek a csúcsát, ez már nem az ő nyara volt. Az őszi szezont a kötcsei piknik nyitja meg, ahol Orbán Viktor – míg Tusnádfürdőn globális körképet adott, az MCC Feszten pedig egy laza aktuálpolitikai beszélgetésen vett részt – várhatóan felvázolja a győzelmi tervet, részletezi, hogy miként fut neki a nemzeti oldal a 2026-os parlamenti választásnak.

Ha visszagondolunk tavaly nyárra, akkor ki lehet jelenteni, hogy az Magyar Péter számára sikeresebb volt. Hőmérőzött a kórházakban, minden egyes vonatleállásnál jelen volt, és tematizálta a közbeszédet, a jobboldal politikusai láthatóan még nem voltak felkészülve a Magyar Péter-féle jelenségre.

Tavaly Kötcsén Orbán Viktor világosan fogalmazott: megváltozott a politikai tér, az addig ismert keretrendszer átalakult, a nemzeti oldalnak is ehhez kell igazodnia, át kell alakítania a struktúráit ahhoz, hogy a 2026-os parlamenti választáson nyerni tudjon.

Az azt követő hónapokban érezhető változás következett be, de az érdemi fordulat a tavasz végével, nyár elejével történt.

Ennek egyik leglátványosabb jele a Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András tiszás egészségpolitikus közötti június 23-i vita volt. Itt volt látható mindenki számára először, hogy a Fidesz kész megvívni a politikai csatákat, és akár a mindenkori ellenzék számára kedvező témában, ellenséges terepen is meg tudja nyerni azokat. A vita olyannyira jól sikerült, hogy még a tiszás véleményformálók szerint is megalázó vereséget szenvedett Kulja András, akit azóta nem győz eldugni Magyar Péter. (Azóta egyetlen nyilatkozatot sem adott, az MCC Fesztre szóló meghívását is lemondta.)

Mindennek komoly felkészülés volt az előzménye.

A kormányoldalon számos olyan szereplő jelent meg, akik a digitális térben és a való életben is megjelenítik a nemzeti oldalt, és vagy direkt politikai, vagy szakpolitikai kérdésekben képesek megállni a helyüket, képesek felvenni a kesztyűt a globalisták aktuá­lis embereivel, jelen esetben a Tisza politikusaival. Takács Péter mellett látványos jele mindennek Lázár János, aki a Lázárinfókkal egy új műfajt teremtett Magyarországon.

Bár lakossági fórumokat addig is tartottak politikusok, akár miniszterek is, azonban olyan interaktív fórumot, mint amit Lázár János bemutatott, még nem igazán. Ezeken tényleg bárki bármit kérdezhetett, és hosszú órákon keresztül vitatták meg az ország ügyeit. Ez olyannyira sikeres projekt lett, hogy még Magyar Péter is ezt igyekszik lemásolni az országjárásai során. Ugyanakkor míg Lázár meghallgatja az embereket, akár a kritikusokat is, és kielégítő választ ad nekik, addig Magyar sokkal inkább kioktatja az embereket, a kritikusokkal pedig kifejezetten lekezelően bánik.