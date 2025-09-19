Rendkívüli

Orbán Viktor: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó

idezojelek
Vélemény

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
fantomkormányelitNémetországFranciaországNagy-BritannialejtmenetNyugat-Európa 2025. 09. 19. 5:50
Fotó: JOEL SAGET

Közvetlenül azelőtt, hogy a francia kormányfő elbukott a saját maga által kezdeményezett bizalmi szavazáson, Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője indulattal teli hangon szólalt fel a nemzetgyűlésben. Beszédéért számos politikai elemző és kormánypárti képviselő is éles bírálattal illette a többszörös jobboldali elnökjelöltet. Mint sokan kifejtették, amikor 

Le Pen a szavazás pillanatát a „fantomkormány szenvedésének a végéhez” hasonlította,

 túlzásba esett, hiszen egy kisebbségi kormány esetében előfordulhatnak kormányfőcserék, így „felesleges és ízléstelen” a francia politikai elit átfogó válságáról beszélni, és úgy tenni, mintha az illeszkedne az Európa-szerte vizionált, hanyatló tendenciához.

Amennyiben eltekintünk Macron szövetségeseinek a sorozatos kudarcaikból fakadó sértettségétől – akik mindössze két év leforgása alatt már a negyedik kormányfő bukását szenvedték el –, és egy rövid pillantást vetünk Európa másik két legnagyobb országára, Németországra és Nagy-Britanniára, úgy azt láthatjuk, hogy Le Pen egyáltalán nem esett „ízléstelen túlzásokba”. Sőt éppen ellenkezőleg! 

Minden jel arra enged következtetni, hogy a francia establishment mellett a brit és a német politika domináns pártjai egyaránt lejtmenetbe kerültek, ráadásul ugyanazon ok miatt: semmibe vették a népakaratot, amely az elit érdekeivel szemben kritikákat fogalmazott meg.

Ugyanis Londontól kezdve Párizson át egészen Berlinig elegük lett a választópolgároknak az ellenőrizetlen bevándorlásból, a háború értelmetlen támogatásából, a káros szankciós politikák erőltetéséből, illetve a mondvacsinált jogállamisági és zöldpolitikai árnyjátékokból.

Macron szövetségesei hiába állítják, hogy a mindössze kilenc hónapot megélő Bayrou-kormány bukását kizárólag a költségvetés és az államadósság körüli vita okozta, a közvélemény-kutatások számadatai nem egy pillanatnyi, szakpolitikával kapcsolatos társadalmi elégedetlenségről árulkodnak, hanem egy hosszú hónapok óta tartó, kifejezetten elitellenes hangulatról. 

Miközben Macron elnök pártja idén képtelen átlépni a 15 százalékos támogatottsági mutatót, addig a legerősebb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés már alulról súrolja a 35 százalékot.

Kifejezetten beszédes, hogy a jobboldali párt előretörését még a Le Pen ellen hozott bírósági ítélet sem törte meg, ugyanis a legutóbbi felmérés szerint a párt elnöke, Jordan Bardella támogatottsága a többi feltételezett indulóhoz képest is erősödött, jelenleg 35 százalékon áll.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Érdekesség, hogy Németországban egy, a francia politikai állapotokhoz igencsak hasonló helyzetet látni. A német Forsa Intézet nyár végi adatai szintén egy fantomkormány meglétéről árulkodnak, hiszen 

a CDU/CSU szövetsége és a koalíciós partner német szociáldemokraták (SPD) összeadott támogatottsága mindössze 37 százalékon áll, amely a közös kormányzásuk kezdete óta a legrosszabb eredményük. Fontos kiemelni, hogy a számok nemcsak a politikai erőviszonyok átrendeződését jelzik, hanem a választók egyre növekvő kiábrándultságát is: 

Friedrich Merz munkájával soha ilyen kevesen nem voltak még elégedettek, mindössze 29 százaléknyi megkérdezett.

Mindeközben a német választópolgárok hangját képviselő AfD népszerűsége szárnyal, az augusztus végi 26 százalékos támogatottságával a párt beállította a saját rekordját. Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy Alice Weidel szervezete csupán az országos kiábrándultságból profitál, ugyanis példának okáért a szász-anhalti tartományban Ulrich Siegmund listavezető legutóbb azt mondta, azt AfD olyan erős bázissal rendelkezik, hogy egypárti kormányzásra készül. Megjegyzendő, a valódi jobboldal megkerülhetetlenségét támasztják alá azok a folyamatok is, amelyek a német baloldal környékén bontakoznak ki. Mint ismert, nemrég Paul Bressel, a német Szabaddemokrata Párt (FDP) képviselője kavart nagy vihart azok után, hogy elmondta, amennyiben a liberálisok fenn akarnak maradni, akkor meg kell szüntetniük az egyre népszerűbb AfD politikai karanténba helyezését.

Úgy látszik, ez a fajta gondolatmenet Nagy-Britanniában is kezd gyökeret verni, ugyanis a Nigel Farage vezette Reform UK párt kapcsán egyre többen azt találgatják, hogy az eredetileg a brexit előmozdításáért kardoskodó párt egyedüliként vagy koalícióban fordul majd rá egy esetleges előre hozott választásra. Hogy milyen rendszerszintű átalakuláson ment át a brit politikai erőtér az elmúlt egy év alatt, azt szintén a legfrissebb közvélemény-kutatások érzékeltetik leginkább. 

Miközben a kormányzás terhe alatt összeomló Munkáspárt a szavazóinak a felét elveszítette, addig az ellenzékben lévő Konzervatív Párt köreiben szintén drámai elfordulást látni, összesen tíz százalékpontos zuhanást. Ezzel szemben a szigorú bevándorláspolitikával, a nemzeti szuverenitással, a lakhatási és az energiaválság megoldásával, valamint a tősgyökeres angolok sorsának fellendítésével foglalkozó Reform UK támogatottsága 19-ről 31 százalékpontra duzzadt, messze megelőzve ezzel a hagyományos pártokat.

Jól látható tehát, hogy turbulens, válságokkal teli politikai időszak elé néznek azok a nyugati országok, amelyeket az európai politikai és médiaelit eddig rendre a demokrácia fellegváraiként emlegetett. Ezek az országok az elmúlt években számtalanszor bírálták az olyan kormányokat, amelyek valódi választói felhatalmazáson alapulnak, például Magyarországét. Hogy náluk a végeredmény összeomlás vagy kilábalás lesz-e, arról végső soron nem az elit, hanem a választópolgárok döntenek majd.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Jánosi Dalma (Róma)
idezojelekOroszország

Elképesztő gyűlölet a baloldalon, már kezet sem szabad fogni

Jánosi Dalma (Róma) avatarja

Matteo Salvinit támadja az olasz baloldal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu