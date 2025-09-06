Magyar Péter Frankensteint játszik

Nem kell félni, nem fog fájni – Gyurcsány Ferenc ezzel a kijelentéssel kedveskedett a választóknak, amikor 2006-ban bejelentette a megszorításokat. Ennek során a korábban általa bevezetett, csupán néhány hónapot élt szja- és áfacsökkentést a megnyert választások után azonnal visszavonták, és drasztikus adóemelésbe kezdtek.

Néhány hete Magyar Péter egy Facebook-kommentben ugyanezt a Gyurcsány-féle mondást idézte, igaz, ekkor még nem tudhattuk, hogy mire is gondolt pontosan a hőbörgés világbajnoka. Aztán szinte önbeteljesítő jóslatként kiderült, hogy ugyanúgy, ahogy Gyurcsány 2006-ban, a Tisza is csupán olcsó, üres kampányszövegként használja „az adócsökkentés kormánya” szlogent.

A Tiszáról immár elmondható, hogy a nagy hazudozó politikai örököseként lépnek a szorítóba a 2026-os választásokra. A „mentor” előzékenyen félre is állt az útból, néhány hónapja minden politikai tisztségéről, pártelnökségről, parlamenti képviselőségről lemondott, így utat engedett a szellemi örökös kibontakozásának. Nem biztos persze, hogy ezt önszántából tette, de az örökségét nemcsak gondolati, hanem személyi tanácsadói szinten is hátrahagyta.

Kormányzásakor – majd utána is – hűséges támogatóiként, hű fegyverhordozóiként fellépő Petschnig Mária Zita, Kéri László és szövetségesei, a volt SZDSZ politikai múmiái, Magyar Bálint, Haraszti Miklós, illetve a liberális megmondóemberek, sajtómunkások, politológusok, közvélemény-kutatók mind ott sündörögnek Magyar Péter körül. A Tisza politikai irányvonalát a valóságban ők és áporodott gazdasági, közjogi, pénzügyi, oktatási, szociál- és társadalompolitikai elképzeléseik alakítják. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a politika ugyanazt jelentené, mint amit 2010 előtt tettek kormányzati pozícióban. A nyugat-európai és amerikai baloldali téziseket kritika nélkül alkalmazó, a globális hálózatoknak és gazdasági lobbicsoportok érdekeinek megfelelő narratívát akarják ismét Magyarországra erőltetni. Ugyanazt, amivel 2002 és 2010 között a hatalomban kísérleteztek. Tudjuk, hogy mindennek gazdasági, politikai és társadalmi válság lett a vége.