Akik a politika ábécéjét sem ismerik

John Majorre ma már talán kevesen emlékszünk, mindenesetre 1990 és 1997 között Margaret Thatcher utódaként ő volt a konzervatív brit miniszterelnök. Nem tartják ugyan számon a legnagyobb államfér­fiak sorában, de valamit jól csinálhatott, mert több mint 14 millió szavazattal nyerte meg az 1992-es választásokat, ami mindenkori rekord, noha az Egyesült Királyság népessége a bevándorlás miatt azóta is folyamatosan nő. Mielőtt kormányfő lett volna, Major úgy volt előbb külügyminiszter Thatcher kormányában, hogy nem sokat konyított a külföldhöz (az idegen nyelvekhez sem), a világ akkori negyedik legnagyobb gazdaságának pénzügyminisztere pedig úgy, hogy nemhogy felsőfokú végzettséggel nem rendelkezett, de matematikaérettségit sem tett.

Hogyan volt ez lehetséges? – kérdezi a mai olvasó. Mégis, mihez értett akkor Major? A válasz egyszerű: a politikához. Persze nehéz meghatározni, milyen képességeket igényel ez a szakma, és nyilván mást mondjuk egy miniszterelnök vagy egy önkormányzati képviselő esetében. Például szívósnak, ütésállónak kell lenni. Aki két perc alatt vár eredményt, meg azt is, hogy mindenki el legyen tőle ámulva, az éljen az „itt a piros, hol a piros?”-nak nevezett trükkből.

„A politika annyit tesz, mint kemény deszkákat fúrni át erőteljesen és lassan, szenvedéllyel s ugyanakkor jó szemmértékkel” – írja Max Weber, a szociológiatörténet talán legnagyobb alakja. Egy másik fontos dolog, hogy Major minden tárgykörben kiváló felkészítő anyagokra számíthatott. Egy harmadik: kell a politikához valamiféle elemi érzék. Aki dekázni sem tud a grundon, ne vágyjon futballistának.

Tegnap, vasárnap este a Tisza Párt adóügyekben mutatott bénázása volt a fő téma a Hír TV Csörte című vitaműsorában, amelyben a túloldalon ülő Fodor Gábor és Horn Gábor megértőbb volt a Magyar Péteréknél kialakult káosszal kapcsolatban, mint velük szemben Gajdics Ottó és e sorok írója. Sommázva: miközben indokoltnak látták, hogy a Tisza tisztázza álláspontját, van még erre ideje, és különben is, e pártot nem valamiféle szakpolitikai igény hívta életre, hanem a kormánnyal szembeni alapvető ellenérzés, így végső soron a választás Orbán Viktorról szól majd. (Csak ne említsék ezt Magyar Péternek, mert nyomban idegrohamot kap.)