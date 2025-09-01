Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

A posztkommunisták is mindent megígértek kampányidőszakokban, hogy aztán kormányra kerülve élvezettel nyúljanak a megszorításokhoz. A Tisza Párt hasonló elv szerint működik, hiszen ugyanazok állnak mögötte, akik egykor az MSZP–SZDSZ mögött. Csak egy kis emlékeztető: miközben a kampányaik során Kánaánt ígértek, kormányon eltörölték a 13. havi nyugdíjat, megszüntették a kedvezményes lakástámogatási rendszert és a családi adókedvezményekkel is leszámoltak.

Az MSZP–SZDSZ mindezt már jó előre, még az ellenzéki időkben eltervezte, ugyanúgy, ahogy most a Tisza Párt is ezt teszi a programalkotás fázisában. Az akkori szociálliberálisok sem beszéltek az adónövelési szándékaikról a kampányban, ahogy tavasszal Magyar Péter is adócsökkentésről hablatyolt.

Most azonban, az internet korszakában gyorsan lehull a lepel: a zárt fórumokról is felvételek készülnek, ahol gazdasági szakértők (Petschnig Mária Zita), egy okos pártalelnök (Tarr Zoltán) és a pénzügyi programíró (Dálnoki Áron) is elmondja a valóságot az adóemelési terveikről. Magyar Péter pedig csak pislog, meg cáfol, miközben a Tisza-ankétok résztvevőinek nyolcvan százaléka is több adót szeretne fizetni a háromkulcsos adóval. Ez tehát a valódi arcuk: adóemelés, valamint az orosz gáz és olaj kivezetésével a rezsiárak brutális megemelése.

Mindez azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt az új MSZP–SZDSZ. Ebből a tényből nem következhet más, csak az, ha hatalomra kerülnek, újra eladnák az állami vagyont, illetve külföldi gigahiteleket vennének fel, hogy valamiből tudják finanszírozni az állam működését.

Magyar Péter mögött ugyanaz a globalista, megszorításpárti erőközpont, posztkommunista-liberális hálózat áll, mint amelyik egykor Hornék, Gyurcsányék és Baj­naiék mögött.

Magyar Péter hasonló receptet követ, mint Gyurcsány 2006-ban. Magyar tavasszal belengette a kilencszázalékos szja-kulcsot, tehát az adócsökkentést, Gyurcsány a tizenkilenc évvel ezelőtti kampányban áfa- és szja-mérséklést hajtott végre. Aztán a választás után mindent egy tollvonással eltörölt, és megszorítást hajtott végre, drasztikusan emelte az adókat. Jól tudjuk, hogy Gyurcsány az őszödi hazugságbeszéd nyilvánosságra kerülése után október 23-án, hatalmának megtartásáért nem volt rest erőszakot alkalmazni a Fidesz-nagygyűlésén részt vevő ellenzéki polgárokkal szemben. Az akkori MSZP–SZDSZ-es arrogancia egyértelmű jelei mutatkoznak az ellenzék jelenlegi vezetőjén is.

Ezért is lenne nagyon veszélyes egy, a korábbi Gyurcsányhoz nagyon hasonló figurát kormányra juttatni.

De ha még jobban visszatekintünk az időben, 1994-ben azzal ámították a publikumot, hogy Horn Gyula létrehozza a nyugatiasodott Kádár-rendszert. Aztán jött a Bokros-csomag, a megszorítások garmadája, a privatizáció felturbózása, az állami szolgáltatások leépítése, a szavazók szisztematikus tönkretétele. A Bokros-sokkot évtizedek alatt sem hevertük ki, ezt a demográfiai mutatók alakulása is alátámasztja. A családtámogatások elleni hadjárat akkor kezdődött a baloldalon, és amikor a 2002 után ismét kormányra kerültek, nem voltak restek újra ezzel a pusztító fegyverrel támadni. Talán nem véletlen, hogy a Tisza szakértője, Bódis Kriszta a mostani családi adókedvezményeket igazságtalannak tartja. Bokrossal pedig nemrég a Tisza Párt házi médiájában, a Kontroll.hu-n készült alákérdezős interjú.