idezojelek
Vélemény

Az európai egység magyar kovácsa

LANGY ESŐK JÖNNEK – Ha egy tagországtól megvonjuk a döntés lehetőségét, az lavinát indíthat el.

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
Cikk kép: undefined
KoppenhágaEU-csúcsOrbán Viktor 2025. 10. 05. 5:44

Mikor Koppenhágában összegyűlt az Európai Unió vezetése, várható volt, hogy lesznek érdekütközések. A jó politikus pedig vállalja a konfrontációt, no nem fejjel megy a falnak, de tudatosítja tárgyalópartnereiben, hogy meddig hajlandó elmenni, s mi számára a tabu. Mivel a 27 tagú Európai Tanács lényegében megbénult, épp az érdekellentétek miatt rengeteg mozgástere van mindenkinek, aki alkalmas erre és hajlandó küzdeni hazájáért.

Elméletileg az összes döntést egyhangúan hozzák a huszonhetek, ez az, amit hat taggal még könnyű volt megcsinálni, huszonhéttel pedig lehetetlen. Nem amiatt, mert Magyarország állandóan külön úton jár, hanem mert a kontinens nem egységes. A nemzetállamoknak természetesen nem ugyanazok az érdekei, egymással is vetélkednek a különböző kereskedelmi ügyekben, hadászatban, az utolsó eurócentet se hagyják veszni, hiszen sok kicsi sokra megy. A koppenhágai csúcs nem döntésekről szólt, csak vitáról, a vezetők személyesen tudtak egymással találkozni. 

A felvételekről pedig újfent kiderült, hogy Orbán Viktor mennyire befolyásos. Ugyanis nem csupán a sajtó kereste minden pillanatban, de a kollégái is vele beszélgettek. Ilyenkor szó sincs a sokat hangoztatott „Putyin kiskutyájáról”, szemtől szemben a magyar kormányfőnek megadják a tiszteletet azok is, akik nyilvánvalóan nem támogatják őt. 

Ilyen például Donald Tusk lengyel miniszterelnök, az ukrajnai háború egyik nagy machinátora, Brüsszel legjobb barátja. Varsó a viszály kezdete óta minden erejével Ukrajnát támogatja, az egész hadigépezet-támogatás mögött ő áll, nála csatornázzák be a katonai segítséget. Persze nem ingyen. Lengyelország elemi érdeke a háború fenntartása és a lengyel befolyás minél távolabbra való kiterjesztése. A speciális, csak az EU-ra jellemző sajtókezelés, miszerint az újságírók egy kordon mögött várnak csoportokban, miközben a vezetők előttük elvonulnak és mindenki harsányan kiabál, hátha megáll valaki, elárulta, hogy Tusk és Orbán beszélnek egymással, a személyes viszonyra nem nyomja rá a bélyegét az érdekellentét. Ugyanez jellemző Emmanuel Macron francia elnökre is, aki láthatóan szívélyesen, örömmel fordul a magyar miniszterelnök felé találkozásukkor.

Az ok egyszerű, a tenni akaró, komolyan vehető vezetők nem érzelemből politizálnak, hanem érdekek mentén. 

Vagyis teljesen mindegy, mi jelenik meg a sajtóban a rokonszenvről vagy ellenszenvről. Az Európai Uniót valamiképp működtetni kell, rengeteg a tennivaló, senki se akarja bedobni a gyeplőt a lovak közé, mert ő megsértődött vagy elege van. Magyarország határozottan és egyértelműen megmondta, nem támogatja a háborút, mielőbbi tűzszünet és tárgyalássorozat szükséges a béke érdekében. Valóban huszonhat ország támogatja az összeurópai segítséget Ukrajnának? Szó sincs róla. De a huszonhat vezető tudja, hogy amíg Magyarország fenntartja a vétóját, addig nem lehet Ukrajna EU-tag, akadoznak a háborús támogatások, nekik pedig egyáltalán nem kell aggódniuk. A csendben meghúzódó vezetők így nem vesznek össze a harci dobot püfölő németekkel vagy franciákkal, és mutogathatnak Magyarországra, aki megakadályozza a közös döntést. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mikor viszont arra kerülne a sor, hogy az egyetlen „bűnös” szavazati jogát kerüljük ki, akkor azonnal visszahúzódnak a csendesek és kevésbé csendesek. Mert ha egy tagországtól megvonjuk a döntés lehetőségét, az lavinát indíthat el. Ha Ukrajna EU-tagságát huszonhatan eldönthetik Magyarország megkerülésével, akkor Törökország integrációját is eldönthetik Görögország és Ciprus nélkül. Szerbiáét Horvátország nélkül. Akkor elindul a dezintegráció, az érdekek egész sora sérül, s kiderül, hogy az európai kísérlet nem igazán működik. 

Vagyis a vétó fenntartása nagyon sok ország érdeke, a magyar szavazat megkerülése pedig csak az olyan hatalmi kisgömböc számára elképzelhető, mint a területen kívüliséget élvező és identitását régesrég elveszítő Európai Bizottság. 

Ez nem is csoda, hiszen ők senkinek se felelnek, nincs nép, amelyért küzdenek, nem köti őket hűség sehová, csak az exceltáblák és a bankszámlák világában élnek.

Egyelőre mindenkinek tökéletesen megfelel az a helyzet, hogy Magyarország védelme mögött megbújnak és nem tesznek semmit. Nekünk is. Mert azért mégiscsak az számít, aki mond valamit, és nem a csendestársak. Cseppet se lenne meglepő, ha az Európai Unió reformját Magyarország valósítaná meg, és lenne a kontinentális közösség jövőjének a kovácsa. Persze ebben az esetben se mondana senki egy köszönömöt sem, de a politika nem is a személyes dicsőségről szól, hanem a hatékonyságról.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Értekezés a rágalmazásról

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekönbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán véresszájú ellenfele előre iszik a medve bőrére, Magyar Péterre keserű ébredés vár

Felhévizy Félix avatarja

Az arc hatalmas, a teljesítmény nulla.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu