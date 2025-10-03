idezojelek
Vélemény

James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

Horváth József
2025. 10. 03.
Fotó: Margus Vilbas/shutterstock

Ahhoz, hogy pontosabban megértsük, mi is történik nap­jainkban velünk, vissza kell menni az időben jó tíz évet. 2014–15 sorsfordító időszak volt – akkor érte el Európát a brutális invázió, az illegális migránsok hadainak első milliós rohama. Érthető módon jószerével csak erre figyeltünk. 

Ekkoriban zajlott Ukrajnában az a fedett művelet, amelynek következtében az oroszok elvesztették befolyásukat az ország felett. Az amerikaiak pedig néhány milliárd dollárt befektetve „demokratizálták”, vagyis befolyásuk alá vonták Kijevet. 

Ekkoriban indult meg az Európai Unió vezetésének ámokfutása is: a migráció támogatása, a gender- és LMBTQ-propaganda felkarolása, az erőszakos zöldítés, és ezzel párhuzamosan az orosz kőolaj és földgáz elleni kampány. Mindennek végső célja mára már jól látható: az európai nemzetállamok szétverése, egy értékek és elvek nélküli Európai Egyesült Államok megteremtése.

Tíz esztendő óta ezekkel a veszélyekkel teli Európában igyekszik talpon maradni és szuverenitását megőrizni Magyarország. Élén Orbán Viktor miniszterelnökkel, már tizenhatodik éve. Ezért indította el akkoriban a keleti nyitás politikáját a kormány.

Kezdődött a Türk Államok Szervezetével, folytatódott Kínával, Dél-Koreával és az Öböl-országokkal. Közben fenntartottuk a normális kétoldalú kapcsolatokat Oroszországgal. Ennek a politikának az eredményeit látjuk a magyar gazdaságba beérkező jelentős külföldi beruházásokban és az olcsó és megbízható orosz energiahordozók meglétében. Ez a sikeres külpolitikai nyitás magával hozta a balliberális nyugati elit haragját is. Ráadásul nem engedtünk se a migrációs nyomásnak, se a genderőrületnek.

Ez vezetett oda, hogy Joe Biden elnöksége alatt a magyar kormány és kiemelten a miniszterelnök célkeresztbe került. Már a 2022-es választási kampányban milliárdokkal támogatták az ellenzéki összefogást és médiáját a győzelem reményé­ben. Tudjuk, hogy az amerikai pénz és befolyásolási kísérletek ellenére újra kétharmaddal győztek a kormánypártok. 

Az orosz–ukrán háború kirobbanása után stratégiát váltottak az amerikaiak. David Pressman nagykövet vacsorára hívogatta a magyar influenszerek, művészek és médiasztárocskák köztudottan baloldali érzelmű tagjait. Ezeket a rendezvényeket nyugodtan tekinthetjük úgy, mint tippkutató alkalmak. Keresték azokat az új arcokat, akik a siker reményében indulhatnak el Orbán Viktor ellen.

Ezen személyeket, szervezeteket, médiafelületeket aztán az amerikai titkosszolgálat fedőszervezeteiként is szolgáló alapítványokon – USAID, NED stb. – keresztül elkezdték szponzorálni, majd direkt módon befolyásuk alá vonni. Ezt tették az amerikaiak már az arab tavasz és a színes, gyümölcsös „forradalmak” kirobbantása során.

Ennek a műveletnek azonban Donald Trump elnök győzelme szerencsére véget vetett. Leállította az illegális pénzek beáramlását, és nyilvánvalóan lefékezte az amerikai titkosszolgálatok műveleteit is hazánk ellen. És itt jött a fordulat. 

Az unió brüsszeli vezetői megtanulták, vagy inkább eltanulták a tengerentúlról a felforgatás efféle módszereit. Most már az uniós alapítványok öntik a pénzt a renitens magyarok megregulázására. Az amerikai titkosszolgálatok helyét pedig úgy tűnik, hogy átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

 

Az elmúlt napokban napvilágot látott, pedofil botránynak maszkírozott, kormánybuktatónak szánt műveletet érdemes ebből a szempontból vizsgálni. Kiderült, hogy James Bond nem halt meg. 

A brit MI6 fedőszerve által fizetett magyart használták az álhír bizonygatásához. A minden alapot nélkülöző történet „koronatanúja” a britek kapcsolata volt évek óta. Személyének, szerepének tisztázása a magyar elhárítás feladata lesz. Ez a művelet, mely a választások előtt kívánta destabilizálni, sőt megbuktatni a magyar kormányt, most napvilágra került.

 Szerencsére még idejében. De volt már magyar olimpiai álmokat sikeresen meghekkelő francia hátterű akció is ebben a tíz évben, ami mögött szintén fölsejlett a titkosszolgálati szál.

Néhány hete az ukrán katonai hírszerzés indított támadást hazánk ellen. Ott is kiderült, hogy az ukránok ügynökei aktívak nálunk. Szóval csak kapkodjuk a fejünket. Amerikaiak, franciák, britek, most meg ukránok. És akkor még nem beszéltünk az oroszokról, ne feledjük Kovács (KGB) Béla ügyét se.

Láthatóvá válik, hogy 

hazánk nemcsak a hadak útján fekszik, hanem a titkosszolgálatok célkeresztjében is van. Már régen. A szuverenista, nemzetállami, migrációellenes politikát folytató kormányt ma már uniós pénzből akarják megbuktatni külföldi szolgálatok, vagy a választások előtt polgárháborús hisztériát gerjeszteni – ahogy teszik ezt Szer­biában is.

Már elcsépelt frázisnak tűnik, de napjainkban valóban a veszélyek korát éljük. A választásokig hátralévő hónapokban meg kell őriznünk a józanságunkat és a tisztánlátásunkat. Ebben nagy szerepe lesz a magyar szolgálatoknak, ahogy a mostani botrány megértésében történt. Nyitott ország vagyunk: Kelet és Nyugat találkozási pontja, időnként pedig ütközőzónája.

Kemény hónapok elé nézünk. Fel kell készülnünk arra, hogy soha nem látott brutalitású kampány vár ránk. Az ellenfélnek semmi nem lesz drága, minden eszközt bevetnek ahhoz, hogy célt érjenek. 

Nem számítanak a magyar emberek, nem számít Magyarország sorsa. Résen kell lennünk.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

idezojelekkormány

Tisza: se program, se jelölt nincs

Függetlenség és önbecsülés

Függetlenség és önbecsülés

idezojelekbéke

Forgolódás az erőszak örvényében

idezojelekgyűlöletkeltés

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

