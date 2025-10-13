Kicsoda Ön és miért?

És akkor lássuk először a tudás kérdését. Egy olyan világban élünk, ahol a szemünk előtt omlanak össze az emberi megismerés alappillérjei, a tény, igazság, valóság romokban hever.

A média, mint „globális valóságipari művek” tetszés szerinti hamis valóságokat építhet fel, és ennek ketreceiben tárolhatja a világ népességének akár többségét is.

És ráadásul ezt már olyan, eddig elképzelhetetlen technológiai változások segítik, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével ezeket az álvalóságokat akár az „eredetinél” is meggyőzőbbnek mutathatják be. Mindezek nyomán a világ ma egy olyan permanens globális narratíva-háború színtere, ahol igen komoly szellemi energiákra és elszántságra van szükség ahhoz, hogy valóságos tudásokat szerezzünk a világ folyamatairól. Annak a világnak az alapvető folyamatairól, amelynek komplexitása rohamos gyorsasággal nő, és mivel nem lehetünk jelen e komplex világ minden történésénél, így a világról alkotott képünk adekvát voltának az ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlennek látszik.

Ha mindezt a magyarság helyzetének és jövőbeli teendőinek „nyelvére” akarjuk „lefordítani”, akkor azt kellene minél pontosabban látnunk, hogy milyen globális hatalom-tektonikai erők miképpen változtatják meg Magyarország cselekvési terét a jövőben. Létezésünk anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi és szellemi feltételeinek drámai átalakulása milyen változásokat követel tőlünk a jövőben. Csakhogy egy konkrét példát említsek mivel a nyugatias modernitás techno-civilizációjában élünk, amely energia nélkül rendkívül rövid idő alatt összeomlana, maga alá temetve az egész társadalmi-gazdasági szerveződési rendszert, így az energiával való biztonságos ellátás feltételeinek pontos ismerete a legfontosabb tudások egyike. És ebben a dimenzióban a bátorság erénye is megmutatkozik, mert a világ energetikai téren (is) zajló globális háborújában való helytállás a cselekvéshez szükséges bátorság extrém szintjeit követeli meg. Ráadásul úgy, hogy adott esetben rendkívül rövid időn belül kell olyan stratégiai jelentőségű döntéseket hozni, amelyeknek hosszú távú következményei csak igen korlátozottan láthatók.

A világhatalmi rendszer egésze van felbomlóban, és az ilyen helyzetekben egyúttal megszűnnek a világos igazodási pontok is. Az egyes potenciális jövőbeli világbirodalmi konstrukciók egyelőre rendkívül instabilak, és e rendkívül instabil feltételek között kellene mégis stabil és időtálló döntéseket hozni. Mindez erősen próbára teszi a harmadik típusú erényt a becsületes helytállást, az áldozatvállalásra való hajlandóság lelki, erkölcsi feltételeit is.

A mohácsi vereség ötszázadik évfordulójának évében lezajló választások egy olyan nemzeti nagykoalíció több, mint másfél évtizedét teszik mérlegre, amelynek tevékenységét ugyan sokféle módon lehet értékelni, de azt aligha lehet kétségbe vonni, hogy az az inkoherens ígérethalmaz, ami egy alternatív nemzeti nagykoalícióként tünteti fel magát, ne jelentene kockázatot a magyarság jövője szempontjából. Most kiderül, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt mi, magyarok.

A szerző közgazdász