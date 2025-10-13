Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tesz – kövesse nálunk élőben + videó

El kellene töprengenünk, hogy a három alapvető erény, vagyis a tudás, bátorság, becsület milyen módon való megnyilvánulására volna szükség ahhoz, hogy megmaradjunk.

Bogár László
Fotó: Nagy Béla

Orbán Viktor Kolozsváron tartott előadásában idézte fel közös atyai jóbarátunk, Nemeskürty István tanár úr kedvenc játékát, vagyis azt, amikor ránk bökött és azt kérdezte, hogy kicsoda Ön és miért. Az egyes személyektől és a nemzetektől is ezt kérdezi a Jóisten, és igen megfontolt választ illik adni, mert egyébként a Jóisten, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, kihúz minket a nemzetek nagy könyvéből. A 2020 Trianon 100 és a 2026 Mohács 500 azt üzeni minden magyar számára, hogy olyan vészterhes idők jöhetnek, amelyek során akár újabb, ezeknél is súlyosabb nemzeti katasztrófa szakadhat ránk.

De vajon milyen lelki, erkölcsi, szellemi állapotban van a magyarság, és van-e, lesz-e elég tudása, bátorsága és becsületes kitartása ahhoz, hogy pusztulása elkerülhető legyen. Vagyis „rálát-e” önmagára, vagy ahogy ma divatos mondani, van-e kellő mélységű önreflexiója. Ahogy Nemeskürty tanár úr kérdezte szigorúan, tudja-e, hogy kicsoda, és hogy mi okból és mi célból él itt e földi világban.

Legelőször talán azon kellene eltöprengenünk, hogy ez a fenti három alapvető erény, vagyis a tudás, bátorság, becsület milyen módon való megnyilvánulására volna szükség ahhoz, hogy megmaradjunk. De vajon milyen módon szerezhetnénk minél mélyebb tudást a világhatalmi rendszer egészének minden eddiginél drámaibb átalakulásáról, arról, hogy mindez miként érinti Európát és benne Magyarországot? És ha ezek a változások olyan cselekedetek egész sorát igénylik, amelyek rendkívül kockázatosak, akkor mit is jelent a józan bátorság, különös tekintettel arra a közismert viccre, amelynek az a csattanója, hogy „nem vak az, csak vakmerő”. Végül van-e, lesz-e elég lelki energia a becsületes kitartáshoz, ha ez a cselekvéssor nemcsak kockázatos, de áldozatok olyan tömegét is igényli, amelyeknek vállalására az „elfáradó” magyar társadalom már nem mutat hajlandóságot. Arról már nem is beszélve (vagy nagyon is beszélve!), hogy vajon, ha kollaboránsnak, nevezzük néven, a közösség árulójának lenni evidens módon mindig „kifizetődőbb”, mint áldozatokat vállalva becsületesen kitartani, akkor vajon miként lehet valahogy útját állni a magyarság nevű emberi közösség erkölcsi széthullásának.

És akkor lássuk először a tudás kérdését. Egy olyan világban élünk, ahol a szemünk előtt omlanak össze az emberi megismerés alappillérjei, a tény, igazság, valóság romokban hever. 

A média, mint „globális valóságipari művek” tetszés szerinti hamis valóságokat építhet fel, és ennek ketreceiben tárolhatja a világ népességének akár többségét is. 

És ráadásul ezt már olyan, eddig elképzelhetetlen technológiai változások segítik, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével ezeket az álvalóságokat akár az „eredetinél” is meggyőzőbbnek mutathatják be. Mindezek nyomán a világ ma egy olyan permanens globális narratíva-háború színtere, ahol igen komoly szellemi energiákra és elszántságra van szükség ahhoz, hogy valóságos tudásokat szerezzünk a világ folyamatairól. Annak a világnak az alapvető folyamatairól, amelynek komplexitása rohamos gyorsasággal nő, és mivel nem lehetünk jelen e komplex világ minden történésénél, így a világról alkotott képünk adekvát voltának az ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlennek látszik.

Ha mindezt a magyarság helyzetének és jövőbeli teendőinek „nyelvére” akarjuk „lefordítani”, akkor azt kellene minél pontosabban látnunk, hogy milyen globális hatalom-tektonikai erők miképpen változtatják meg Magyarország cselekvési terét a jövőben. Létezésünk anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi és szellemi feltételeinek drámai átalakulása milyen változásokat követel tőlünk a jövőben. Csakhogy egy konkrét példát említsek mivel a nyugatias modernitás techno-civilizációjában élünk, amely energia nélkül rendkívül rövid idő alatt összeomlana, maga alá temetve az egész társadalmi-gazdasági szerveződési rendszert, így az energiával való biztonságos ellátás feltételeinek pontos ismerete a legfontosabb tudások egyike. És ebben a dimenzióban a bátorság erénye is megmutatkozik, mert a világ energetikai téren (is) zajló globális háborújában való helytállás a cselekvéshez szükséges bátorság extrém szintjeit követeli meg. Ráadásul úgy, hogy adott esetben rendkívül rövid időn belül kell olyan stratégiai jelentőségű döntéseket hozni, amelyeknek hosszú távú következményei csak igen korlátozottan láthatók.

A világhatalmi rendszer egésze van felbomlóban, és az ilyen helyzetekben egyúttal megszűnnek a világos igazodási pontok is. Az egyes potenciális jövőbeli világbirodalmi konstrukciók egyelőre rendkívül instabilak, és e rendkívül instabil feltételek között kellene mégis stabil és időtálló döntéseket hozni. Mindez erősen próbára teszi a harmadik típusú erényt a becsületes helytállást, az áldozatvállalásra való hajlandóság lelki, erkölcsi feltételeit is.

A mohácsi vereség ötszázadik évfordulójának évében lezajló választások egy olyan nemzeti nagykoalíció több, mint másfél évtizedét teszik mérlegre, amelynek tevékenységét ugyan sokféle módon lehet értékelni, de azt aligha lehet kétségbe vonni, hogy az az inkoherens ígérethalmaz, ami egy alternatív nemzeti nagykoalícióként tünteti fel magát, ne jelentene kockázatot a magyarság jövője szempontjából. Most kiderül, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt mi, magyarok.

A szerző közgazdász

