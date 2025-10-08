Világkáosz, vagy amit akartak

Hogy kik? Azaz kik akartak és akarnak világkáoszt, amely már be is következett? No, nem nehéz kitalálni. A folytonosan fenekedők, a háttérbe húzódó, de szinte soha néven nem nevezett úgynevezett háttérhatalmi fősodor tagjai, kiket sokszor emlegetünk, de sosem hallhatjuk őket nyíltan, egyenesen és vitára képesen megjelenni a nyilvánosság előtt. Régóta van már ez így, és sietek megemlíteni, hogy magam egy civil ember vagyok, egy közönséges újságíró és állampolgár, akinek – sokszázezer más országból élő sorstársaimmal együtt – elege van a méretes hazugságokból, a káosztermelők naponta megtapasztalt trükkjeiből, továbbá a tisztességes emberi élet kritériumait rendre meggyalázó és jól fizetett ármánykodásaiból. Persze magam is azok közé tartozom, akik nemigen értik, hogy miképpen jutottunk el idáig? Kiknek engedtük meg, hogy válságokat, aljas háborúkat indítsanak a nevünkben, kik és hogyan tehették meg, hogy háborús fenekedésük odáig fajuljon, hogy egy állítólag szuverén országba – amit akkoriban, meg máig is – Ukrajnának hívtak, ha jól emlékszem nyolc amerikai minisztert importáltak, hogy vezessék az országot, s utána csodálkozzanak, hogy Oroszország ettől kissé ideges lett. Bizton állíthatjuk, hogy európai országgal ily nyíltan még nem történt meg ilyesmi, bár az az igazság, hogy a háttérmesterkedéseket a világ urai mindig is eltitkolták az istenadta nép elől.

Ez a kicsiny akció odavezetett, hogy mára már háborús fenekedésekből áll az egész európai élet. Élén a soha nem látott módon tehetségtelen Von der Leyen asszonnyal – vélhetően most ásom meg a saját síromat –, aki számomra érthetetlen módon ott teszi tönkre gazdaságilag és erkölcsileg is Európát, ahol csak tudja. Mert hagyjuk. Ha csak a mai (október 7.), újságokat nézzük, miről is szólnak? Nos: újabb válság a franciáknál, országuk ugyanis Európa egyik legeladósodottabb országává vált. A káoszkeltők legnagyobb örömére álhírbotrány zajlik napok óta a mi hazánkban is, az egyházak elleni gyűlölettel megspékelve. Az ukránok rendre megkísérlik a mi nyakunkba is sózni a háborújukat, ostoba celebek segítségével zajlik hazánk stabilitásának meggyengítése, mi meg egyre csak fáradunk, és biz’ isten nem én mondom, hanem értelmes és tudós orvosok, hogy ez a mesterségesen szított fenyegetésekkel teli káosz betegíti az embereket. S hozzájön mindehhez az, amit szintén olvashattunk, hogy Donald Trump béketervei jelentős ellenszéllel küzdenek.