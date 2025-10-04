idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Egy világrendváltás anatómiája

Hét nap, amely megváltoztatta a Közel-Keletet – vagy mégsem.

Robert C. Castel
Izrael Hamász közel-keleti válság 2025. 10. 04.
Fotó: WIN MCNAMEE

2025 szeptemberének utolsó hete olyan gyorsasággal és mélységgel rajzolta át a Közel-Kelet geopolitikai és diplomáciai térképét, amely ritkán tapasztalható a nemzetközi kapcsolatok világában. Ami szeptember 9-én izraeli rakétákkal kezdődött Doha felett, az szeptember 29-re egy átfogó béketervvé alakult, amely alapjaiban strukturálta át a regionális kapcsolatokat. Ez az átalakulás nemcsak eseményekben volt drámai, hanem abban is, amit leleplezett az arab, illetve a muszlim világ valódi prioritásairól.

A szeptember 9-i izraeli csapás Katar fővárosában példa nélküli volt – az első támadás az Öböl Menti Együttműködési Tanács egy tagállama ellen. (Feltéve, hogy a kosárból kiemeljük az Irán, illetve a húszik által elkövetett hasonló támadásokat.) Netanjahu kormánya igen előrelátható módon azzal igazolta az akciót, hogy a terrorvezéreknek nem szabad menedéket adni. Ennek ellenére az akció első látásra minden szempontból katasztrofálisnak tűnt. A Hamász vezetői (valószínűleg) túlélték a támadást, míg egy katari biztonsági ember életét vesztette, és ami a legfontosabb: egy egész régió szuverén határait sértették meg. Ugyanakkor és nem kevésbé megdöbbentő módon a támadás bebizonyította a katari „puha erő” korlátait és az amerikai biztonsági garanciák kétes voltát.

Az azonnali és egyetemes nemzetközi elítélés, beleértve az Egyesült Államokat is, arra utalt, hogy az izraeli kormány elszámolta magát. Dorothy Shea amerikai ügyvivő szavai különösen figyelemreméltók voltak: Izrael egy közeli amerikai szövetségest bombázott, amely a béke közvetítésén dolgozott. Ez nemcsak diplomáciai baklövésnek tűnt, hanem stratégiai vakságnak is. Mert ugye a csapás azt a tűzszüneti folyamatot szabotálta, amin az összes fent említett aktor közösen dolgozott.

Mindez a dolgok felületes olvasatában. Valójában, ahogy erre egyes katari elemzők is rámutattak, egy ilyen támadás fél bakarasznyira az USA legnagyobb közel-keleti légibázisától, elképzelhetetlen lett volna Trump elnök jóváhagyása nélkül. Az izraeli csapás valószínűleg egy hihetően tagadható amerikai üzenet volt, légi indítású ballisztikus rakéták palackpostájába csomagolva.

Doha a hatodik arab, illetve muszlim főváros volt, amit izraeli támadás ért a jelenlegi háború alatt, és ha a katariak nem érezhetik magukat biztonságban Izraeltől, akkor senki sem. A válasz, ahogy az teljes mértékben előre látható volt, nem sokat váratott magára.

Hat nappal később, szeptember 15-én el-Szíszi egyiptomi elnök ambiciózus tervvel érkezett Dohába: egy arab NATO létrehozása Izrael ellen. A javaslat magában foglalt mindent, mi szem-szájnak ingere: húszezer egyiptomi katonát, kollektív védelmi mechanizmust és egy sor arab, illetve muszlim állam katonai szövetségét. Elméleti szinten ez lett volna az arab, illetve muszlim egység legjelentősebb demonstrációja hosszú évtizedek óta.

Az események azonban brutálisan másképp alakultak. Katar és az Egyesült Arab Emírségek, az „arab NATO” nyújtotta védelem első számú haszonélvezői blokkolták a kezdeményezést. Az egyiptomi start-up összeomlásának okai igen kevés meglepetéssel szolgálnak azoknak, akik kicsit is ismerik a régió belső működését. Szaúd-Arábia és Egyiptom rivalizálása a szunnita világ vezetéséért, az Öböl menti államok ellenállása a nem arab Irán és Törökország bevonására egy kollektív biztonsági szerződésbe és ami a legfontosabb, egy igen egyértelmű amerikai üzenet arról, hogy ne hozzanak Izrael-ellenes határozatokat. A zsidó állam megzabolázásának a feladata az USA prerogatívája.

Ez a kudarc többet árul el az arab világ politikai valóságáról, mint amit ezer retorikával teli beszéd és kétezer rosszul átgondolt vezércikk elmondhatna. Az arab, illetve a muszlim államok a legtöbb kontextusban továbbra sem képesek egységes blokk­ént működni. A retorika szintjén túl a valódi fenyegetést nem Izraelben, hanem egymásban látják. Amikor pedig Washington egyértelművé teszi a preferenciáit, az Öböl menti monarchiák igen pragmatikusan az amerikai szövetséget választják az arab szolidaritás törékeny nádja helyett.

A legjelentősebb fejlemény talán az volt, amit a legkevesebben vettek észre a fülsiketítő diplomáciai ricsaj közepette. A júliusi szaúdi–francia ENSZ-konferencia olyan nyilatkozatot eredményezett, amelyet minden arab állam aláírt, beleértve Katart, a Hamász házigazdáját is. A dokumentum először ítélte el nyilvánosan az október 7-i inváziót, és a Hamász teljes lefegyverzését követelte.

Ezen a ponton megtört az arab politika egyik sok évtizedes tabuja: Soha ne kritizáld nyilvánosan a palesztin fegyveres ellenállást! Ez nem morális átalakulás volt, hanem hideg számítás: az arab vezetők arra a következtetésre jutottak, hogy október 7. katasztrofális stratégiai kudarcnak bizonyult. A Hamász súlyos vereséget szenvedett, visszavetette a palesztin ügyet, destabilizálta a környék államait, és az iráni dominancia és a síita tengely összeomlásával azzal fenyegetett, hogy Izrael a régió hegemón hatalmává válik. Ezeket a folyamatokat mindenképpen meg kellett állítani.

A politikai mellett gazdasági megfontolások is vezérelték ezt a váltást. Az 53 milliárd dolláros újjáépítési terv hatalmas lehetőséget jelent az Öböl menti államoknak, de egyértelmű volt számukra, hogy egyetlen fillért sem érdemes befektetni Gázába, amíg a Hamász megtartja fegyvereit. A következtetés igen egyszerű volt: vagy demilitarizáció, vagy semmi.

Miközben vezető nyugati hatalmak egymás sarkát taposva egy évtizedek óta makacsul nem létező palesztin állam elismeréséért tülekedtek az ENSZ-ben, a vezető arab és muszlim országok képviselői az ovális irodában munkálkodtak a béketerv körvonalain.

Szeptember 29-én Donald Trump bemutatta átfogó béketervét, és a darabok csodálatos módon a helyükre kerültek. Arab partnerek elkötelezték magukat a Hamász lefegyverzésére egy nemzetközi békefenntartó erőfeszítés keretében. Netanjahu ravasz pragmatizmussal nyilvánosan bocsánatot kért Katartól, és örömmel üdvözölte egy izraeli–katari–amerikai koordinációs mechanizmus létrehozását. Trump bejelentette, hogy személyesen ő lesz a „Board of Peace” elnöke. Látszólag minden elem a helyére illeszkedett egy teljesen új regionális architektúrához.

De a fényes felszín alatt komoly kérdések maradnak. A Hamász még nem fogadta el a tervet, és a múltja alapján az elutasítás a jól ismert „igen, de” forgatókönyv szerint több mint valószínű. A korrupt és Gázában különösen népszerűtlen Palesztin Hatóság se politikai legitimációval, se katonai-karhatalmi bicepsszel nem rendelkezik, ezért senki sem gondolta egy percig sem rá bízni az övezet kormányzását. Rámalláhnak per pillanat egyetlenegy székkel kell beérnie a jövendőbeli gázai direktórium asztala mellett. A palesztin államisághoz vezető ösvény homályos marad, csak „törekvésként” említve, konkrét határok vagy garancia nélkül. Mindez egy sor igen nehezen teljesíthető feltétel betoncipőjével tetézve.

Ami biztos, a régi regionális architektúrát valami teljesen új váltja fel. Az Irán által vezetett síita félhold helyébe a régió ritmusát ezentúl egy izraeli–arab konstruktum diktálja majd, amit Trump elnök további Ábrahám-egyezményekkel próbál megtámogatni. Az indonéz elnök, Prabowo Subianto beszéde az ENSZ-közgyűlésben, és a magas szintű szír–izraeli tárgyalások egyértelműen erre az irányra utalnak.

Mindez persze még csak embrionikus állapotban létezik, és a megválaszolatlan kérdések száma végtelen.

Egy dolog azonban vitathatatlan. A Közel-Kelet megdöbbentően gyors lefolyású geopolitikai „világrendváltása” egyfajta geopolitikai laboratórium, továbbá ékesszóló bizonyítéka annak, hogy a biztonságpolitikai és diplomáciai zeitgeist rugalmasságot, többirányúságot és kreativitást követel.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

