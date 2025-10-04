Robert C. Castel: Egy világrendváltás anatómiája

2025 szeptemberének utolsó hete olyan gyorsasággal és mélységgel rajzolta át a Közel-Kelet geopolitikai és diplomáciai térképét, amely ritkán tapasztalható a nemzetközi kapcsolatok világában. Ami szeptember 9-én izraeli rakétákkal kezdődött Doha felett, az szeptember 29-re egy átfogó béketervvé alakult, amely alapjaiban strukturálta át a regionális kapcsolatokat. Ez az átalakulás nemcsak eseményekben volt drámai, hanem abban is, amit leleplezett az arab, illetve a muszlim világ valódi prioritásairól.

A szeptember 9-i izraeli csapás Katar fővárosában példa nélküli volt – az első támadás az Öböl Menti Együttműködési Tanács egy tagállama ellen. (Feltéve, hogy a kosárból kiemeljük az Irán, illetve a húszik által elkövetett hasonló támadásokat.) Netanjahu kormánya igen előrelátható módon azzal igazolta az akciót, hogy a terrorvezéreknek nem szabad menedéket adni. Ennek ellenére az akció első látásra minden szempontból katasztrofálisnak tűnt. A Hamász vezetői (valószínűleg) túlélték a támadást, míg egy katari biztonsági ember életét vesztette, és ami a legfontosabb: egy egész régió szuverén határait sértették meg. Ugyanakkor és nem kevésbé megdöbbentő módon a támadás bebizonyította a katari „puha erő” korlátait és az amerikai biztonsági garanciák kétes voltát.

Az azonnali és egyetemes nemzetközi elítélés, beleértve az Egyesült Államokat is, arra utalt, hogy az izraeli kormány elszámolta magát. Dorothy Shea amerikai ügyvivő szavai különösen figyelemreméltók voltak: Izrael egy közeli amerikai szövetségest bombázott, amely a béke közvetítésén dolgozott. Ez nemcsak diplomáciai baklövésnek tűnt, hanem stratégiai vakságnak is. Mert ugye a csapás azt a tűzszüneti folyamatot szabotálta, amin az összes fent említett aktor közösen dolgozott.

Mindez a dolgok felületes olvasatában. Valójában, ahogy erre egyes katari elemzők is rámutattak, egy ilyen támadás fél bakarasznyira az USA legnagyobb közel-keleti légibázisától, elképzelhetetlen lett volna Trump elnök jóváhagyása nélkül. Az izraeli csapás valószínűleg egy hihetően tagadható amerikai üzenet volt, légi indítású ballisztikus rakéták palackpostájába csomagolva.

Doha a hatodik arab, illetve muszlim főváros volt, amit izraeli támadás ért a jelenlegi háború alatt, és ha a katariak nem érezhetik magukat biztonságban Izraeltől, akkor senki sem. A válasz, ahogy az teljes mértékben előre látható volt, nem sokat váratott magára.