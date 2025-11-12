idezojelek
Vélemény

Magyar recept a keresztények üldözése ellen

Kulturális szinten is virágzik a magyar–amerikai együttműködés.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
keresztényüldözésHungary Helps Ügynökség 2025. 11. 12. 4:40
Fotó: Facebook

Közel egy évtizede, 2016-ban Orbán Viktor miniszterelnök számos közel-keleti egyházi vezetővel találkozott, hogy valós képet kapjon arról a rendszerszintű és életveszélyes tendenciáról, amelynek során világszerte havonta több száz keresztényt gyilkolnak meg pusztán a hitük miatt. A meghallgatások után a miniszterelnök Európában elsőként döntött egy új kormányzati egység létrehozásáról, hogy Magyarország, az alapértékeihez hűen, ebben az emberi jogi, erkölcsi és civilizációs kérdésben is úttörő szerepet vállaljon. E felismerést követően nem sokkal testet is öltött a Hungary ­Helps üldözött keresztényeket segítő átfogó nemzetközi program, amely hazánk méretéhez képest erőn felüli vállalásokat tesz azért, hogy felvegye a küzdelmet a vallási alapú népirtással szemben.

Ahogy az oly gyakran előfordul, a magyar kezdeményezést már a kezdetektől fogva bírálatok érték, nemcsak az itthoni, hanem a nemzetközi körökből is. A balliberális véleményvezérek és politikai kommentátorok úgy látták, hogy Orbán az ország erőforrásait egy olyan marginális problémára pazarolja, amely valójában eltörpül a nyugati világ nagy humanitá­rius gondjaihoz, mint például a menekültek befogadásához képest, másrészt ez a keresztényeket megsegítő program tulajdonképpen egy kirekesztő kezdeményezés, mivel ezáltal Magyarország lemond a többi vallás üldözöttjeinek megsegítéséről. Mi több, akadtak olyan kritikusok is, akik Orbán egyedülálló kezdeményezéséből azt a következtetést vonták le, hogy mivel más globális politikus akkor ezzel a kérdéssel nem foglalkozott, a magyar miniszterelnök csupán az elszigeteltségéből fakadóan tölti az idejét ilyen ügyekkel.

Túl azon, hogy a Hungary Helps hét év alatt világszerte több mint 450 program keretében kis híján kétmillió üldözöttnek adott reményt összesen hatvan országban, a magyarok keresztények melletti elköteleződését, illetve a progresszív politikai elit ez ügyben történt lyukra futását talán mi sem érzékelteti jobban, mint az az amerikai hátszél, amely immár elnöki és adminisztratív szinten is a program sikeréért dolgozik. Természetesen mindez nem meglepő az elmúlt napokban lezajlott, gazdasági, energiabiztonsági és diplomáciai szempontból is kiemelkedően sikeres washingtoni Trump–Orbán-találkozó fényében. Mégis, az elmúlt évtized turbulens európai és globális eseményei tükrében ez az új együttműködési dimenzió a két ország közti még szorosabb transzatlanti kapcsolatot jelzi.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami az elnöki hátszelet illeti, talán mondani sem kell, erőteljes üdvözléssel fogadták a világ konzervatívjai szeptember végén Trump elnök ENSZ-közgyűlésen mondott felszólalását, amelyben a világ legüldözöttebb vallásaként hivatkozott a kereszténységre, majd feladatként tűzte ki az ottlévőknek, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést azért, hogy e vallási közösség tagjait megóvják a rájuk leselkedő veszélyektől. Apropó, amennyiben Trump szavai bárkinek is ismerősen csengenének, az nem véletlen, hiszen az amerikai elnök álláspontját Magyarország már hosszú évek óta következetesen képviseli minden nemzetközi találkozón és tárgyaláson.

Ám ami még ennél is sokatmondóbb, az nem más, mint hogy a témában néhány héttel korábban az Egyesült Államok egy sorsdöntőnek ígérkező paradigmaváltást hajtott végre. Ugyanis november elején Trump egy sajtótájékoztatón megerősítette, többé nem tűri az Egyesült Államok a keresztények elleni népirtásokat, az elnök pedig ezzel összhangban a katonai beavatkozások szükségességét sem zárta ki. Mint monda, „Nigéria mellett több más országban is zajlanak erőszakos cselekmények a keresztény közösségek ellen, ezért a vallási közösség tagjainak védelmében lehetséges az amerikai katonai beavatkozás is”.

Azonban szemmel láthatóan Washington érdekelt abban is, hogy a vallási alapon történő népirtások konfliktusát a katonapolitikai megközelítése mellett a kevésbé invazív, inkább stratégiai megfontolások mentén orvosolja. Ebben pedig úgy tűnik, a magyar recept felbecsülhetetlen értékkel bír.

Hogy e megállapítást nem pusztán a magyar vágyvezéreltség szülte, hűen érzékeltetik azok a nemrégiben, szintén Washingtonban lezajlott egyeztetések, amelyek során a Hungary Helps segélyprogram működtetéséért is felelős államtitkára, Azbej Tristan a Trump-adminisztráció vallásszabadságért felelős vezető tisztségviselőivel tárgyalt, ahol az üldözött keresztények és vallási kisebbségek megsegítését érintő magyar tevékenységről és az Egyesült Államok ebben lehetséges szerepvállalásáról is egyeztetett. A megbeszélések sikerességét támasztja alá, hogy az államtitkár a vallási kisebbségek biztonságát fenyegető kérdésekről Gorka Sebesténnyel, a Fehér Ház terrorizmusellenes tevékenységért felelős főigazgatójával, valamint az amerikai kormány Nemzetközi Vallásszabadságért Felelős Hivatalának vezető tisztségviselőivel is tárgyalt.

Amikor Orbán Viktor közel tíz évvel ezelőtt Európa-szerte egyedülálló módon, politikai szinten karolta fel az üldözött keresztények védelmét, a kormányfőt nem az elszigeteltség, hanem éppen ellenkezőleg, az akkori korszellemet jócskán meghaladó előrelátó képessége vezérelte. Így hazánkkal kapcsolatban ma már nemcsak a gazdasággal, az energiabiztonsággal és a bevándorlás kezelésével kapcsolatos területeken, hanem az üldözött keresztények megsegítésének kérdésében is egyre nagyobb, s talán ami a legfontosabb, maximálisan kiérdemelt amerikai érdeklődést tapasztalhatunk.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu