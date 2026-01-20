A világ, ahol minden rossz

Két oka lehet annak, ha mindig, minden rossz, reménytelen és elcseszett. Az egyik a súlyos depresszió. A másik a politika. Amikor a kettő találkozik és kiegészül egy nagy adag gátlástalan aljassággal, az a magyarországi ellenzéki politika és újságírás.

Mutatom!

Hideg van. Ezért a kormány úgy döntött, márciusig meghosszabbítja a szociálistűzifa-igénylés lehetőségét. Összesen 170 ezer köbméter fa áll rendelkezésre erre a célra, amiből 17 ezer köbméter azonnal kiszállítható. És ki is szállították. Több mint 200 ezer honfitársunk kapta meg eddig az ingyenes tűzifát, a szállítás folyamatos. Ebben segít a honvédség és a tűzoltóság is, utóbbiak a fa aprításában. Meg is érkezett a pszichopata Hadházy, hogy kifogásolja a tűzoltóság ilyetén célra történő felhasználását. A Nyugat.hu pedig kissé pikírten megjegyzi, miszerint – figyelj! – „a rendelet szerint az ingyenes faosztásnál nem kell alkalmazni sem a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény, sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályait.” Na most szólj hozzá! Szegény vaddisznók! Senki sem kérdezi meg őket, mi legyen a fával…

De még ennél is pitiánerebb a HVG, amelyik nyilván tartott egy szokásos szerkesztőségi értekezletet, ahol mindig ugyanaz a téma: ma mibe kössünk bele? És láss csodát, megtalálták Olaszliszkát. Most figyelj csak igazán:

„A Fidesz politikai rizikója: Olaszliszkán már lázongássá fajult a tűzifahiány miatti fagyoskodás

Valódi politikai kihívássá vált a kormány számára a másfél évtizede nem látott havazás és hideg, amely jóval nagyobbat üt a vidéki kistelepülések lakóin és ezáltal a Fidesz szavazótáborán, mint a jellemzően ellenzéki városokban. A tűzifa hiánya ráadásul csak az egyik gond. Az erőlködés már most látszik, az, hogy az akció politikailag hoz vagy elvisz szavazókat, csak áprilisban.

Orbán Viktor kormányfő majdnem elaludta a havazást, és mire felébredt, az ellenzéki pártvezér, Magyar Péter már bemondta, hogy emeljék duplájára a szociális tűzifakeretet. A miniszterelnök így kénytelen volt emelni a tétet, és bemondta, hogy minden rászorulónak ingyen adnak tűzifát. (…) Olyan helyeken, mint a zempléni Olaszliszka, ahol január közepére a családok jelentős részénél elfogyott a tüzelő, éppen a Fidesz táborát apaszthatja a pattanásig feszült helyzet. A faluban a kormányfő által beharangozott fapótlásnak se híre, se hamva, a lázongás megfékezésére Varga Béla polgármester egy január 16-án este 6 órakor kiadott közleményben írásba is foglalta, hogy a falu egyelőre nem kapott újabb adag fát, hiába tartják folyamatosan a kapcsolatot az illetékesekkel. (…)”.