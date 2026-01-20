idezojelek
A világ, ahol minden rossz

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

Bayer Zsolt
Két oka lehet annak, ha mindig, minden rossz, reménytelen és elcseszett. Az egyik a súlyos depresszió. A másik a politika. Amikor a kettő találkozik és kiegészül egy nagy adag gátlástalan aljassággal, az a magyarországi ellenzéki politika és újságírás.

Mutatom!

Hideg van. Ezért a kormány úgy döntött, márciusig meghosszabbítja a szociálistűzifa-igénylés lehetőségét. Összesen 170 ezer köbméter fa áll rendelkezésre erre a célra, amiből 17 ezer köbméter azonnal kiszállítható. És ki is szállították. Több mint 200 ezer honfitársunk kapta meg eddig az ingyenes tűzifát, a szállítás folyamatos. Ebben segít a honvédség és a tűzoltóság is, utóbbiak a fa aprításában. Meg is érkezett a pszichopata Hadházy, hogy kifogásolja a tűzoltóság ilyetén célra történő felhasználását. A Nyugat.hu pedig kissé pikírten megjegyzi, miszerint – figyelj! – „a rendelet szerint az ingyenes faosztásnál nem kell alkalmazni sem a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló törvény, sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályait.” Na most szólj hozzá! Szegény vaddisznók! Senki sem kérdezi meg őket, mi legyen a fával…

De még ennél is pitiánerebb a HVG, amelyik nyilván tartott egy szokásos szerkesztőségi értekezletet, ahol mindig ugyanaz a téma: ma mibe kössünk bele? És láss csodát, megtalálták Olaszliszkát. Most figyelj csak igazán:

„A Fidesz politikai rizikója: Olaszliszkán már lázongássá fajult a tűzifahiány miatti fagyoskodás

Valódi politikai kihívássá vált a kormány számára a másfél évtizede nem látott havazás és hideg, amely jóval nagyobbat üt a vidéki kistelepülések lakóin és ezáltal a Fidesz szavazótáborán, mint a jellemzően ellenzéki városokban. A tűzifa hiánya ráadásul csak az egyik gond. Az erőlködés már most látszik, az, hogy az akció politikailag hoz vagy elvisz szavazókat, csak áprilisban.

Orbán Viktor kormányfő majdnem elaludta a havazást, és mire felébredt, az ellenzéki pártvezér, Magyar Péter már bemondta, hogy emeljék duplájára a szociális tűzifakeretet. A miniszterelnök így kénytelen volt emelni a tétet, és bemondta, hogy minden rászorulónak ingyen adnak tűzifát. (…) Olyan helyeken, mint a zempléni Olaszliszka, ahol január közepére a családok jelentős részénél elfogyott a tüzelő, éppen a Fidesz táborát apaszthatja a pattanásig feszült helyzet. A faluban a kormányfő által beharangozott fapótlásnak se híre, se hamva, a lázongás megfékezésére Varga Béla polgármester egy január 16-án este 6 órakor kiadott közleményben írásba is foglalta, hogy a falu egyelőre nem kapott újabb adag fát, hiába tartják folyamatosan a kapcsolatot az illetékesekkel. (…)”.

Természetesen azonnal felkapta a „hírt” az összes többi is, a 24.hu így folytatja:

„HVG: Lázongássá fajult a tűzifahiány Olaszliszkán

(...) A HVG beszámolója szerint a kormány későn ébredt, és mostanra tragikus a helyzet sok helyen, Olaszliszkán egyenesen lázongássá fajult a helyzet, mert sok családnál elfogyott a tüzelő. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis hiába jelentette be pár napja, hogy ingyen adnak tűzifát a rászorulóknak, ez nem fog megérkezni a kályhákba a mostani extrém hidegben.

Olaszliszkán a helyi önkormányzat péntek estétől megnyitotta az iskola tornatermét melegedőként, és azt is írták, hogy várják az operatív törzs intézkedését, ám egyelőre nem kaptak tűzifát, amit kioszthatnak. (…)

Ez történik, ha az államigazgatás nem készül fel időben a hideg télre, és a kormány támogatáspolitikája eleve torz, inkább a jómódúaknak kedvez – summázta a lapnak a Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője, Koritár Zsuzsanna, emlékeztetve arra, hogy az ötezer lakosúnál kisebb települések szociálistűzifa-programjának kerete 2018 óta változatlanul ötmilliárd forint.”

Hát persze. Az ingyentűzifa-osztás elsősorban a jómódúaknak kedvez, hát ki másnak? Nagy szerencse, hogy ezek mindig találnak egy ügyeletes hülyét, aki mond valami bődületes hülyeséget, ebben az esetben a Koritár Zsuzsanna volt ügyeletben, úgy is, mint „szakértő”. És jegyezzük meg azt is, halkan, még mindig van egy rossz mellékíze annak, amikor azt olvassuk, hogy Olaszliszka „lázong”. Olaszliszka ne lázongjon még egy jó darabig…

De a lényeg nem ez, hanem a valóság:

„Dukai Miklós: Olaszliszka megkapta a szociálistűzifa-támogatást

A kormány szociálistűzifa-programjában Olaszliszka megkapta a számára járó támogatást, a kiosztásért azonban az önkormányzat felel – közölte Dukai Miklós a települést érintő sajtóhírekre reagálva. Dukai Miklós államtitkár cáfolta a baloldali lapok azon értesüléseit, miszerint Olaszliszkán tűzifahiány volna.

Mint közölte, Olaszliszka a kormány által normál menetrendben meghirdetett pályázat keretében 225 erdei köbméter tűzifára kapott támogatást, összesen hatmillió forint értékben. A támogatásból beszerzett tüzelőanyag kiosztása az önkormányzat feladata, ahogyan ez minden más település esetében is történik  – hangsúlyozta. A kormány és az operatív törzs a múlt héten lehetőséget biztosított rendkívüli, extra tűzifaigénylés benyújtására is, ám az olaszliszkai önkormányzat eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, és nem nyújtott be kérelmet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

Ennek ellenére az operatív törzs vasárnap azonnali segítségként két teherautónyi, összesen kilenc köbméter tűzifa kiszállításáról gondoskodott.

A minisztérium egyúttal hivatalosan is jelezte az önkormányzat felé, hogy amennyiben további tűzifa-támogatásra tart igényt, azt a hivatalos eljárásrend szerint nyújtsa be.

Mint ahogy arról a Police is már beszámolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával a katasztrófavédelem, a honvédség, a közútkezelő munkatársai, illetve önkéntes tűzoltók folyamatosan végzik a faanyag szállítható méretűre aprítását, pakolását és szállítását. Így többek között Olaszliszkára is, ahova eddig 15 köbméter jutott, és még a héten további szállítmányok várhatók – írták”. 

Na, akkor üzenjük a polgármester úrnak, hogy végezze a dolgát, a „szakértőnek” pedig, hogy kuss, és irány fát vágni. Az illetékes „újságíróknak” szintúgy.

És akkor nézzük tovább!

A ferihegyi gyorsforgalmi út állapota minimum rettenetes. A Kádár-kor rajtunk maradt öröksége, a mellette lévő házakkal együtt. Erről jó sokat írt már a sajtó, nem emlékszem pontosan, de talán éppen a HVG-ben volt olvasható évekkel ezelőtt egy lengyel turista véleménye, aki elmondta, annak idején mennyire irigyelték Budapestet, de ma már nem irigylik, mert Varsó sokkal szebb, és ennek legékesebb bizonyítéka a ferihegyi gyorsforgalmi út rettenetes állapota és kinézete. Ami viszont biztos, az a HVG 2024. szeptemberi cikke, amely ezzel a címmel indít:

„Felújítják és kibővítik a Ferihegyi reptérre vezető utat, mert annyira rossz az állapota, hogy kínos az ide érkező külföldiek előtt”

Milyen igaz! Az említett cikkben aztán még ilyesmiket olvashatunk:

„Környezetvédelmi hatósági eljárás és közmeghallgatás indult a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér közúti elérhetőségének javítása ügyében, derül ki a Kormányhivatalok oldalára feltöltött dokumentumból.

A kormány tarthatatlannak látja a reptérre vezető út állapotát, az már a Magyarországra repülővel érkező külföldiek előtt is kínos, ezért előkészíti annak átfogó fejlesztését.

A fenti megfogalmazás nem túlzás, a dokumentum érvelése szerint ugyanis a Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út a folyamatosan növekvő forgalmi terhelés elvezetését a jelenlegi kialakításával nem tudja a megfelelő szolgáltatási szinten biztosítani. Balesetveszélyes, zavarérzékeny és »alacsony színvonalú városi útként jelenik meg a nemzetközi légiutasok számára, amely kedvezőtlenül hat az ország megítélésében«.”

Stimmel. Szóval elindul ennek a szégyenfoltnak a felújítása. Hurrá! Illetve egy fenét hurrá. Ugyanis menetrend szerint, késés nélkül befutott a 24.hu „Mindenszar” expressze, beállt a „Magyarországon minden szar” pályaudvarra, és kiszállt belőle Ürmös Danika jegykezelő, hogy megírja ezt:

„Leszarják azokat az embereket, akik itt élték le az életüket!” – új otthont kell keresniük, mert a reptérre vezető gyorsforgalmi út felújítása miatt elbontják a házukat

„Gyakorlatilag egy városi autópálya mellett élték le az életüket, de megszokták. Most viszont menniük kell, mert az állam úgy döntött: 169 – köztük számos lakóövezeti – ingatlant lebontva újítja meg a Liszt Ferenc repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat. Milyen az élet egy ilyen út mellett? Hogyan élték meg a döntést, hogy költözniük kell, és milyenek a kilátásaik? Hogy zajlik egy ingatlan-értékbecslés, és mi előzi meg a kisajátítást? És mit tehet az önkormányzat a lakók érdekében, ha a beruházással kapcsolatban minden jogkört elvettek tőle? Riport a XVIII. kerületből, a Sárkány Center tőszomszédságából.”

Na most mond! Felújítják a szégyenfoltot, és ebből kifolyólag kisajátítanak házakat, természetesen másik otthont biztosítva mindenkinek. Mert ugye, e nélkül lehetetlen lenne a felújítás. A világon mindenhol. De itt a 24.hu megtalálta szarva közt a tőgyét, no meg Gigacz Józsefnét, aki 40 éve él a gyorsforgalmi út mellett, és most el kell költöznie. Rettenetes.

Persze, van egy B lehetőség is: Gigacz Józsefné marad, és a gyorsforgalmi is marad úgy, ahogy van…

Van még, mutatom!

Talán már mondtam: hideg van. Ebből kifolyólag a kormány rendeletben kötelezett minden szociális intézményt, hogy mindenkit kötelesek befogadni, aki segítséget kér, a szükségszállók, melegedők mindenkit befogadnak, meleg, étel, fürdési lehetőség, orvosi ellátás adott. És olvashatjuk, hogy például ezek a szükségszállók, éjjeli menedékek – amelyekben nappal is mindenki mehet! –, körülbelül 80 százalékos telítettséggel üzemelnek, az extrém hideg ellenére is. Ugyanis mindig vannak olyanok, akik inkább megfagynak, de nem hajlandók bemenni ezekbe az intézményekbe. Lássuk akkor, hogyan íródik ez meg a „Magyarországon minden szar” pszichopata, depressziós és gátlástalanul aljas sajtójában:

„Mit árul el az ellátórendszerről, ha mínusz tízben is több mint ötszázan fagyoskodnak az utcán? – riport a hajléktalanellátásról

Noha sok helyen mínusz tíz fokot is mértek Budapesten az utóbbi időben, a Menhely Alapítvány szerint még ilyenkor is legalább 500 otthontalan marad az utcán a fővárosban és az agglomerációban. Az egyik fagyos éjszakán látogattunk el az alapítvány diszpécserközpontjába és kísértük el krízisautóját: volt, akit talán az utolsó pillanatban tudtak szállóra vinni a szociális munkások, kiderült, mennyire viszonylagosak a hajléktalanszállók férőhelyeiről szóló adatok, és az is, van, aki a fagyott járdán, pokróchalom alatt töltött éjszaka után indul munkába.” 

Nos, segítünk a HVG-nek: semmit sem árul el az ellátórendszerről mindez. Mert – ismételjük meg a teljesen hülyék kedvéért – vannak, akik egyszerűen nem mennek be ebbe az ellátórendszerbe. Vannak, akiken egyszerűen nem lehet segíteni. Pont.

És akkor megérkeztünk az egyik kedvencemhez – Lukács Csabikához és a Hang.hu erősen sikamlós felületeihez. Mutatom:

„Kedd reggelre ötven százalék alá esik a hazai gáztározók töltöttsége

Aki mostanában nézegeti az uniós adatbázis, a Gas Infrastructure Europe nyilvántartását az egyes országok gáztározóinak töltöttségéről, azt láthatja, hogy a magyar készletek naponta fél százalékkal fogynak, és a kitárazás üteme gyorsul: míg november utolsó napjától december végéig, tehát egy teljes hónap alatt alig 6 százalékot csökkent a készlet, idén januárban már alig 18 nap alatt 9 százalékot esett a töltöttségi szint.

Az adatbázis szerint november végén még 65 százalék felett volt a magyar készlet (65,48), ami december utolsó napján 59,45 százalékon állt, most vasárnapra estére pedig már 50,59 százalékra esett.

A környező országok közül jobban állnak nálunk az osztrákok (53,50 százalék, ott csak naponta 0,08 százalékkal csökken), a csehek (56,72 százalék), Románia (59,79 százalék), Bulgária (közel 62 százalék), Olaszország (64,50 százalék), Lengyelország (72,78 százalék). A szlovákokkal nagyjából egy szinten van a mi tartalékunk, egyedül Horvátország áll rosszabbul (27,72). Az európai csúcstartók a portugálok 84,05 százalékkal, és náluk nő (!) a betárazott készlet, akárcsak a spanyoloknál. Jól állnak a svédek is (81,58 százalék), ahol a készletek több mint négyötöde rendelkezésre áll. (…)” 

Először is teljesen biztos vagyok benne, hogy a magyar lakosság döntő többsége lázasan szokta böngészni a Gas Infrastructure Europe nyilvántartását az egyes országok gáztározóinak töltöttségéről. Gyakorta hallom, ahogy Káposztásmegyertől Nemesmedvesig reggel, fogmosás után Béla bekiabál a nappaliba Gizinek, miszerint „Gizikém, kukkants már bele a Gas Infrastructure Europe nyilvántartásába!”, és akkor Gizike belekukkant, és tájékoztatja Bélát a gáztározók töltöttségéről.

Másodszor miért is íródott meg ez az egész, teljesen felesleges baromság? Hát azért, hogy le legyen írva, miszerint a mi gáztározóink töltöttsége már „csak” 50 százalékos (január végén), és bezzeg számos országé meg magasabb, például a portugáloké meg az olaszoké, ami nyilván nincsen összefüggésben azzal, hogy a szilvesztert Olaszországban volt szerencsém tölteni, és +20 Celsius-fokban kávézgattunk a tengerparton. Nem. Hanem a magyar kormány meg a „zorbán”. 

Bravó, Csabika! Megkapod a nagy lelógó Nobel-díjat...

És a végére még egy kis csemege!

„Mindenszar ország” pszichopata és gátlástalanul aljas lakói majd’ beleőrültek, hogy Trump meghívta Orbánt és Magyarországot a Béketanácsba, úgyhogy mindjárt végigfutott sajtójukban a rettenetes hír, amely szerint ezért nekünk egymilliárd dollárt kell fizetnünk. No, akkor lássuk a tényeket:

„Kiderült, hogy mennyit kell fizetni a Béketanácsban, ismét felsült a baloldali média

Deák Dániel lerántotta a leplet a baloldali sajtó hazugságáról. A szakértő közölte: a Béketanács alapító okirata alapján a most meghívott országok három évig teljesen ingyen lesznek tagok. Miután Orbán Viktort alapító tagnak kérte fel Donald Trump a Béketanácsba, az irigységtől megpukkadó baloldali sajtó rögtön elkezdett fogást keresni rajta, elkezdték azt terjeszteni, hogy egymilliárd dollárt kell fizetnie ehhez Magyarországnak. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel.

A szakértő szerint ez természetesen nem igaz.

A Béketanács alapító okirata alapján a most meghívott országok három évig teljesen ingyen lesznek tagok. Az csak választható opcióként van felkínálva, hogy HA az első évben fizetnek egymilliárd dollárt, akkor állandó tagságot nyerhetnek vele – húzta alá Deák Dániel.

Hozzátette: De emellett az is szerepel az alapító okiratban, hogy a harmadik év után egymilliárd dollár megfizetése nélkül, Donald Trump személyes döntése alapján is meghosszabbítható bármelyik ország tagsága. 

Mivel Orbán Viktor fontos szövetségese és barátja Donald Trumpnak, így az ő esetében ez utóbbira lehet számítani majd három év múlva zárta gondolatait az elemző.” 

Ennyit mára a világ, ahol minden rossz „híreiből”. Nagy szerencse, hogy van egy másik világ is, ahol nem pszichopaták és gátlástalan aljasok élnek.

Itt is hideg van, persze. Úgyhogy jól fel kell öltözni, mert itt a tél. Nincs kizárva, hogy márciusra a gáztárolóink töltöttsége akár 30 százalékra is leesik. Közben Lukács Csabi bekiabál majd a szerkesztőségi konyhába: – Gyerekek! Kimegyek cseresznyét szedni! – De Csabi, január van! – Tudom… sál, sapka…

               
       
       
       

