Caracas Kijevben?

Az amerikai birodalom látványtechnikailag pazar akciója Caracasban új fejezetet nyitott a globális hatalomgyakorlás „nagykönyvében”. Ez egyúttal a nyitánya is az e globális hatalomgyakorlásra hivatott „háromtest-birodalom”, vagyis Amerika, Oroszország és Kína együttműködésének. A „látványtechnika” csúcsra járatása pedig azért volt ilyen extrém, mert az amerikai birodalom ezzel jelezte, hogy az új korszak új eljárásmódja ilyen és ehhez hasonló akciókban nyilvánul majd meg. Vagyis, legalábbis az új világrendszer logikája szerint, Kína ezt teheti Tajpejben, Tajvan fővárosában, és Oroszország is hamarosan Kijevben, Ukrajna fővárosában.

Könnyű, gyors és olcsó megoldás. Persze az olcsóság csak relatív, mert ez a kaland Caracasban becslések szerint nagyjából hárommilliárd dollárjába került az amerikai adófizetőknek, tehát nagyjából egymilliárd dolláros óradíjat számláztak ki a „fiúk” a Delta Force-tól. Kína és Oroszország persze felháborodást színlel és „cicceg” kicsit, vélhetőleg az előzetes megegyezés szerint, ahogy majd Amerika is fog a triumvirátus két másik tagjának hasonló akciói során.

Az orosz elnök például kijelentette, hogy a nemzetközi jog semmibevétele nem szép dolog, ami persze elég vicces, de a humor fontos egészségvédő tényező. Azon viszont érdemes elmerengeni, hogy vajon Oroszország 2022-ben miért nem ezt a Caracas-modellt követte, hisz ebben az esetben ha nem is három óra alatt, de mondjuk három nap alatt véget ért volna „speciális művelet” (és legfeljebb száz áldozattal), amely lassan már négy éve tart, és feltehetőleg több mint egymillió ember halálát okozta. A globális média egyébként már közzé is tette, hogy Oroszország háborúja most már hosszabb ideje zajlik, mint a német Harmadik Birodalomnak a Szovjetunió elleni hadjárata, amelynek során a Wehrmacht előbb Berlintől Moszkváig tartó, majd Moszkvától Berlinig tartó „visszaútja” során minden idők legnagyobb véráldozatát szenvedte el mindkét nép.

Az amerikai birodalom rendkívül látványos akciója persze „technológiai üzenet” is volt. Vagyis hogy Kína és Oroszország persze a háromtest-egyezség nyomán megteheti ezt, de csak akkor, ha van hozzá adekvát katonai technológiájuk. Márpedig az a tény, hogy Oroszország 2022-ben nem volt képes élni ezzel a lehetőséggel, azt valószínűsíti, hogy azért nem élt, mert nem volt mivel. Üzenetértékű az is, hogy a Delta Force Venezuelában éppen az orosz és kínai technológiát „kapcsolta ki”, technológiailag is lealázva két háromtest-riválisát. A nagy kérdés azonban az, hogy ha ezzel az akcióval „lehull a lepel”, vagyis görög nyelven szólva eljött az apokalipszis, akkor miként változik meg a világhatalom struktúradinamikája.