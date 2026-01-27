Miért egyedül? A teló nem barát

Harmadikos – ma már ismét úgy mondják, tizenegyedikes – gimnazista voltam. A hagyománynak megfelelően a ballagáskor sorfalat állva búcsúztattuk a végzősöket. Osztályfőnökünk aggodalmasan kérdezgette osztálytársaimat: „Mi van Miklóssal?” Merthogy állítólag sápadtnak, fáradtnak tűntem. A hivatalos válasz szerint elcsaptam a gyomrom, azt mégsem felelhettem, hogy az iskola feldíszítéséhez – olykor tilosban járva – éjszakába nyúlóan gyűjtöttünk virágot, ráadásul a fiúkkal találtunk és első bátorságpróbaként elkortyoltunk egy palack vörösbort a víkendházban, ami ugyancsak a reggeli frissesség rovására mehetett.

Másik emlék. Első fiam születését talán túlzott lendülettel és hevülettel ünnepeltem meg, másnap, ébredéskor először – és remélem, utoljára – esett meg velem, hogy nem tudtam, hol vagyok. Amúgy drámaian fiatal elhunyt kollégám otthonában, aki egy másik baráttal vonszolt fel a nyolcadik kerületi legénylakásba, véletlenül sem hagytak magamra már-már magatehetetlenül. Persze ezután is akadtak még felejthetetlen bulik, élmények, de ifjúságom lángoló korszaka, amikor olykor őrangyalom is segítségemre sietett, talán e két esemény közé datálható.

Senki se tekintse mindezt hirtelen felbugyogó önvallomásnak, nincs is benne semmi különös, szokványos életút, nem is fenyegetett soha, hogy elnyel az örvény: noha soha nem voltam profi sportoló, ahogy anno, ma is sportembernek vallom magam.

Nem ez a tanulság. Majd arra is sor kerül.

Előbb óvatosan, szándékom szerint a sebek feltépése nélkül arról az esetről, Egressy Mátyás eltűnéséről, ami az elmúlt napokban az egész országot felzaklatta. Több mint egy hét múltán sem tudjuk, mi történt pontosan.

Ami biztos, a tizennyolc éves fiatalember január 17-én valamivel hajnali kettő után elhagyta az ismert szórakozóhelyet a bulinegyedben, de nem tért haza. Állítólag elaludt a buszon, az Örs vezér terén kóválygott, talán a HÉV-re is felszállt, szemtanú is akadt, aki látta, sőt beszélt is vele, szombaton – és nem vasárnap! – térfigyelő kamerák a Kossuth téren és a Lánchíd környékén is észlelték a jelenlétét.

Szombaton nem csupán a rendőrség kezdett a keresésébe, a hivatalos sajtót és közösségi médiát is elárasztotta a felhívás a felkutatására, kiplakátolták Budapestet az arcképével, mégsem bukkantak rá. Egressy Mátyás kálváriája – állítólag – úgy végződött, hogy vasárnap hajnalban a Lánchídról a Dunába esett, egy teherhajó kamerája, ha így igaz, rögzítette is az esetet. Durván huszonnyolc órával azután, hogy elhagyta a szórakozóhelyet.