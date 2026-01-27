idezojelek
Miért egyedül? A teló nem barát

SPORTSZERŰEN – Egressy Mátyás eltűnt, remélhetőleg nem végleg.

Harmadikos – ma már ismét úgy mondják, tizenegyedikes – gimnazista voltam. A hagyománynak megfelelően a ballagáskor sorfalat állva búcsúztattuk a végzősöket. Osztályfőnökünk aggodalmasan kérdezgette osztálytársaimat: „Mi van Miklóssal?” Merthogy állítólag sápadtnak, fáradtnak tűntem. A hivatalos válasz szerint elcsaptam a gyomrom, azt mégsem felelhettem, hogy az iskola feldíszítéséhez – olykor tilosban járva – éjszakába nyúlóan gyűjtöttünk virágot, ráadásul a fiúkkal találtunk és első bátorságpróbaként elkortyoltunk egy palack vörösbort a víkendházban, ami ugyancsak a reggeli frissesség rovására mehetett.

Másik emlék. Első fiam születését talán túlzott lendülettel és hevülettel ünnepeltem meg, másnap, ébredéskor először – és remélem, utoljára – esett meg velem, hogy nem tudtam, hol vagyok. Amúgy drámaian fiatal elhunyt kollégám otthonában, aki egy másik baráttal vonszolt fel a nyolcadik kerületi legénylakásba, véletlenül sem hagytak magamra már-már magatehetetlenül. Persze ezután is akadtak még felejthetetlen bulik, élmények, de ifjúságom lángoló korszaka, amikor olykor őrangyalom is segítségemre sietett, talán e két esemény közé datálható.

Senki se tekintse mindezt hirtelen felbugyogó önvallomásnak, nincs is benne semmi különös, szokványos életút, nem is fenyegetett soha, hogy elnyel az örvény: noha soha nem voltam profi sportoló, ahogy anno, ma is sportembernek vallom magam.

Nem ez a tanulság. Majd arra is sor kerül.

Előbb óvatosan, szándékom szerint a sebek feltépése nélkül arról az esetről, Egressy Mátyás eltűnéséről, ami az elmúlt napokban az egész országot felzaklatta. Több mint egy hét múltán sem tudjuk, mi történt pontosan. 

Ami biztos, a tizennyolc éves fiatalember január 17-én valamivel hajnali kettő után elhagyta az ismert szórakozóhelyet a bulinegyedben, de nem tért haza. Állítólag elaludt a buszon, az Örs vezér terén kóválygott, talán a HÉV-re is felszállt, szemtanú is akadt, aki látta, sőt beszélt is vele, szombaton – és nem vasárnap! – térfigyelő kamerák a Kossuth téren és a Lánchíd környékén is észlelték a jelenlétét.

 Szombaton nem csupán a rendőrség kezdett a keresésébe, a hivatalos sajtót és közösségi médiát is elárasztotta a felhívás a felkutatására, kiplakátolták Budapestet az arcképével, mégsem bukkantak rá. Egressy Mátyás kálváriája – állítólag – úgy végződött, hogy vasárnap hajnalban a Lánchídról a Dunába esett, egy teherhajó kamerája, ha így igaz, rögzítette is az esetet. Durván huszonnyolc órával azután, hogy elhagyta a szórakozóhelyet.

Borzalmas látlelet a társadalmunkról, ha valóban így történt. 

Ha a térfigyelő kamerák erdeje, a rendőrségi nyomozás, a civil kutatóakció nem is vezetett eredményre – nem akadt a járókelők között egyetlen ember sem, akinek feltűnt a fiatalember zaklatott viselkedése és odalépett volna hozzá a segítségnyújtás szándékával?

Szerencsére túl sok a homályos, sőt nyugtalanító részlet ahhoz, hogy a halálhírbe beletörődjünk. A fiatalember sportklubja, az MTK Park Teniszklub, valamint iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium is nehezen értelmezhető sietséggel búcsúzott el Egressy Mátyástól, méghozzá a család beleegyezésére hivatkozva. Ki az a szülő, aki csupán néhány nappal a gyereke eltűnése után, a gőzerővel zajló rendőrségi nyomozás közben máris beletörődik a szörnyű, elviselhetetlen veszteségbe? Nem életszerű reakció. Nem ítélkezni, nem is okoskodni akarok – abban bízom, mindez inkább elterelő hadművelet, a túlzott médiafigyelem leszerelése, hogy valós információk alapján folytatódhasson a szakszerű kutatómunka. Ne adjuk fel a reményt: Egressy Mátyás él, s egészen más okból tűnt el, mint ahogy gondolnánk.

Ha mégis úgy vesztette életét, ahogy jelenleg sejtjük, akkor a bulinegyedbe betévedő minden fiatal veszélyben van. Erről személyes érintettség alapján is mesélhetnék. Kisebbik fiam bő esztendeje ugyanígy a saját lábán, kétségtelenül ittasan, de beszámítható állapotban távozott onnan, ám ő megúszta azzal, hogy csupán hat óra esett ki teljesen a tudatából – az alkoholon felül ki tudja, még minek a hatására –, ami alatt a telefonjától, a hátizsákjától, benne laptoppal és még a kabátjától is megfosztották valahol a pesti éjszakában, aztán a reggeli órákban legalább magától jelentkezett kétségbeesetten. Ahogy Egressy Mátyás, ő is egyedül hagyta el a szórakozóhelyet. Nekem ezzel van gondom igazán.

A bulinegyed kialakulását alapvetően az önfeledt szórakozást kereső turisták kedvéért engedélyezték – előnye, hogy behatárolt helyre koncentráltan könnyen elérhető és ellenőrizhető. Ám persze a pesti ifjúság is rákapott. Az egykor közkedvelt egyetemi klubok népszerűsége ezzel párhuzamosan leáldozott, pedig azokban már csak azért is ritkább volt a konfliktus, mert homogén volt a közönség.

Anno hasonló velünk a kilencvenes években nem történhetett meg, hogy magunkra maradjunk. Csináltunk persze hülyeségeket, amikre nem vagyok büszke, saját gyerekeimet megóvnám hasonló élményektől. Mégsem esett baja egyikünknek sem, hitem szerint elsősorban azért, mert vigyáztunk egymásra. Ha valaki „elfáradt” az éjszakában, gondját viseltük.

 Egyik barátunk ingatag korszakában rendre alig néhány perccel azután, hogy bejutottunk a Vak egérként is ismert Old’s klubba, elvesztette a maradék tartását is, úgy döntött, buli helyett inkább lepihen, az ablak alatt a párkányon „megágyaztunk” neki, időnként ránéztünk, s persze távozáskor vittük, kísértük őt is, véletlenül sem hagytuk magára. Másikunknak az volt a mániája, hogy ittasan haza akart indulni – kocsival. Nem legyintettünk, hogy az ő dolga, inkább eldugtuk a slusszkulcsot. Ha ritkán balhé támadt, közösen léptünk fel. Igaz, a dolgunkat megkönnyítette, a védelmünket biztosította arab barátunk, Efi, akinek galamblelke volt, de a külseje, szakállas fizimiskája, gyerekkori munkától sportos alkata annál inkább követelt mérlegelést, sőt tiszteletet attól, aki kötekedni merészelt volna velünk, a barátaival.

Az egyetemi kollégiumban tényleg testvéri közösségben éltünk. Megosztottuk egymással az ételünket, italunkat, pénzünket, tudásunkat, mindent, amink csak volt. Remélem, tévedek, de ez az összetartás mintha kiveszőben lenne manapság.

Hogy miért? Nehéz erre pontos választ adni. 

Túl sok az inger, sokkal több, mint harminc-negyven évvel ezelőtt. Ez önmagában nem volna baj, csakhogy ez a környezet – benne a közösségi médiával és az okostelefonnal – olyan viselkedési mintákat erősít, amelyek az egyéni boldogulást, az önállóságot, a „megoldom egyedül” reflexet jutalmazzák. Ez magabiztosságot ad, gyors döntéseket, azonnali visszajelzést követel. De közben háttérbe szorítja azt a tapasztalatot, hogy embertől emberig, akár idegenektől is lehet segítséget kérni, hogy bajban odalépni egymáshoz nem tolakodás, hanem természetes emberi gesztus.

A mai fiatal számára a telefon afféle digitális köldökzsinór. Amíg ott van a zsebben, addig úgy érzi, nincs egyedül: van térkép, van hívás, van üzenet, van segítség. Csakhogy ez a biztonságérzet sokszor illúzió. Elég, ha az akkumulátor lemerül, ha a készülék kicsúszik a zsebből, ha eltűnik – a magabiztosság pillanatok alatt pánikká alakul. A fia­tal ilyenkor nemcsak a kapcsolatait veszíti el, hanem a tájékozódóképességét is. Nem tudja, hol van, merre induljon, kiben bízhat meg. 

A telefon hiánya nem pusztán technikai probléma: kontrollvesztés, kiszolgáltatottság, gyakran teljes tanácstalanság. A fiatalok jobbára a virtuális térben tesznek szert jártasságra, a való világ kihívásait, veszé­lyeit kevésbé észlelik. Egressy Mátyás esete is ezt bizonyítja. Ha valóban így történt, a vele szombat hajnalban szót váltó fiatal elbeszéléséből az derül ki, pánikszerűen az eltűnt telefonját akarta mindenáron visszaszerezni.

Sőt, talán ennél is nagyobb a baj. A megváltozott általános környezet, két legfőbb forrásaként a közösségi média, eszközként az okostelefon – ma már ez viselkedéstudományi közhely – önzésre nevel. Természetesen ez nem az egyetlen, de mégiscsak jelentős hatás.

A telefon hasznos eszköz, de nem társ, nem barát. Egy igazi, hús-vér barát nem merül le, nem szívódik fel. Nem akkor jön el a világvége, amikor nincs wifi, amikor a kijelző elsötétül. Hanem ha fizikai valónkban válunk magányossá, kiszolgáltatottan egyedül maradunk.

