Magyar Péter önálló mozgást imitál

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – Az unió globalista ügynökei a nemzetek és az európai életforma felszámolására törekednek.

Borbély Zsolt Attila
politikanemzeteurópai egyesült államokglobalistamagyarunióMagyar Péter 2026. 01. 29. 4:40
A politika tapasztalati műfaj. Jó esetben legalábbis. Az íróasztal mellett kiötlött népboldogító eszmék, amelyek a felvilágosodásnak nevezett elhomályosulást követően elburjánoztak az európai közéletben, mindig katasztrófához vezettek. Aligha tagadhatja bárki az absztrakt doktriner liberalizmus és a téboly francia forradalomnak nevezett véres tombolása közötti összefüggést. A százmilliót is meghaladó ártatlan áldozattal járó kommunizmus esetében a kapcsolódás az ideológia és az emberi katasztrófa között még egyértelműbb. 

A mi korunknak is megvannak a maguk társadalommérnökségből fakadó ideológiaalapú disztópiái: az Európai Egyesült Államok, a Great ­Reset, a 15 perces városok, amelyek bár első hallásra rokonszenvesnek tűnnek, de kevésbé vonzók, mihelyt hozzátesszük, hogy a jobbágyok röghöz kötésénél is súlyosabb mozgáskorlátozással járhatnak.

De említhetem az oltások útján történő népességcsökkenés Bill Gates általi beígérését is.

Mindez nyilván nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség zsinórmértékre, eszmei iránytűkre a politika világában. Tudvalevő, hogy a hajósnak, aki nem tudja, hova tart, semmilyen széljárás sem jó. Csak nem mindegy, hogy alapértékeket választunk vagy népboldogítónak vélt emberellenes eszmerendszereket ácsolunk, amelyek végül pusztulást és nyomort hoznak.

A politikának a megélése, a közéleti tapasztalat nagyban segíti a politikust és az elemzőt egyaránt, mi több, sokszor nélkülözhetetlen a valóság tudomásulvételében. Hadd említsek egy személyes példát! Ceausescu Romániájában a nyolcvanas évek második felében a társadalmi önszerveződés lényegében tiltva volt. Az egyházi önképző és színjátszó körök, a táncházak valamiképpen mégis működhettek. Azok számára, akik összegyűltek egy-egy bátor egyházi vezető körül és közéleti kérdések iránt érdeklődtek, elképzelhetetlen volt, hogy 

az anyaországi politikum nagyobbik része nem eszmei irányzékként tekint a nemzeti értékrendre, hanem inkább úgy, mint egy megszüntetendő veszélyforrásra. Miközben tudtuk elméletben, hogy Magyarországon kialakult egy igen tekintélyes politikai szubkultúra, amely tagjainak az, hogy „magyar”, nem mond semmit, más volt ezt átélni a valóság közvetlen drámaiságában.

A sors kegye folytán családommal együtt ott lehettem Tőkés László mellett a legkeményebb időkben, s ennek folyományaként alkalmam volt 1990 első felében hallgatni Gom­bár Csabát és Lengyel Lászlót, amint Temesvár hősének egyik politikai tanácsadója számára az euró­pai jövő problémáit vázolták. Amit elmondtak, az hideg volt, racionális és teljesen nemzetsemleges. Sokként ért, hogy nem is került szóba a nemzeti érdekek problematikája. Nem tűntek ellenségesnek ezzel az értékvilággal, egyszerűen nem érdekelte őket. Nem sokkal később ezt köbre emelve élhettem meg különböző anyaországi társadalomtudományi egyetemeken. 

Talán legmaradandóbb élményem az volt, amikor az ELTE ÁJTK Politológia Tanszékének egyik nagy tekintélyű oktatója naiv kíváncsisággal kérdezte, reflexióként nemzetelvű politikai krédóm vázolására, hogy abban a multipoláris erőtérben, ami jellemzi a közéletet, miért gondolom, hogy a nemzeti dimenzió kiemelt jelentőségű lenne. Látszott rajta, hogy tényleg nem érti. Miközben evidens, hogy ez adja az állam funkcióját az európai kultúrában. A nemzetszolgálat nem egy a lehetséges eszmék közül, hanem alapeszme. Az állam, hacsak meg nem kaparintják az irányítását idegen érdekeket szolgáló ügynökök, voltaképpen nem más, mint a nemzeti közösség legfontosabb érdekérvényesítő eszköze a nemzetközi erőtérben.

Az erdélyi politikai arénában alkalmam volt megtapasztalni, hogy a nemzeti érdekérvényesítést miként akadályozták a kilencvenes években a meggyőződéses nemzetellenesek, idegen ügynökök, gyávák és karrieristák.

Akkor még cseppfolyós, alakítható volt a helyzet, a történelem nagy váltói még nem voltak beállítva. Az 1995-ben koncepcionális síkon megfogalmazott és hivatalos programmá emelt autonómiaprojekt kisiklatása lényegében ezeknek a kerékkötő elemeknek a szövetségére épült. Ahogy Szőcs Géza mondta, ez volt az erdélyi lib-lab paktum, ami ismerős lehet a brit politikából. Ez esetben a doktriner, nemzetellenes liberálisok és a labancok szövetségét jelentette. Kísérteties volt a párhuzam az anyaországban akkoriban regnáló MSZP–SZDSZ-koalícióval.

Nemcsak Isten és a haza fogalma dekódolhatatlan e társaság tagjai számára – határoktól függetlenül –, de fittyet hánynak a maguk alkotta szabályokra is. Ez is olyan kérdés, ami megannyiszor bebizonyosodott Domokos Géza és Markó Béla vezetése alatt az RMDSZ berkeiben, lásd a Hargita megyei listahamisítást vagy Kincses Előd jogtalan felfüggesztését megyei elnöki tisztségéből, hogy csak a legkirívóbb eseteket említsem.

S mit látunk ma kicsiben és nagyban? Azt, hogy amilyen a gazda, olyan a szolga. 

Az MSZP és az SZDSZ eszmei örököseinek brüsszeli elöljárói lábbal tiporják az uniós jogot, miközben csúcsra járatják az Orwell klasszikusából ismert „újbeszélt”, rutinszerűen alkalmazzák a kettős mércét – lásd a nekünk jog szerint járó források visszatartását vagy a pénzügyi szankciót migránsügyben. Minden eszközt megragadnak, hogy megingassák a nemzeti kormány pozícióit.

Zsoldosaik pedig – hűen szellemi elődpártjukhoz, az SZDSZ-hez, amely az első adódó alkalommal elárulta az alkotmányos demokrá­ciát és a taxisblokád idején puccsal akarta átvenni az ország irányítását az alig fél évvel korábban szabadon megválasztott Antall-kormánytól – most feles többséggel megszavazott alkotmánymódosításról, s lényegében a magyar államnak ex lex állapotba taszításáról delirálnak.

Veszélyesebbek, mint bármelyik kihívó csapat eddig, mert elképesztő erők húzódnak meg mögöttük. Ez a társaság két ízben megszerezte már a kormányzati hatalmat, 1994-ben és 2002-ben. Utóbbit követően – „trükkök százaival” – a rendszerváltás utáni történelmi korszakban először meg is tartották újabb négy évre, s az eredményt ismerjük. Most ismét hatalomra készülnek, és mellbeverő az a nyíltság, hogy nem is rejtegetik a globális mélyállam látható intézményeihez való kötődésüket. Legtisztábban és legegyértelműbben a kormány bírálatával sem spóroló Schiffer András fogalmazott, leszögezve, hogy Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon.

Az unió vezetői köntörfalazás nélkül kijelentik, hogy Magyar Péterre teszik tétjeiket, a Tisza Párt arcai közül a többség globalista grémiumokból jött, s ebbe az irányba mutat az impexes világból érkezett Shell-vezető, Kapitány István leigazolása is. Már-már azt mondanánk, hogy a látszatra sem ügyelnek, ha nem jön szembe legújabb politikai performanszuk. Magyar Péter tiltakozik a Mercosur-megállapodás ellen, majd erre való hivatkozással fél évig eltiltják a képviselőit a felszólalástól. Micsoda színház! 

A brüsszeli báb önálló mozgást imitál, majd ezért „megbüntetik”. Ez a manőver egyszerre kíméli meg a tiszás képviselőket attól, hogy állást foglaljanak olyan kérdésekben, amelyek megosztják a magyar társadalmat, mint például az orosz–ukrán konfliktus vagy a migránskérdés, másik oldalról pedig azt a látszatot teremti, mintha Magyar Péter rendelkezne bármiféle önállósággal. Mintha szembe merne menni kenyéradó gazdáival – azokkal, akik egyszerre törekednek a nemzetek, nemzetállamok és az európai kultúra, életforma és világlátás felszámolására.

Amikor néhány éve a gonosz birodalmaként mertem aposztrofálni az Európai Uniót, felhördültek a másik oldalon. Természetesen fenntartom, hogy 

az a színfalak mögötti hatalmi konglomerátum, amelynek az unió az egyik látható intézménye, az emberiség történelmének legfarizeusabb, legkörmönfontabb, legaljasabb, leggátlástalanabb és legemberellenesebb képződménye.

Néhány hete, január 10-én volt nyolcvan esztendeje, hogy egy gyalázatos koncepciós pert követően kivégezték Bárdossy László volt magyar miniszterelnököt. A mártír politikus, szembenézve a kivégzőosztaggal, a sortűz vezénylése előtt így kiáltott fel: „Istenem, szabadítsd meg hazámat ezektől a banditáktól!” Mi sem kívánhatunk mást. Mert ezek ugyanazok. De fohászkodni nem elég. A döntés a mi kezünkben van, csak rajtunk múlik, hogy a Magyarország behódoltatására szerveződött sokadik globalista segédcsapatot is oda küldjük, ahová való – a süllyesztőbe.

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

