Magyar Péter önálló mozgást imitál

A politika tapasztalati műfaj. Jó esetben legalábbis. Az íróasztal mellett kiötlött népboldogító eszmék, amelyek a felvilágosodásnak nevezett elhomályosulást követően elburjánoztak az európai közéletben, mindig katasztrófához vezettek. Aligha tagadhatja bárki az absztrakt doktriner liberalizmus és a téboly francia forradalomnak nevezett véres tombolása közötti összefüggést. A százmilliót is meghaladó ártatlan áldozattal járó kommunizmus esetében a kapcsolódás az ideológia és az emberi katasztrófa között még egyértelműbb.

A mi korunknak is megvannak a maguk társadalommérnökségből fakadó ideológiaalapú disztópiái: az Európai Egyesült Államok, a Great ­Reset, a 15 perces városok, amelyek bár első hallásra rokonszenvesnek tűnnek, de kevésbé vonzók, mihelyt hozzátesszük, hogy a jobbágyok röghöz kötésénél is súlyosabb mozgáskorlátozással járhatnak.

De említhetem az oltások útján történő népességcsökkenés Bill Gates általi beígérését is.

Mindez nyilván nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség zsinórmértékre, eszmei iránytűkre a politika világában. Tudvalevő, hogy a hajósnak, aki nem tudja, hova tart, semmilyen széljárás sem jó. Csak nem mindegy, hogy alapértékeket választunk vagy népboldogítónak vélt emberellenes eszmerendszereket ácsolunk, amelyek végül pusztulást és nyomort hoznak.

A politikának a megélése, a közéleti tapasztalat nagyban segíti a politikust és az elemzőt egyaránt, mi több, sokszor nélkülözhetetlen a valóság tudomásulvételében. Hadd említsek egy személyes példát! Ceausescu Romániájában a nyolcvanas évek második felében a társadalmi önszerveződés lényegében tiltva volt. Az egyházi önképző és színjátszó körök, a táncházak valamiképpen mégis működhettek. Azok számára, akik összegyűltek egy-egy bátor egyházi vezető körül és közéleti kérdések iránt érdeklődtek, elképzelhetetlen volt, hogy

az anyaországi politikum nagyobbik része nem eszmei irányzékként tekint a nemzeti értékrendre, hanem inkább úgy, mint egy megszüntetendő veszélyforrásra. Miközben tudtuk elméletben, hogy Magyarországon kialakult egy igen tekintélyes politikai szubkultúra, amely tagjainak az, hogy „magyar”, nem mond semmit, más volt ezt átélni a valóság közvetlen drámaiságában.

A sors kegye folytán családommal együtt ott lehettem Tőkés László mellett a legkeményebb időkben, s ennek folyományaként alkalmam volt 1990 első felében hallgatni Gom­bár Csabát és Lengyel Lászlót, amint Temesvár hősének egyik politikai tanácsadója számára az euró­pai jövő problémáit vázolták. Amit elmondtak, az hideg volt, racionális és teljesen nemzetsemleges. Sokként ért, hogy nem is került szóba a nemzeti érdekek problematikája. Nem tűntek ellenségesnek ezzel az értékvilággal, egyszerűen nem érdekelte őket. Nem sokkal később ezt köbre emelve élhettem meg különböző anyaországi társadalomtudományi egyetemeken.