Ne bántsátok szegény Pétert! Beteg!

9.: A Tisza-vezér korábban azt hangoztatta, hogy a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. Később kiderült: a gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti – hazug – állításhoz.

10.: A vitnyédi felújításokról Magyar Péter azt terjesztette, hogy migránstábort terveznek oda – annak ellenére, hogy a kormányzat egyértelműen és többször is cáfolta ezt.

11.: Ukrajna gyorsított csatlakozása: Tavaly ősszel Magyar Péter még arról beszélt, hogy Ukrajna jelenleg nem felel meg az uniós felvételi feltételeknek, így ez a kérdés nem releváns. Nem sokkal később a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt aláírásgyűjtésbe kezdett Ukrajna gyorsított felvételének támogatása érdekében.

12.: Fegyverek Ukrajnába: Bár a háború kérdésében rendre próbál kitérő válaszokat adni Magyar Péter, az Európai Parlamentben mégis aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.

Előre hozott választás, előválasztás

13.: Előre hozott választás ígérete: A Tisza 2025 elején azt állította, hogy áprilisban előre hozott választás lesz. Valójában a kijelentésnek semmi jogi vagy politikai alapja nem volt, és nem lett választás. A bejelentés utólag teljes átverésnek bizonyult.

35.: Hangfelvételek: Magyar Péter a második partizános interjújában azt állította, hogy nem szokása hangfelvételeket készíteni. Ezt követően azonban mégis nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen volt feleségével folytatott beszélgetését rögzítette.

36.: Később aztán már azt mondta, hogy ezen kívül több hangfelvétele is van, amelyeket nyilvánosságra fog hozni. Erre azóta sem került sor.

37.: Ellenben róla előkerültek hangfelvételek. Ezek egyikén agyhalott Soros-ügynöknek nevezi kollégáit, annak ellenére, hogy korábban még egy tiszteletre épülő Magyarország víziójáról beszélt.

38.: Szintén érdekes, hogy amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját. Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa visszaböfögi a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb propagandahazugságokkal pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik. Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot, pedig ő maga hozta nyilvánosságra a felvételt.

Álhírek és más valótlanságok

39.: Közösségi média: Magyar Péter rendszeresen azt állítja, hogy a Tisza Párt nem költ milliókat hirdetésekre, a párt elérései organikusan növekednek. Ehhez képest a baloldali politikus és pártja nemrég lebukott azzal, hogy posztjait rendkívül sok vietnámi és dél-amerikai felhasználó lájkolja, ami azt mutatja, hogy a pártelnök és csapata online vásárol interakciókat.

40.: Gyermekotthon: Magyar Péter tavaly decemberben arra panaszkodott, hogy nem adhatják le az egyik gyermekotthonnak vitt ajándékaikat, mert ezt a kormány direkt ellehetetleníti. Ehhez képest később kiderült, a Tisza nem végezte el a szükséges adminisztrációt, ezért nem adhatta át a csomagokat.

41.: 2025 decemberében a Tisza Párt kihelyezett frakcióülést tartott Balatonfüreden. A pártnak valójában nincs is frakciója.

42.: Ugyanígy 2025 júliusában kongresszust tartott a Tisza Párt, ahol azonban nem volt semmiféle küldöttgyűlés, így az esemény nem lehetett pártkongresszus sem.

43.: Egyik posztjában Magyar egy névtelen Reddit-bejegyzésre alapozva azt sugalmazta, hogy Menczer Tamás miatt iskolai bántalmazások történnek. Miután a hír nyilvánvalóan hamisnak bizonyult, Magyar törölte a posztot.

44.: A nyár egyik legsúlyosabb, rengeteg anyagi kárral járó viharját egy kis szélnek minősítette Magyar Péter, és a kormányzatot tette felelőssé a katasztrófahelyzet miatt kialakult infrastrukturális fennakadásokért. Ezt a bejegyzését is kénytelen volt eltüntetni, annyira távol állt a valóságtól.

45.: Hogy a fiaskóról elterelje a figyelmet, bejelentette, hogy megszerezte Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter egyik szűk körű megbeszélésének a jegyzőkönyvét. Később kiderült, hogy az általa mutogatott papírfecni hamisítvány.

46.: Egyik legnagyobb hazugsága azzal volt kapcsolatos, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter sokáig nem távolította el közösségi oldaláról az álhírt.

47.: Júliusban Magyar Péter Ibrányban aratott, majd másnap tűz keletkezett az érintett mezőgazdasági területen. A politikus ezt követően arra utalt, hogy szándékosság állhat a háttérben, egy quados személyre utalva. A helyi gazda, Éles András azonban nyilvánosan cáfolta a politikus vádjait, jelezve: semmi sem utal gyújtogatásra, és nem állította, hogy a quadnak köze lenne a tűzhöz.

48.: Magyar Péter azt is állította, hogy Orbán Viktor 2006-ban azért lobbizott, hogy a tagállamok ne kapjanak uniós támogatást. Ezt Gulyás Gergelynek a Kormányinfón, nyilvánosan kellett helyreigazítania.

49.: Magyar egyik korai hazugsága volt, hogy színrelépése előtt lemondott az állami állásairól. Valójában azonban kirúgták a jól fizető, kényelmes életet biztosító munkahelyekről.

50.: Végezetül, a sajtóperek és helyreigazítások: a legtöbb fent felsorolt esetet követően Magyar Péter rendre feljelentésekkel fenyegetőzött azokkal a sajtóorgánumokkal szemben, amelyek rávilágítottak a Tisza elnökének állítása és a valóság közti ellentétre. Ezekből azonban többnyire semmi sem lett. Ha azonban az ügy mégis eljutott a bíróságig, nem feltétlenül járt jól a pártelnök. Például a Tisza háromkulcsos adóemelésével kapcsolatos jogvitában a bíróság azt állapította meg, hogy az Index nem írt valótlanságot.

(https://ellenpont.hu/magyar-peter-50-legnagyobb-atverese)

Aki ennyit hazudik, az nem lehet normális. Ne bántsátok szegény Magyar Pétert. Ő nagyon beteg…