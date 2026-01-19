idezojelek
Vélemény

Ne bántsátok szegény Pétert! Beteg!

A Tisza-vezér legnagyobb átverése ötven pontban.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Magyar Péterpropagandaátverés 2026. 01. 19. 18:47
0

Nagy bántalmazásokkal indult az újév. És talán mondanom sem kell, minden nagy bántalmazás a Fidesz, a kormány, no és persze a „fideszes, felhergelt szavazók” irányából indult, a sértettek pedig minden esetben szegény, ártatlan, szeretetországot építő tiszás Szent Terézek voltak.

Ilyen a világ Magyar Péter ánuszából tekintve kifelé.

És akkor lássuk a tényeket:

Szent Teréz 1.:

Egy szempillantás alatt járta be a „hír” szeretetországot, miszerint Rádon megtámadták Szimon Renáta tiszás Szent Terézt. Megtámadták, de nagyon. Kis ideig tartott a szörnyülködés, majd Szimon Renáta tiszás Szent Teréz beballagott a rendőrségre, és mivel ott már tétje van a dolognak, nem mert tovább hazudozni. A Pesti Srácok cikkét idézzük:

„A tiszás jelölt rendőrségi jegyzőkönyvben cáfolt rá Magyar Péterre: őt bizony senki sem bántotta

Magyar Péter a Tisza szektavezére pár napja telesírta a közösségi oldalát azzal, hogy egyik jelöltjüket, a tiszás Szimon Renátát támadás érte Rádon. Azonban Magyar újabb hazugsága akadt fent a rostán, és egy rendőrségi jegyzőkönyv is tanúskodik arról, hogy bizony a kis jelöltjüket, aki mellesleg ott sem volt a kialakult szóváltás idején, semmilyen bántalmazás nem érte.

Magyar Péter pár napja azzal a mondattal kezdte újabb hergelő Facebook-posztját, hogy »megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket, amelyért természetesen a Fidesz és a magyar kormány a felelős«. A Tisza-vezér melle pedig egyre inkább duzzadt, hiszen a hazugságát megint csak sok naiv ember nyelte le és találta elég ízletesnek ahhoz, hogy fröcsögjön egyet a kormányra, miközben Szimon Renáta, aki jelen sem volt az incidens idején, pedig fogadhatta a közösségi oldalán az együttérző szavakat. Ugyanakkor Magyar Péter hazugsága most megint fennakadt, és a rendőrségi jegyzőkönyv is cáfolja a szektavezér bántalmazásról szóló állításait.

A Vác Online információi szerint Szimon Renáta az alábbiakról tájékoztatta a rendőrséget a Rádon történteket követően a tanúvallomásában:

»Engem senki nem szidalmazott, személyemnek szóló szidalmazás nem hangzott el, senki nem bántott.«”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 (https://pestisracok.hu/forro-drot/2026/01/magyar-tiszas-jelolt-rendorsegi-jegyzokonyv-szimon)

Szintén a Pesti Srácok egy másik cikkben még megjegyzi:

„Magyar Péter még a Hír TV-t is besározta, hogy mindez ki volt tervelve, fojtogatásról is beszélt. Na, ez az, ami már elmebeteg és ijesztő szint. Vajon azok az emberek, akik bólogatva mennek utána és minden szavát elhiszik, el fogják olvasni a tiszás női jelölt tanúvallomását, hogy őt valójában tényleg nem bántotta senki? El fognak gondolkodni ugyanezek a tiszás rajongók, hogy ha ekkorát hazudott a császáruk, akkor talán mégis kék az ég és zöld a fű? Vagy megy minden a régiben, elzárják az agyukat, és tovább fenyegetnek minket?”

(https://pestisracok.hu/magyar-ugar/2026/01/magyar-peter-nobantalmazas-sztori)

Hát ez bizony fölöttébb kínos. Vagy mégsem? 

Szent Teréz 2.:

Kisvártatva befutott a másik „hír”, amely szerint a tehetségtelen, rossz, de legalább nagyon buta „színészek” Csomolungmájának, Nagy Ervinnek a feleségét is megtámadták. Ugyanezen kategória Kancsendzöngája a Molnár Áron nevű NoÁr. Ő leginkább Jean-Paul Marat lelki reinkarnációjának tekinthető, szinte látja az ember, ahogy ül otthon egy büdös, mocskos kádban egész nap, és szenvedélyes hangú röpiratokat gyárt arról, hogy kit kell azonnal kivégezni.

Na de térjünk vissza Szent Teréz 2. tragédiájára! Tehát őt a Belváros szívében érte támadás, természetesen egy „felhergelt fideszes szavazó” részéről, ami, ugye, a napnál világosabb – és mondanom sem kell, a háttérben ott vigyorgott gonoszul az egész kormány Orbán vezetésével.

Ha valaki ennél kicsit bonyolultabb, egy helyett legalább két agysejt használatát igénylő áttekintésre vágyik, annak ideidézem a mindig pontos, mindig higgadt és mindig elegáns Francesca nevét s hevét a Mandinerről:

„Nagy Ervin sunyi bántalmazóként viselkedett – és lábbal tiporta a Tisza etikai kódexét is

Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt.

Nem tartozom azok közé, akik a mindenkori áldozat pártpreferenciája szerint hiszik el vagy sem, hogy valóban bántalmazták-e az adott nőt; ezért nem vonnám kétségbe, hogy tényleg felismerte egy suttyó a Ferenciek terén a csütörtökön fagypont alatti hőmérsékletnek megfelelően beöltözött Borbély Alexandrát, és teljesen egyértelműen a politikai meggyőződése miatt kezdte üvöltve gyalázni őt a forgalmas pesti téren, ahol közel s távol egyetlen Tisza-szimpatizáns sem akadt, aki előkapta volna telefonját, hogy megörökítse a szégyenletes esetet és egyidejűleg leszerelje a fenyegetőző alakot.

Életszerűtlennek életszerűtlen, de ne akadjunk fenn rajta.

Ugyanakkor szabadjon felhívni Nagy Ervin és társainak figyelmét a Magyar Péter által megfogalmazott választási etikai kódexre: ebben a pártelnök leszögezi, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat, nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről; tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot […]

Amikor ugyanis Nagy Ervin részletekkel nem szolgálva azt állítja, hogy feleségét egy békeharcos fenyegette, mert az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot, de április 13-án majd egy olyan országban ébredünk, ahol ez a sötétség a múlt lesz, azzal egyszerre tiporja sárba a saját etikai kódexüket és a jogállamiság elveit.

Amennyiben az illető nem mutatkozott be, hogy ő a Harcosok klubjának tagja, minden efféle spekuláció minimum félrevezető sajnos; az a szöveg pedig, hogy az orbáni uszítógépezet miatt üvölt rá egyik járókelő a másikra, igen könnyen torzíthatja a valóságot – egyrészt fordított esetekben a tiszások kedvenc (szerintem béna, bár a cui prodest elvnek megfelelő) védekezése, hogy valamiféle „önmerénylet” is történhetett; másrészt nem zárható ki, hogy szimpla mentális zavarral állunk szemben. […]

Az uszítás elleni fellépés mintha ott kezdődne, hogy nem vetítjük ki előítéleteinket a mégoly gyalázatosan viselkedő embertársunkra se, pláne összemosva viselkedését egy egész közösség összes tagjával. A Tisza-vezér legutóbb pár napja hangsúlyozta teátrálisan, hogy a 21. században nincs helye a kollektív bűnösségnek – erre érkezik Nagy Ervintől Péterfy-Novák Éván át Molnár Áronig az összes hű fegyverhordozója, és már stemplizik is újra milliók homlokára a billogot. […]

Míg az elmúlt napok rádi és pesti inzultusairól nem tudtunk saját szemünkkel, közvetlenül meggyőződni és ítéletet alkotni, volna itt nekünk néhány cáfolhatatlan eseménysor. Írásos bizonyítékokkal, minden fideszes manipulációtól mentesen, a lehető legpőrébben.

A tiszás színész említett Facebook-posztja alatt ugyanis megjelent egy nő (felnőtt gyermekek édesanyja), és emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter bántalmazta a feleségét.

Az egy dolog, hogy hányan kérdeznek vissza, vajon ott volt-e a kommentelő, látta-e konkrétan, hogy miként viselkedett az exférj, mert ha nem, akkor az egész csak propaganda (amely ponton kettős mérce-detektorunk nemhogy kileng: szinte fel is robban), de ott sorjáznak a következő típusú hozzászólások is (elnézést a forráshűség miatti trágárságokért):

A hozzád hasonlók remélem, mind átélik ezt; A nagyon piszkos és véresszájú Juditkát érdemes lett volna kipofozni a világból; Ezzel a fejjel nem büszkélkednék; Csak mondom: pont az vagy, mint akik a zsidókat köpködték a náci Németországban és a nyilasok idején Magyarországon! Szégyen rád!; Azt a k…, azt hittem, a vakond belső zsebénél nincs és sötétebb és van b… te; Hülye p…; Retardált nyugdíjas birka; Ne pofázzál g… majom fideszes.”

*

Hát igen. Valahogy így. Ilyen a szeretetország, amelyet mindig támadás ér gyűlöletország irányából.

Mondom, ilyen a világ Magyar Péter ánuszából szemlélve, egy darab szürke agysejttel.

Mindenesetre szögezzük le: Szent Teréz 1. megtámadása nettó hazugság, Szent Teréz 2. megtámadása majdnem biztosan szintén.

És akkor, ha jól kicsodálkoztuk magunkat, fejezzük be a csodálkozást.

Ugyanis nincs min csodálkozni.

Íme, egy kis lista, a teljesség igénye nélkül:

1.: Brüsszeli mandátum: Magyar Péter kezdetben többször kijelentette, hogy nem lép politikai pályára, azt mondta, ez még viccnek is rossz. Ehhez képest jelenleg is pártelnökként tevékenykedik.

2.: Az EP-kampányban azt mondta, nem veszi fel az uniós mandátumát, mégis gondolkodás nélkül átvette, és EP-képviselő lett.

3.: Mentelmi jog: A tavalyi kampány során Magyar megígérte a mentelmi jog eltörlését, ám a diszkóbotránya után meggondolta magát, és nem mondott le a jogi védelemről. Mint ismert, az Ötkertben történt incidens során erőszakkal elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Az ügyben garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult eljárás. Ugyanakkor az EP nem adta ki a mentelmi jogát – Manfred Weber megvédte magyarországi emberét, aki ezért cserében mindent végrehajt, amit Weber kér érte.

4.: Hiányzások az Európai Parlamentben: Magyar Péter korábban kritizálta a kormánypárti politikusokat, amiért szerinte a kelleténél többet maradtak távol  az uniós ülésekről. Ehhez képest ő maga lett a valaha volt legtöbbet hiányzó magyar EP-képviselő.

Amikor a munkakerüléséből botrány lett, Magyar Péter közölte, részt vett az ülések több mint felén. Még a Lakmusz is kénytelen volt elismerni, hogy a Tisza elnöke nem mond igazat, megint át akarta verni a választókat.

5.: A követők megszavaztatása a mandátumról: Magyar azt ígérte, félévente megkérdezi a követőit, hogy megtartsák-e a mandátumát. A valóságban csak egyetlen alkalommal volt ilyen szavazás, 2025 januárjában.

6.: Átláthatóság ígérete: A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek, sőt, több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak.

7.: Bennfentes kereskedelem: Magyar Péter bennfentes információk birtokában kereskedhetett a tőzsdén, majd mikor ez kiderült, azzal védekezett, hogy nem is akkor történt a vásárlás, amikor jogszabályellenesen előnyt szerezhetett volna. Vagyis állítása szerint nem követett el bűncselekménynek minősülő bennfentes kereskedést. Csakhogy ez az állítása megdőlt: a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Az ügy jelenleg a rendőrség előtt van, ők nyomoznak.

Ukrajna, migráció és háború 

8.: Migráció: míg a kommunikációs térben Magyar Péter a határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról beszél, a pártja az EP-ben támogatta a kötelező betelepítési kvótát, amelynek értelmében hazánk 21 ezer illegális bevándorlót lenne köteles átvenni más bevándorlóországoktól.

9.: A Tisza-vezér korábban azt hangoztatta, hogy a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. Később kiderült: a gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti – hazug – állításhoz.

10.: A vitnyédi felújításokról Magyar Péter azt terjesztette, hogy migránstábort terveznek oda – annak ellenére, hogy a kormányzat egyértelműen és többször is cáfolta ezt.

11.: Ukrajna gyorsított csatlakozása: Tavaly ősszel Magyar Péter még arról beszélt, hogy Ukrajna jelenleg nem felel meg az uniós felvételi feltételeknek, így ez a kérdés nem releváns. Nem sokkal később a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt aláírásgyűjtésbe kezdett Ukrajna gyorsított felvételének támogatása érdekében.

12.: Fegyverek Ukrajnába: Bár a háború kérdésében rendre próbál kitérő válaszokat adni Magyar Péter, az Európai Parlamentben mégis aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.

Előre hozott választás, előválasztás

13.: Előre hozott választás ígérete: A Tisza 2025 elején azt állította, hogy áprilisban előre hozott választás lesz. Valójában a kijelentésnek semmi jogi vagy politikai alapja nem volt, és nem lett választás. A bejelentés utólag teljes átverésnek bizonyult.

35.: Hangfelvételek: Magyar Péter a második partizános interjújában azt állította, hogy nem szokása hangfelvételeket készíteni. Ezt követően azonban mégis nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen volt feleségével folytatott beszélgetését rögzítette. 

36.: Később aztán már azt mondta, hogy ezen kívül több hangfelvétele is van, amelyeket nyilvánosságra fog hozni. Erre azóta sem került sor.

37.: Ellenben róla előkerültek hangfelvételek. Ezek egyikén agyhalott Soros-ügynöknek nevezi kollégáit, annak ellenére, hogy korábban még egy tiszteletre épülő Magyarország víziójáról beszélt.

38.: Szintén érdekes, hogy amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a pártelnök a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját. Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa visszaböfögi a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb propagandahazugságokkal pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik. Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot, pedig ő maga hozta nyilvánosságra a felvételt.

Álhírek és más valótlanságok 

39.: Közösségi média: Magyar Péter rendszeresen azt állítja, hogy a Tisza Párt nem költ milliókat hirdetésekre, a párt elérései organikusan növekednek. Ehhez képest a baloldali politikus és pártja nemrég lebukott azzal, hogy posztjait rendkívül sok vietnámi és dél-amerikai felhasználó lájkolja, ami azt mutatja, hogy a pártelnök és csapata online vásárol interakciókat.

40.: Gyermekotthon: Magyar Péter tavaly decemberben arra panaszkodott, hogy nem adhatják le az egyik gyermekotthonnak vitt ajándékaikat, mert ezt a kormány direkt ellehetetleníti. Ehhez képest később kiderült, a Tisza nem végezte el a szükséges adminisztrációt, ezért nem adhatta át a csomagokat.

41.: 2025 decemberében a Tisza Párt kihelyezett frakcióülést tartott Balatonfüreden. A pártnak valójában nincs is frakciója.

42.: Ugyanígy 2025 júliusában kongresszust tartott a Tisza Párt, ahol azonban nem volt semmiféle küldöttgyűlés, így az esemény nem lehetett pártkongresszus sem.

43.:  Egyik posztjában Magyar egy névtelen Reddit-bejegyzésre alapozva azt sugalmazta, hogy Menczer Tamás miatt iskolai bántalmazások történnek. Miután a hír nyilvánvalóan hamisnak bizonyult, Magyar törölte a posztot.

44.: A nyár egyik legsúlyosabb, rengeteg anyagi kárral járó viharját egy kis szélnek minősítette Magyar Péter, és a kormányzatot tette felelőssé a katasztrófahelyzet miatt kialakult infrastrukturális fennakadásokért. Ezt a bejegyzését is kénytelen volt eltüntetni, annyira távol állt a valóságtól.

45.:  Hogy a fiaskóról elterelje a figyelmet, bejelentette, hogy megszerezte Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter egyik szűk körű megbeszélésének a jegyzőkönyvét. Később kiderült, hogy az általa mutogatott papírfecni hamisítvány.

46.: Egyik legnagyobb hazugsága azzal volt kapcsolatos, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter sokáig nem távolította el közösségi oldaláról az álhírt.

47.: Júliusban Magyar Péter Ibrányban aratott, majd másnap tűz keletkezett az érintett mezőgazdasági területen. A politikus ezt követően arra utalt, hogy szándékosság állhat a háttérben, egy quados személyre utalva. A helyi gazda, Éles András azonban nyilvánosan cáfolta a politikus vádjait, jelezve: semmi sem utal gyújtogatásra, és nem állította, hogy a quadnak köze lenne a tűzhöz.

48.:  Magyar Péter azt is állította, hogy Orbán Viktor 2006-ban azért lobbizott, hogy a tagállamok ne kapjanak uniós támogatást. Ezt Gulyás Gergelynek a Kormányinfón, nyilvánosan kellett helyreigazítania.

49.: Magyar egyik korai hazugsága volt, hogy színrelépése előtt lemondott az állami állásairól. Valójában azonban kirúgták a jól fizető, kényelmes életet biztosító munkahelyekről.

50.: Végezetül, a sajtóperek és helyreigazítások: a legtöbb fent felsorolt esetet követően Magyar Péter rendre feljelentésekkel fenyegetőzött azokkal a sajtóorgánumokkal szemben, amelyek rávilágítottak a Tisza elnökének állítása és a valóság közti ellentétre. Ezekből azonban többnyire semmi sem lett. Ha azonban az ügy mégis eljutott a bíróságig, nem feltétlenül járt jól a pártelnök. Például a Tisza háromkulcsos adóemelésével kapcsolatos jogvitában a bíróság azt állapította meg, hogy az Index nem írt valótlanságot.

(https://ellenpont.hu/magyar-peter-50-legnagyobb-atverese)

Aki ennyit hazudik, az nem lehet normális. Ne bántsátok szegény Magyar Pétert. Ő nagyon beteg…

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekautós hír

2025-ben is a BMW volt a legnépszerűbb prémium autómárka Magyarországon

Már minden harmadik új prémiumautót ez a márka adta el, miután több mint ötödével növelte eladásait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu