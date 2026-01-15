A nemzetellenesség ötven árnyalata

Az európai eszmetörténetben a liberalizmus volt az első olyan, többé-kevésbé zárt eszmerendszer, mely univerzálisként tételezett elvi alapokon állva kérdőjelezte meg a fennálló rendet és az azzal nagyrészt összefüggő tradíciót, beleértve a vallási és a nemzeti hagyományokat is. Nem sokkal később a szocializmus/kommunizmus tette ugyanezt, igaz, más értékelvi megalapozottságból. Nem véletlenül mutatott rá (mások mellett) Erdély legnagyobb püspöke, Márton Áron arra, hogy e két ideológia lényegében egyívású. Mi más lenne, hiszen

közös bennük a társadalommérnökség, a messianisztikus hevület, a mélyről jövő egyház- és nemzetellenesség. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy mindkét ideológiának kialakultak olyan változatai, melyek nemcsak kompatibilisek voltak a nemzeti gondolatkörrel, hanem bizonyos mértékben szervesültek is vele.

Így volt ez az Osztrák–Magyar Monarchia idején is, melynek uralkodó ideológiája a nemzeti liberalizmus volt, aminek ugyan megfontolásra érdemes kritikáját adták – más-más szemszögből – olyan nagyságok, mint Szekfű Gyula, Szabó Dezső és Bibó István. Ugyanakkor a nemzeti liberalizmusnak megvoltak a maga erényei is, és mindent egybevetve egy felívelő korszakot jelentett a magyar történelemben.

Hazánkban a nemzeti értékrendet absztrakt elvekből kiindulva a polgári radikálisok kérdőjelezték meg elsőként, akik hatalomra jutva szétprédálták a történelmi Magyarországot, s megágyaztak a 133 napos kommunista terrornak. Hogy mennyire vegytiszta volt ez a nemzetellenesség, azt jól mutatja az eufemisztikusan „kisantant-orientációnak” nevezett, minden magyar érzésű embert sokkoló nemzetárulás. Magukat magyarnak nevező politikusok, beleértve a baloldal által máig sztárolt Jászi Oszkárt, a szerb kormánynál igyekeztek közbenjárni azért, hogy fegyveresen távolítsák el a konszolidálódófélben levő, Horthy Miklós nevével fémjelzett magyar vezetést s őket juttassák hatalomra.

Ez az Istent, nemzetet, szakrális értékeket tagadó baloldal a második világháború után került abba a helyzetbe, hogy bő negyven évig meghatározhatta az ország állami berendezkedését, kivégezve, bebörtönözve, külföldre kényszerítve a korábbi elitet, a nemzet legjobbjait, s ami a legtragikusabb, döntő befolyást gyakorolva két nemzedék önképére, nemzettudatára.

(Fontos zárójel: a „jobb” és „bal” jelzőket nem gazdasági, hanem ideológiai értelemben használom. Eszerint a jobboldal tradíciótisztelő, nemzeti és szakralitásérzékeny, a baloldal értéktagadó, kozmopolita és egyházellenes.)