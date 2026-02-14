idezojelek
Vélemény

Az outlet führer online fogadóórát tart

Van egy választási kamuprogram, és van az igazi, amibe beledöglenénk: amit Brüsszelből diktáltak tollba.

Megyeri Dávid
Tisza Pártutánzásbeszéd 2026. 02. 14. 6:28
Fotó: Máté Krisztián
Egy egész országnak esett le az álla a meglepetéstől, amikor Magyar Péter nem egy nyilvános rendezvényen mutatta be a Tisza Párt nagyközönségnek szánt programját. A zárt körű, minimális létszámú szekta vezére ugyanis eddig másról sem beszélt, mint hogy ők ebben is különböznek a Fidesztől, mindenkit várnak a fórumaikra, ahol természetesen bárkinek bárkitől kérdezni is lehet. Ehhez képest kerekre nyílt szemmel nézhettük, hogy ezt a nagy csinnadrattával felkonferált eseményt szinte rangrejtve, mondhatni: a kertek alatt tartották meg. 

Azaz helyesebben meg sem tartották, csupán egy nem tudni, milyen helyiségben, talán stúdióban fölvették a pártelnök és a tiszás témafelelősök vagy miniszterjelöltek beszédeit videóra. Magyarán: online adták le az egész műsort.

Végtére is szíve joga egy politikai pártnak, miként kívánja tájékoztatni a választási terveiről a nagyközönséget, illetve a híveit. Azonban kutya kötelessége, már csak saját jól felfogott érdekében is, hogy ne verje át az embereket mindjárt a programismertetés meghirdetésével. A Tisza Párt kommunikációja ugyanis percnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy ez magától értetődően nyilvános esemény lesz. Igaz, csak pár nappal a kitűzött időpont előtt harangozták be, ám nem lehetett kérdés, hogy nem suttyomban, sumákolva történik majd meg.

Nem könnyen félresöpörhető, hatodrendű üres formalitásról van szó, amikor egy pártvezető amellett dönt, hogy a választókat kizárva, az online tér biztonságos magányában adja le a mondandóját. A kérdés az, hogy miért rendeztek ilyen slendriánul egy olyan eseményt, ami a parlamenti választás előtt két hónappal különösen fontos lehet egy magára valamit adó és komoly tömörülésnek. Előfordulhat: nem is nagyon akarják, hogy annyira emlékezzenek az emberek erre a bizonyos ellentmondásokkal teli, hevenyészett programra. Gyanús ugyanis, hogy a duplafenekű ígéretgyűjteményt azért készítették 240 oldalasra, hogy egészséges lelkivilágú élő emberfiának ne legyen kedve végigolvasni. Aztán azt sem lehet kizárni, hogy el akarták sinkófálni a programismertetőt, és csak az utolsó pillanatokban gányolták össze a videót, miután lapunk és azt követően egyéb, nem balszervilis orgánumok emlékeztették Peti cézárt a január elejei elhamarkodott ígéretére, miszerint még a hó végén megtartják a program prezentációját. Így méltó, nagyközönség előtti rendezvény abszolválásáról időszűkében szó sem lehetett.

Akárhogy is történt, a digitalizált végtermék olyan lapos lett, mintha úthenger ment volna rajta keresztül. Hogy egy Tisza-parti város baloldali polgármesterét idézzük, aki a beosztottjai által összetákolt, hamisan lepapírozott uniós pályázatról feddően egykor úgy nyilatkozott: ez még fiktívnek is sz…r. Mitől lenne jó hír az embereknek, hogy teljes bizonytalanságba lökné őket az eddig kiszámítható, igazságos adórendszert eldobva, és senki sem tudhatná, mikor csöngetnek be hozzá az adóhatóságtól egy kis vagyonellenőrzésre.

Ja, hogy csak a milliárdos vagyonokra akarnának rácsapni, megcsapolva azokat a tiszás fenyegetőzések szerint? És azt hogy derítenék ki, hogy ki az, akinek az anyagi viszonyait meg kell vizsgálni? 

Mindenkinek a teljes átvilágítása menne végbe a nyugdíjasoktól a tanárokig és a vállalkozókig. Hát akinek ez a megoldás tetszene, annak önkínzó fakírságból, mazochizmusból érdemérmet kellene átnyújtani. Hemzseg az úgynevezett programjuk a hasonló megszorításoktól, gorombaságoktól, úgyhogy sürgősen le kell számolni azzal a romantikus tévhiedelemmel, hogy a Brüsszelnek készült, inkvizíciós jellegű, hatszáz oldalas konvergenciatervükhöz képest ez a most felvezetett kamuprogram annyira választóédesgető alkotás volna.

Valamit sejthetett Magyar Péter is abból, hogy nem lesz maradéktalanul pozitív a dokumentum fogadtatása. Erre enged következtetni az a körülmény, hogy a Tisza párti pukkancsvezér még soha nem tartott ennyire rövidke, tízperces beszédet. Nem rá jellemző, hogy másoknak engedi át a terepet. Most mégis megtette, és a luciferi babérokra törő, Jockey Ewing szerepében tetszelgő Kapitány István, Orbán Anita és a többi, miniszterségre kiszemelt pártkáder mondta fel a globalista leckét.

Talán nem is mérték fel kellőképpen, mennyire vissza fog ütni, hogy ilyen kutyafuttában, rangrejtve, nélkülözve minden ünnepélyességet, online intézték el az egy párt életében legfontosabb dokumentum, a választási program nyitányát. Főként annak figyelembevételével, hogy egy esti tévémese lelkesítőbb az elhangzott, álmosítóan eldarált beszédszerűségeknél. Saját reménybeli választóik lenézése zajlik tehát, s még nincs vége. Hisz a brüsszeli vezérlésű műsornak folytatódnia kell.

Vasárnap az outlet führer az ígéretei szerint évértékelőt tart, amit Orbán Viktor évértékelőjének bejelentése után közvetlenül jelentett be, szokás szerint a miniszterelnök programjához igazítva a dátumot. 

Az előzmények után nem lennénk borzalmasan megdöbbenve, ha ismét gyűlölködéssel, fenyegetőzéssel fűszerezett online fogadóórát vagy legfeljebb szűk körű, belterjes fórumot varázsolna a saját fellépéséből.

