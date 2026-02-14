Az outlet führer online fogadóórát tart

Egy egész országnak esett le az álla a meglepetéstől, amikor Magyar Péter nem egy nyilvános rendezvényen mutatta be a Tisza Párt nagyközönségnek szánt programját. A zárt körű, minimális létszámú szekta vezére ugyanis eddig másról sem beszélt, mint hogy ők ebben is különböznek a Fidesztől, mindenkit várnak a fórumaikra, ahol természetesen bárkinek bárkitől kérdezni is lehet. Ehhez képest kerekre nyílt szemmel nézhettük, hogy ezt a nagy csinnadrattával felkonferált eseményt szinte rangrejtve, mondhatni: a kertek alatt tartották meg.

Azaz helyesebben meg sem tartották, csupán egy nem tudni, milyen helyiségben, talán stúdióban fölvették a pártelnök és a tiszás témafelelősök vagy miniszterjelöltek beszédeit videóra. Magyarán: online adták le az egész műsort.

Végtére is szíve joga egy politikai pártnak, miként kívánja tájékoztatni a választási terveiről a nagyközönséget, illetve a híveit. Azonban kutya kötelessége, már csak saját jól felfogott érdekében is, hogy ne verje át az embereket mindjárt a programismertetés meghirdetésével. A Tisza Párt kommunikációja ugyanis percnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy ez magától értetődően nyilvános esemény lesz. Igaz, csak pár nappal a kitűzött időpont előtt harangozták be, ám nem lehetett kérdés, hogy nem suttyomban, sumákolva történik majd meg.

Nem könnyen félresöpörhető, hatodrendű üres formalitásról van szó, amikor egy pártvezető amellett dönt, hogy a választókat kizárva, az online tér biztonságos magányában adja le a mondandóját. A kérdés az, hogy miért rendeztek ilyen slendriánul egy olyan eseményt, ami a parlamenti választás előtt két hónappal különösen fontos lehet egy magára valamit adó és komoly tömörülésnek. Előfordulhat: nem is nagyon akarják, hogy annyira emlékezzenek az emberek erre a bizonyos ellentmondásokkal teli, hevenyészett programra. Gyanús ugyanis, hogy a duplafenekű ígéretgyűjteményt azért készítették 240 oldalasra, hogy egészséges lelkivilágú élő emberfiának ne legyen kedve végigolvasni. Aztán azt sem lehet kizárni, hogy el akarták sinkófálni a programismertetőt, és csak az utolsó pillanatokban gányolták össze a videót, miután lapunk és azt követően egyéb, nem balszervilis orgánumok emlékeztették Peti cézárt a január elejei elhamarkodott ígéretére, miszerint még a hó végén megtartják a program prezentációját. Így méltó, nagyközönség előtti rendezvény abszolválásáról időszűkében szó sem lehetett.