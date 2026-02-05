idezojelek
Tiszás önlebuktatás élő adásban

Irgalmatlanul rosszul áll a szénája annak, aki ilyen kétségbeesett lépésre szánja el magát.

Megyeri Dávid
Szívhez szólónak szánt kis videóval fordult Magyar Péter a jobboldali közönséghez, illetve ahogy ő fogalmazott: a fideszesekhez. Sokan bizonnyal nem hittek a fülüknek, amikor meghallották, hogy Kedves fideszes honfitársaim! megszólítással kezdi a pár perces monológot. Hirtelen nem szélsőjobboldaliak, kormánypárti propagandisták lettek a szemében a konzervatív gondolkodású polgárok, hanem kedves honfitársak? – hüledezhetett okkal-joggal, aki belenézett a szózatba. Mi történt a vezérpukkanccsal? 

Megártott neki a nagy hideg?

Pedig szó sincs ilyesmiről, pusztán annyi történt, hogy a dühösködő minicézár szembenézett a realitásokkal, a valós felmérésekkel, amiből levonta a konzekvenciákat. 

Más megközelítésben: a Tisza-szekta vezére mindenki totális elképedésére valójában feketén-fehéren kénytelen volt elismerni, hogy a Fidesznek több szavazója van, mint a Tisza Pártnak. Másként tudniillik nincsen az égvilágon semmi értelme a videós nyílt színi rimánkodásnak. 

Annak a kendőzetlen beismerése ez a kis előadás, hogy már kimerített minden társadalmi csoportot, lehetőséget és kiderült: nincsenek további tartalékai, ahonnan még valahogyan bővíteni tudná a rá voksolók körét. Ha ugyanis a bizonytalanok, vacillálók között még lennének olyan egyének, akik kis rábeszéléssel hajlandónak mutatkoznának az új brüsszelita ügynökpártra szavazni, akkor nyilvánvalóan hozzájuk intézte volna a szavait.

De nem így tett, ami egyértelművé teszi, hogy rájöttek: nincs más módjuk a szavazatok többségének a megszerzé­sére, mint a fideszes szimpatizánsok egy részének az átállítása, megnyerése. Ennek tulajdonítható az az elvetélt próbálkozás, pánikreakció, hogy valamilyen módon mégiscsak többséget bírjanak szerezni.

Magyar Péter ilyenformán saját maga szolgáltatja a legvilágosabb corpus delictit arra, hogy a Tisza Párt elsöprő, de legalábbis vitán felül meggyőző fölényéről szőtt balos közvélemény-kutatások meséi igazából egy árva fabatkát sem érnek, s nem a valóságot, hanem a baloldal merész, ám a valóságtól totálisan elrugaszkodott ábrándjait tükrözik csupán. Idáig mást sem hallottunk tőle, illetve a közvélemény-manipuláló intézeteiktől, mint hogy a Tisza utcahosszal vezet a pártversenyben. Hát akkor? Minek előadni a bűbájprojektet a máskor gyűlölettel teli kifejezésekkel jellemzett fideszesek számára? 

Nem tart attól, hogy mindenki átlát a szitán, aki össze bírja adni a kettő meg a kettőt? A képlet másként nem jön ki, csak úgy, hogy a Tisza Párt fedőnevű legeslegújabb retróbaloldali politikai vállalkozás tudja már, hogy a Fidesz–KDNP-nek már csaknem ötvenszázalékos a támogatottsága a választókorú népességen belül. Márpedig ha ez tényleg így van – és hinnünk kell nekik –, akkor az katasztrófa az ügynökszekta jövőjét illetően és a választási esélyeiknek gyakorlatilag harangoztak.

Továbbra is teljességgel tanácstalanok lehetünk viszont a tekintetben, hogy nem tudni, vajon mit akar az eddig a pokolba kívánt, ám most egyszeriben lekedveshonfitársamozott fideszesektől. Mert nem mondja ki, hogy szavazzanak inkább rá, csak kerülgeti a kérdést, mint gátlásos macska a forró tejbegrízt.

A fullbalos sajtó is érezhette a helyzet abszurd fonákságát, mert vagy hallgatott róla, mint a csuka (például Telex), vagy furcsa, nyakatekert magyarázatokkal állt elő. A HVG.hu egyenesen arról írt, hogy mondhatni programot hirdetett a fideszeseknek. Felfedezték továbbá, hogy ezzel „validálta”, vagyis hitelesítette a Fidesztől való elfordulását imádatuk tárgya. Hát ha a régi ballap némi spéttel csupán most bizonyosodott meg erről, akkor gratulálunk a kolosszális politikai éleslátásukhoz. Azt viszont, hogy programot adott volna a tiszás nemzet-félrevezető az úgymond fideszeseknek, végképp értelmezhetetlennek tartjuk. 

Az adócsökkentés, a határvédelem, a rezsicsökkentés, a bőkezű családtámogatási rendszer, a 13. nyugdíj, a 14. nyugdíj vagy a béremelések a jelenlegi kormány gyakorlatának szerves részei. No migration, no gender, no war! – ismerős? Miért kellene mindezeket a „fideszeseknek” éppen Magyar Pétertől várniuk?

Meg aztán mire számít, amikor minden rosszat elmondott az ország állapotáról, amit állítása szerint a fideszeseknek is látniuk, tudniuk kell? Azt képzeli, hogy a mindenrosszizmus terjesztése hatásos lehet a valósággal szemben? Nem fél attól, hogy olyanok is megnézik a videót, akik itt élnek és nem a Bahamákon, illetve nincsenek eleve telve gyűlölettel minden iránt, ami ebben az országban létrejött az utóbbi tizenhat évben? Sőt, egyre inkább kilóg a lóláb, hogy azokra számít, akik nem is csupán az előző bő másfél évtizeddel, hanem a rendszerváltás óta eltelt harminchat évvel van bajuk. Hát ilyen elvakult demokrácia- és fejlődéstagadó embert viszonylag keveset fog találni az országban.

Mi arra tippelünk: az egész álszent videós akciónak csak az lehetett az értelme, 

hogy ha már nem szavaznak rá, legalább a kormánypártokat se támogassák és ne menjenek el választani a megszólítottak. 

Ennek az esélye azonban a nullához közelít. Egyet viszont elárult hamvába holt kísérletével: hogy irgalmatlanul rosszul áll a szénája annak, aki ilyen kétségbeesett lépésre szánja el magát.

