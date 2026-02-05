Tiszás önlebuktatás élő adásban

Szívhez szólónak szánt kis videóval fordult Magyar Péter a jobboldali közönséghez, illetve ahogy ő fogalmazott: a fideszesekhez. Sokan bizonnyal nem hittek a fülüknek, amikor meghallották, hogy Kedves fideszes honfitársaim! megszólítással kezdi a pár perces monológot. Hirtelen nem szélsőjobboldaliak, kormánypárti propagandisták lettek a szemében a konzervatív gondolkodású polgárok, hanem kedves honfitársak? – hüledezhetett okkal-joggal, aki belenézett a szózatba. Mi történt a vezérpukkanccsal?

Megártott neki a nagy hideg?

Pedig szó sincs ilyesmiről, pusztán annyi történt, hogy a dühösködő minicézár szembenézett a realitásokkal, a valós felmérésekkel, amiből levonta a konzekvenciákat.

Más megközelítésben: a Tisza-szekta vezére mindenki totális elképedésére valójában feketén-fehéren kénytelen volt elismerni, hogy a Fidesznek több szavazója van, mint a Tisza Pártnak. Másként tudniillik nincsen az égvilágon semmi értelme a videós nyílt színi rimánkodásnak.

Annak a kendőzetlen beismerése ez a kis előadás, hogy már kimerített minden társadalmi csoportot, lehetőséget és kiderült: nincsenek további tartalékai, ahonnan még valahogyan bővíteni tudná a rá voksolók körét. Ha ugyanis a bizonytalanok, vacillálók között még lennének olyan egyének, akik kis rábeszéléssel hajlandónak mutatkoznának az új brüsszelita ügynökpártra szavazni, akkor nyilvánvalóan hozzájuk intézte volna a szavait.

De nem így tett, ami egyértelművé teszi, hogy rájöttek: nincs más módjuk a szavazatok többségének a megszerzé­sére, mint a fideszes szimpatizánsok egy részének az átállítása, megnyerése. Ennek tulajdonítható az az elvetélt próbálkozás, pánikreakció, hogy valamilyen módon mégiscsak többséget bírjanak szerezni.

Magyar Péter ilyenformán saját maga szolgáltatja a legvilágosabb corpus delictit arra, hogy a Tisza Párt elsöprő, de legalábbis vitán felül meggyőző fölényéről szőtt balos közvélemény-kutatások meséi igazából egy árva fabatkát sem érnek, s nem a valóságot, hanem a baloldal merész, ám a valóságtól totálisan elrugaszkodott ábrándjait tükrözik csupán. Idáig mást sem hallottunk tőle, illetve a közvélemény-manipuláló intézeteiktől, mint hogy a Tisza utcahosszal vezet a pártversenyben. Hát akkor? Minek előadni a bűbájprojektet a máskor gyűlölettel teli kifejezésekkel jellemzett fideszesek számára?