Történelem és tanulság

Megbolydult világunkban már nem könnyű elboldogulni a szavakkal, fogalmakkal, kifejezésekkel. Pillanatokon belül megjelennek ugyanis a szavak, kifejezések örökös bírálói. Ha azt mondom, hogy demokrácia, akkor például a normális emberek pontosan tudják, hogy ez a kifejezés már rég elvesztette filozófiai tartalmát. Ezt mi, magyarok, az Európai Unió markában élve, már bizony jócskán megtapasztaltuk, például akkor, amikor rá kellett jönnünk, hogy a mai helyzetben, mely mint tudjuk, demokrácia, még egy kormányfő sem beszélhet őszintén. Saját országunkkal kapcsolatos tapasztalat, hogy amikor miniszterelnökünk pár éve a magasságos EU-ban kifejtette, hogy népünk nem óhajt kevert társadalomban élni, nálunk az anya nő, az apa meg férfi, a válasz az volt, hogy migránsgettóvá óhajtanák „varázsolni” országunk bizonyos körzeteit, megspékelve mindezt azzal, hogy irdatlan mennyiségű pénzügyi terhet is ránk raknának. Ugyanezt próbálgatják az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban is. Naponta. Ez szerintük a demokrácia. Amely ma is dühöng Európában.

Olvasott embernek nem kell részletezni, arról szól a mai politika, hogy az orosz–ukrán háborút támogatni kell, továbbá mindent, amihez lényegében semmi közöd nincsen. Persze, ha volna miből, ha nem. No és az ukrán állam működését is támogatnunk kellene. Ugyan miből és miért, kérdezem én. Csakhogy érték- és mértékvesztett uniós politikusaink egyre csak erőszakoskodnak, feszítik a húrt, hogy továbbra is támogassák a orosz–ukrán háborút. Felelet persze nem jön arra, immáron négy esztendeje legalább, hogy mi ennek a valódi és igaz háttérmagyarázata? Talán van, aki emlékszik arra, hogy az uniós nagyokosok négy esztendeje még azt mondogatták, hogy villámháború lesz az orosz–ukrán ütközet. Nem lett az. Még mindig tart, bár a nagyokosok rendre mondogatják, körvonalazódik a béke. Jelentkezzen, aki látja. Aztán mondták azt is, hogy anyagi veszteség nélkül megúszhatja Európa ezt a különös háborút. Nem úszta meg. Azt hiszem, ez tagadhatatlan. Csak a Zelenszkij családnak nem volt vesztesége egyedül, annyi szent, ha lehet hinni az ilyen-olyan cikkekben közölt őrületes költekezéseikről szóló beszámolóknak, de amúgy másoknak óriásiak a veszteségeik.