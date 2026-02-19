A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

A legutóbbi interjúra készülve gondoltam át a jelenlegi hazai botrányos közvélemény-kutatási helyzetet, és evidenssé vált számomra is, hogy az állandó és a világban mindenhol létező kisebb csalások helyett e téren – egyes pártokat segítő, másokat víz alá nyomó célzattal – körülbelül 2012-től indultunk el itthon a mai világbajnoki szintet jelentő totális közvélemény-kutatási manipulációk felé. Mi történt, mi okozta ezt a változást?

A válasz a mindig is balfelé elfogult hazai közvélemény-kutató cégek alapvető funkcióváltásában keresendő.

A Fidesz kétharmados győzelme 2010-ben együtt járt a baloldal szétforgácsolódásával, és a DK kiszakadása a szocialistáktól, a Momentum és az LMP országgyűlési párttá válásával az acsarkodó balos pártelitek esélytelenné tették a Fidesz leváltását. Emellett az erejében bízó Fidesz-kormány szembefordult Brüsszellel és a mögötte lévő demokrata amerikai globális hatalmi körökkel, és ahogy ismerjük a történetet, az Obama-adminisztráció külügyese, Charles Gati 2011 őszén kijelentette, hogy mindenképpen eltüntetik az Orbán-kormányt, vagy legálisan, vagy ha ez nem megy, akkor illegálisan.

Ekkor indult be egy kívülről szervezett új balos egységpárt megszervezése a korábbi miniszterelnök, Bajnai Gordon körül Együtt néven. Ennek megnyilvánulása volt egy nagy tüntetés meghirdetése Bajnai beszédével, majd két hét múlva egy balos közvélemény-kutató cég már 14 százalékos ellenzéki vezetést mutatott ki, miközben az akkor még legerősebb MSZP-t tíz százalékra tették, és a DK-t is már öt százalék körül mérték. Volt is nagy felzúdulás az ellenzék köreiben, mert sokan tendenciózus manipulációt, az Együtt mesterséges felfuttatását látták ebben, amiben igazuk is volt, mert Bajnai személyén kívül még önálló szervezet sem létezett, néhány hét múlva kezdett kiderülni a csalás, majd két-három hónap múlva teljesen hamvába holt a bajnaista kísérlet.

Ám az akkor összeállt és külföldről is pénzelt-gondozott felfuttató gépezet megmaradt: a balos közvélemény-kutató cégek, a köréjük sereglett politikai elemzők és intézeteik, majd 2015 után már a közösségi média influenszerei, podcastjei, YouTube-­csatornái, és az eleve külföldi pénzen gründolt és működtetett Telex, 444.hu, HVG, és egy deal révén az ATV esti műsorai.

Ez egy tartós háttérstruktúrát jelentett, és jelent azóta is, és a Fidesz-leváltás még reménytelenebbé válása menetében ez a politikai struktúra lelkesen kapott minden új figura után, akiben a leváltás esélyét látták.

Ennek tagjai formailag „független” közvélemény-kutatók, egyetemi oktatók, politikai elemzők, ügyvédek, újságírók, becsületes nyugdíjasok, vagy az ebből jól megélő celebek, influenszerek. Ténylegesen azonban ezek – körülbelül két-háromszáz fő, körbevéve néhány ezer aktivistával, rajongóval – egy sűrű kommunikációs hálózatban már egy bő évtizede összecsiszolódtak.