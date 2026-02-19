idezojelek
Vélemény

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

Pokol Béla
A legutóbbi interjúra készülve gondoltam át a jelenlegi hazai botrányos közvélemény-kutatási helyzetet, és evidenssé vált számomra is, hogy az állandó és a világban mindenhol létező kisebb csalások helyett e téren – egyes pártokat segítő, másokat víz alá nyomó célzattal – körülbelül 2012-től indultunk el itthon a mai világbajnoki szintet jelentő totális közvélemény-kutatási manipulációk felé. Mi történt, mi okozta ezt a változást?

A válasz a mindig is balfelé elfogult hazai közvélemény-kutató cégek alapvető funkcióváltásában keresendő.

A Fidesz kétharmados győzelme 2010-ben együtt járt a baloldal szétforgácsolódásával, és a DK kiszakadása a szocialistáktól, a Momentum és az LMP országgyűlési párttá válásával az acsarkodó balos pártelitek esélytelenné tették a Fidesz leváltását. Emellett az erejében bízó Fidesz-kormány szembefordult Brüsszellel és a mögötte lévő demokrata amerikai globális hatalmi körökkel, és ahogy ismerjük a történetet, az Obama-adminisztráció külügyese, Charles Gati 2011 őszén kijelentette, hogy mindenképpen eltüntetik az Orbán-kormányt, vagy legálisan, vagy ha ez nem megy, akkor illegálisan.

Ekkor indult be egy kívülről szervezett új balos egységpárt megszervezése a korábbi miniszterelnök, Bajnai Gordon körül Együtt néven. Ennek megnyilvánulása volt egy nagy tüntetés meghirdetése Bajnai beszédével, majd két hét múlva egy balos közvélemény-kutató cég már 14 százalékos ellenzéki vezetést mutatott ki, miközben az akkor még legerősebb MSZP-t tíz százalékra tették, és a DK-t is már öt százalék körül mérték. Volt is nagy felzúdulás az ellenzék köreiben, mert sokan tendenciózus manipulációt, az Együtt mesterséges felfuttatását látták ebben, amiben igazuk is volt, mert Bajnai személyén kívül még önálló szervezet sem létezett, néhány hét múlva kezdett kiderülni a csalás, majd két-három hónap múlva teljesen hamvába holt a bajnaista kísérlet.

Ám az akkor összeállt és külföldről is pénzelt-gondozott felfuttató gépezet megmaradt: a balos közvélemény-kutató cégek, a köréjük sereglett politikai elemzők és intézeteik, majd 2015 után már a közösségi média influenszerei, podcastjei, YouTube-­csatornái, és az eleve külföldi pénzen gründolt és működtetett Telex, 444.hu, HVG, és egy deal révén az ATV esti műsorai. 

Ez egy tartós háttérstruktúrát jelentett, és jelent azóta is, és a Fidesz-leváltás még reménytelenebbé válása menetében ez a politikai struktúra lelkesen kapott minden új figura után, akiben a leváltás esélyét látták.

Ennek tagjai formailag „független” közvélemény-kutatók, egyetemi oktatók, politikai elemzők, ügyvédek, újságírók, becsületes nyugdíjasok, vagy az ebből jól megélő celebek, influenszerek. Ténylegesen azonban ezek – körülbelül két-háromszáz fő, körbevéve néhány ezer aktivistával, rajongóval – egy sűrű kommunikációs hálózatban már egy bő évtizede összecsiszolódtak.

Bajnai után Kész Zoltán győzelme jelentett egy Messiás-lehetőséget nekik, majd 2018-ra Márki-Zay mögé álltak be napok alatt, és az ő politikai magányossága ellenére elérték, hogy a hozzá képest stabil szervezettel rendelkező balos pártelitek elfogadják fejük fölé messiásnak. Ám csúfos bukása után rögtön dobták, és 2024-ben jött Magyar Péter, akit új messiásként a teljes háttérstruktúra ünnepelni kezdett. Bár teljesen egyedül maradt hónapokig, de manipulált mérésekkel a Fideszt máris legyőző támogatást mutattak ki nála. 

Például úgy, hogy az eleve manipulált országos támogatásánál eltüntették az egyéni országgyűlési választói kerületekben a nulla jelenlétét, és az ATV esti műsoraiban a háttérstruktúra elemzői már azt sulykolták, hogy ilyen számokkal a Tisza már a kétharmadot is el fogja érni, és a Fidesz-elit elbizonytalanodni látszott.

Most, hogy beindult a kampány, és a Fidesz beágyazott egyéni jelöltjei már nem hallgathatók el, változatlan a „Tisza-győzelem” szlogenjük, az ismert szakmai torzításokkal nagy Tisza-fölényt sulykolnak, hogy segítsék a Fidesz-kormány megroppantását. Ám ha április 12-én a szavazóurnáknál ismét Fidesz-győzelem lesz, akkor megint dobják a most élre állított Magyar Pétert, éppen úgy, ahogy 2022-ben nem álltak ki a vereség után Márki-Zay mellett, és 2030-ig keresik majd az új messiást. 

A háttérstruktúra tagjai ismét „független” közvélemény-kutatók, egyetemi oktatók, politikai elemzők, újságírók, celebek és influenszerek lesznek, és éber szemmel figyelik majd az új messiás felbukkanását, hogy őt minden saját szervezet nélkül is a csúcsra röpítsék. 

Ők valójában a „Háttér Balliberális Globális Párt (HBGP)”. 

Nevezzük néven őket! Mert eddig elsiklottunk a politikai realitás mellett, és rendre álmélkodtunk, hogy teljesen egyedül, napok alatt országos erővé válhat egy-egy új Fideszt leváltó messiás.

A szerző professor emeritus

