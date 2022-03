Hivatásos zavarkeltők

Azt olvasom, hogy a félretájékoztatás önálló fegyvernemmé vált. Az ötlet nem új keletű, a rendszerváltás idején a néphadsereg romjain szerveződő magyar haderő úgynevezett zavaró századába soroztak be tartalékosként. De mit kell majd csinálni, ha netán olyan helyzet adódik, kérdeztem naivan a fáradt tekintetű őrnagytól. Mire ő gurgulázó hangon felröhögött: Hát azt, amit egyébként is, hülyeségeket írni!

Ma sem kell különösebb kiképzés a honi baloldalnak és propagandasajtójának, ezt támasztja alá, amit művelnek a szomszédunkban dúló háború árnyékában. Ők nem tanultak abból a csodálatos összefogásból sem, ami a véres események elől menekülők megsegítésében nyilvánult meg. Egy másodpercre sem tudják abbahagyni gyűlöletkeltő politikájukat, és a közelgő választások kampányának rendelik alá a hadihelyzetről megfogalmazott minden mondatukat. Így hangozhat el a szájukból az a nyilvánvaló ostobaság, hogy a magyar miniszterelnök egyszemélyben felelős a harcok kirobbanásáért, vagy hogy el kellene zárni az Oroszországból érkező gáz és kőolaj csapjait, ne az ezekért fizetett pénzből öldökölje Putyin szegény ukránokat.

Akkor szögezzünk le néhány alapvető dolgot! Először is, az Európai Unió nem nélkülözheti az Oroszországból származó energiahordozókat. Nem én mondom, hanem Olaf Scholz német kancellár, aki hétfőn elutasította azokat a követeléseket, amelyek szerint az Ukrajna elleni háború miatt Oroszországgal szemben bevezetett szankció­kat ki kell terjeszteni az energiaszektorra. Magyarországra mindez különösen érvényes, hiszen a lakosság nagy része gázzal fűt, az üzemanyagok pedig szinte kizárólag orosz kőolajból készülnek. Aki tehát a szankciók­kal szórakozik, az a magyar családokat hozza elviselhetetlen helyzetbe. Nemcsak Orbán Viktor politikája, hanem a magyar családok elemi érdeke, hogy a kormány mindent megtegyen annak érdekében, hogy ne velünk fizettessék meg a háború árát!

Miközben ezt írom, a moslékkoalíció szedett-vedett pártjai a négyszáz forintos eurón rugóznak. Állításuk szerint a kormány elhibázott gazdaságpolitikája az oka a mélyrepülésnek. Nem, sajnos nem közgazdasági műveltségükkel van probléma, szándékosan hazudoznak ebben a kérdésben is. Ha meghallgatnának higgadt szakértőket, belátnák, hogy ez a gyengülés támadás következménye. Megtámadni pedig olyan nemzeti valutát érdemes, amelyiket valamiféle bizonytalanság leng körül. Ilyen bizonytalanságot szül, amikor az Orbán-fóbiások serege elkezdi követelni az Oroszország ellen meghozott szankciók kiterjesztését az energiaszektorra. A kiterjesztés lebegtetésével azt a látszatot keltik, mintha egy csapásra megváltoztatható lenne a gazdaságpolitika hazánkban. Most marad a rezsicsökkentés vagy sem? Duplájára nő egy liter benzin ára vagy sem? Káosz lesz vagy rend? Ez az a mesterségesen gerjesztett bizonytalanság, amiben vérszemet kapnak a spekulánsok. A gátlástalan pofátlanság netovábbja, hogy a cinikus balliberális vészmadarak most is a kormányt vádolják azzal, amit ők okoztak.

El kell azonban keserítenem őket. Magyarország egyáltalán nem támogatja az orosz agresszió miatti szankciók kiterjesztését. Az uszító háborús propagandájuk részeként előadott zavarkeltésükkel szemben a kormány békét kereső, kiszámítható tevékenysége megnyugtatja majd az ideges piacokat is. Imádkozzunk, hogy minél előbb elhallgassanak a fegyverek a szomszédunkban, és április harmadikán vegyük el végleg a kedvét ennek a velejéig romlott bandának a félrebeszéléstől!

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Teknős Miklós)