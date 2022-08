Eltolt tolerancia

Mit jelent az Irie Maffiának a Sziget? – szegezte a kérdést a zenekar frontemberének, MC Columbónak (polgári nevén Kéri András) a Phenom.hu magazin. A válasz: „Sokszínűséget, toleranciát. Egy mintaállam, ahol származástól, nyelvtől, vallástól függetlenül tud felhőtlenül együtt élni több tízezer ember”. Ennek immár hét éve. Idén viszont homokszem kerülhetett a gépezetbe Közép-Európa vezető kulturális fesztiválján: az aktuálpolitika szúrós szemmel lesett be a sátornyíláson.

Alina Pas ukrán rapper például nem is annyira azzal vizsgázott le toleranciából, hogy Orbán-fotót tépett szét a színpadon – ez inkább kevéssé ízléses, hatásvadász performansz volt –, hanem hogy kollektíve elítélte az ukrajnai háborúért a magyarokat és az oroszokat. Utóbbiaknak már a Szigetre való meghívása sem tetszett az előadóművésznek. Ám az ő esetében még időben kapcsoltak a szervezők: nincs embargó, próbálja elviselni a neves rapper, hogy az oroszok Putyin inváziója dacára is élni mernek a világon. (Az Ukrajnát és általában az emberi jogokat bőszen védelmezők közül egyeseknek ezzel is nehéz megbarátkozniuk.)

Abból viszont kitiltás és büntetőfeljelentés lett, hogy a Tribade barcelonai zenekar izraeli szigetezők nemzeti zászlaját rongálta meg trágár módon, országuk létjogosultságát is kétségbe vonva. A feljelentő Tett és Védelem Alapítvány azt írja, a női banda az „igazi munkásosztály” barcelonai hangja akar lenni, többek között a „férfikiváltságok” ellen és az LMBT-jogokért küzdve.