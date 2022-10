Csöbörből vödörbe

A papír sok mindent elbír, ami leírva szépen is mutathat, ám nem biztos, hogy az a gyakorlatban is működik. Nem kell hozzá különösebb gógyi, hogy ezt a mindennapi életünkben is felismerjük. Úgy tűnik azonban, hogy az Európai Unió vezetői ezzel nincsenek tisztában.

Zöldtechnológiák mindenek felett – hirdetik a brüsszeli bürokraták és egyes nyugati államok politikusai. A papírra vetett elképzelés szerint a megújuló energia mindenre megoldást ad, így a klímaváltozás problémájára és az orosz energiafüggőség leépítésére is. Mindez oly szépen hangzik, kár, hogy kevesebben beszélnek a buktatókról.