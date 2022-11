Nyolcvanhat elhatárolódó

Akárkik is írták a diákok levelét, látnivaló: nem párbeszédet akarnak, észérveket, nyílt vitát. Ezeket nem érdeklik a tények, a másik fél álláspontja, következésképp el sem óhajtanak gondolkodni rajta. Csak el akarják őt némítani. Szabadságról papolnak, de közben egyetemet foglalnak, a rektort sem engedik be. Ők korunk bolsevikjai: a woke-ok. Ez a méreg (is) az Egyesült Államokból érkezik. Festményeket öntenek le szutyokkal. Szobrokat döntenek. Véleményedért kitiltanak a közösségi médiából – majd dühöngve törlik onnan magukat, ha téged visszaengednek (lásd Trump-ügy). Ugyanők sípolják szét a nemzeti ünnepeket, foglalják el a parlamenti pulpitust. Ők fetrengenek a tévészékházban, hogy – Popovics intelmei szerint – „k…rva erős képek” készülhessenek. S nem észlelik, hogy közben átbohóckodják magukat a józan észen túli tartományba.

Borítókép: A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) egyik épülete (Fotó: Róka László)