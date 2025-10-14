idezojelek
A Helyzet

Jól elszigetelték Orbánt

Mikor fordult olyan elő utoljára, hogy Magyarország a világ vezető nagyhatalmaival olyan kiváló kapcsolatban legyen, mint most?

Pilhál Tamás
Orbán ViktorbékeDonald Trump 2025. 10. 14.

Már megint jól elszigetelődött Orbán Viktor… Olyannyira, hogy maga Donald Trump hívta meg őt az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol tegnap aláírták a két évig tartó gázai háborút lezáró békeszerződést. A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: a magyar miniszterelnök mellett a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető. A béke remek hír, a magyar jelenlét pedig óriási diplomáciai siker az országnak.

Közben az Európai Unió végtelenül buta, de legalább végtelenül kártékony bürokratáit senki sem hívta meg. Ha Von der Leyenéken múlt volna, talán megtorpedózzák ezt a békét is, ahogyan az ukrajnait. Ám a Szentföldig nem ér el az Európai Bizottság mancsa, s arrafelé nagyjából mindenki árkot röhög köréjük. Ami nem csoda, tekintettel Brüsszel – általunk túl jól ismert – folytonos hepciáskodására. 

A minap irreguláris flottillájukkal csináltak magukból bohócot. (Greta Thunberg sorhajókapitány megkísérelte áttörni a Gáza körüli tengeri blokádot az úgynevezett „segélykonvojával”. Aztán kiderült, hogy a 42 hajón mindösszesen két tonnányi segélyt vittek. Minő nagyvonalúság!) Von der Leyen mindenesetre szívélyesen üdvözölte tegnap a gázai békét az irodájából.

Ami pedig Orbán Viktor meghívását illeti: ahogy nézem, a globalisták honi sajtólerakatai ettől ismét félrenyelték a szójalattés kávéjukat. S köhögős kínjukban egész korrekten beszámoltak az esetről. Talán még nem jött meg Brüsszelből az itiner, hogyan kellene keretezni a dolgot. Miként kéne beadagolni közönségüknek, hogy ez az óriási magyar siker valójában blama és elszigetelődés. 

Bár a teve könnyebben átjut a tű fokán, ők azért megkísérlik majd ezt is félremagyarázni, ebben biztosak lehetünk. Mint ahogy pár hete vért izzadva bizonygatták Trump orosz energiahordozós nyilatkozatáról, hogy most aztán jól beszólt az Orbánnak – mígnem maga az amerikai elnök húzta ki alóluk a szőnyeget, jelezve, Magyarországnak jelenleg nincs más lehetősége, mint az orosz kőolaj és földgáz. Ennek belátásához amúgy négy elemi sem szükséges, ám a honi balliberálisok képességeit mégis meghaladja.

A magyar miniszterelnök jelenléte minden bizonnyal a kiváló amerikai–magyar kapcsolatokra és a Donald Trump által többször említett, Orbán Viktorhoz fűződő baráti viszonyára vezethető vissza. Továbbá az Izraellel és a térség arab államaival való szoros, stratégiai kapcsolatokra, a következetes magyar békepolitikára, illetve a konnektivitásalapú külpolitikára. Utóbbi körülbelül azt jelenti: akivel lehet (és az elsöprő többséggel azért lehet), azzal jóban kell lenni és üzletelni. Ideológiai maszlag és kioktatás nélkül. 

Ennek eredménye, hogy évről évre rekordokat döntenek nálunk a külföldi befektetések. Munkahelyek tízezrei jönnek létre. Rágalomból gyúrt ellenzékünknek minderről annyi jut eszébe, hogy „összeszerelő üzem” meg „akkumulátorgyár”. Mikor fordult olyan elő utoljára, hogy Magyarország a világ vezető nagyhatalmaival olyan kiváló kapcsolatban legyen, mint most? Egyszerre vagyunk jóban az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal. Trump Orbánt hívja föl telefonon, mielőtt találkozik az orosz elnökkel.

Halljuk a huhogókat, hogyne. Hogy így a Putyin meg úgy a kínai kommunisták. Holott a Marx-szobrokat avató, Antifa-terroristák talpára mentelmi jogi útilaput kötő, a migrációkritikus nyugdíjasokat börtönbe záró, genderegyenlősítő Nyugat-Európa immár közelebb áll a bolsevizmushoz, mint Kína.

Brüsszel és kutyái ugatnak, a békekaraván meg halad. Most épp Sarm es-Sejkben. De ha a globalista bábmestereket meg a bábjaikat sikerül letekerni, előbb-utóbb talán Ukrajnában is.
 

 

               
       
       
       

1
2
3
4
5
6
7
8

