Jól elszigetelték Orbánt

Már megint jól elszigetelődött Orbán Viktor… Olyannyira, hogy maga Donald Trump hívta meg őt az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol tegnap aláírták a két évig tartó gázai háborút lezáró békeszerződést. A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: a magyar miniszterelnök mellett a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető. A béke remek hír, a magyar jelenlét pedig óriási diplomáciai siker az országnak.

Közben az Európai Unió végtelenül buta, de legalább végtelenül kártékony bürokratáit senki sem hívta meg. Ha Von der Leyenéken múlt volna, talán megtorpedózzák ezt a békét is, ahogyan az ukrajnait. Ám a Szentföldig nem ér el az Európai Bizottság mancsa, s arrafelé nagyjából mindenki árkot röhög köréjük. Ami nem csoda, tekintettel Brüsszel – általunk túl jól ismert – folytonos hepciáskodására.

A minap irreguláris flottillájukkal csináltak magukból bohócot. (Greta Thunberg sorhajókapitány megkísérelte áttörni a Gáza körüli tengeri blokádot az úgynevezett „segélykonvojával”. Aztán kiderült, hogy a 42 hajón mindösszesen két tonnányi segélyt vittek. Minő nagyvonalúság!) Von der Leyen mindenesetre szívélyesen üdvözölte tegnap a gázai békét az irodájából.

Ami pedig Orbán Viktor meghívását illeti: ahogy nézem, a globalisták honi sajtólerakatai ettől ismét félrenyelték a szójalattés kávéjukat. S köhögős kínjukban egész korrekten beszámoltak az esetről. Talán még nem jött meg Brüsszelből az itiner, hogyan kellene keretezni a dolgot. Miként kéne beadagolni közönségüknek, hogy ez az óriási magyar siker valójában blama és elszigetelődés.

Bár a teve könnyebben átjut a tű fokán, ők azért megkísérlik majd ezt is félremagyarázni, ebben biztosak lehetünk. Mint ahogy pár hete vért izzadva bizonygatták Trump orosz energiahordozós nyilatkozatáról, hogy most aztán jól beszólt az Orbánnak – mígnem maga az amerikai elnök húzta ki alóluk a szőnyeget, jelezve, Magyarországnak jelenleg nincs más lehetősége, mint az orosz kőolaj és földgáz. Ennek belátásához amúgy négy elemi sem szükséges, ám a honi balliberálisok képességeit mégis meghaladja.