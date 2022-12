A baksis színeváltozásai

Ha ez egyszer bekövetkezne, az többszörös haszonnal kecsegtetne itt, Magyarországon is. Az említett, velejéig romlott, korrupt nemzetközi baloldalnak ugyanis szerves részét képezi a hazai dollárbaloldal, amelynek vezető politikusai úgy dobálják manapság a kormánybuktató kampányukra eltapsolt hárommilliárdnyi vesztegetési pénz felelősségét, mint a forró krumplit. Ha látnák a jó brüsszeli példát, talán ki mernének állni ők is, hogy megtudjuk végre, kinek árulták el a hazájukat.

A velük szorosan együttműködő dollármédia pedig végre elismerhetné, hogy képtelen a piacról megélni, ezért fogadja el Sorosék támogatása után most Joe Biden kenőpénzeit is. Ez kölcsönözne némi vajszínű árnyalatot annak a mélyenszántó szakmai vitának, hogy akkor most ki is a propagandista. Ám ami a legfontosabb, abbahagyhatnák végre azt a rendkívül aljas lejárató hadjáratot, amivel az uniós költségvetés érdekeit veszélyeztető korrupcióval vádolják a magyar kormányt. Lássuk be, ez korrupt gazemberek szájából egyre nevetségesebb.