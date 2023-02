Egyenlő mércét!

Mivel a több mint százmillió áldozatot követelő kommunizmust soha sem ítéltek el nemzetközi bíróság előtt, főbűnöseit nem semmisítették meg fizikailag vagy ítélték életfogytiglani börtönre, egyértelmű, hogy a francia kommünárok, a szovjet bolsevikok, a Lenin-fiúk, a csekások, a Vörös Hadsereg Frakció szellemi örököseinek nincs félnivalójuk. Sőt bátrabbak, mint valaha, pedig csak azt kellene alkalmazni rájuk, mint a politikai, ideológiai horizont másik végletére: aki közösség tagja elleni erőszakot követ el, az a szabadság és az emberi méltóság ellen követ el bűncselekményt. Az Európai Unió tagállamaiban alap, hogy aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt bántalmaz, az közösség tagja elleni erőszak bűntettét követi el. Azzal is kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, ha a csoport tagjaiban riadalmat kelt, az erőszaknak pedig már az előkészülete is büntetendő. Aki látta azt a felvételt, amelyen egy munkába siető emberre támad orvul az embervadászat céljából a magyar fővárosban összegyűlt Antifa-falka, annak a bíróságok jövőbeni döntésétől függetlenül sem kétséges, hogy bűnszövetségben, felfegyverkezve, csoportosan, jelentős érdeksérelem okozásának céljából követték el tettüket.

Most a magyar hatóságokon a sor, hogy a kettős mércének még a halvány árnyékát is kerülő szigorú döntést hozzanak az ügyben. Tény, a baloldalisággal bizton nem vádolható Budaházy Györgyöt 17 év fegyházra, további 14 vádlottat pedig összesen több mint száz év szabadságvesztésre ítélte terrorcselekmény és más bűntettek elkövetése miatt a Fővárosi Törvényszék tavaly márciusban, igaz, még nem jogerősen, a per a vádlottak többségének esetében másodfokon jelenleg is tart. Ez alapján nem kérdés, hogy az erőszaktevő antifáknak nem otthonról kellene e-mailezgetnie, hanem a megfelelő zárt intézményben várni az ítéletet. Végre ne legyen szexi antifának lenni.

