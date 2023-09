Erre vannak persze már sajnos máshonnan is példák, a vajdasági magyar fiatalok egész hada lett szegedi egyetemista, amikor a szerb érdekekért kellett volna véres rendet vágniuk a horvát és bosnyák földeken. Budapest akkor is tiltakozott, hogy a magyarokat ne vigyék el mások háborújába, s Belgrád füle botját se mozdította erre, de nem nyúlt a magyarok után Magyarországra. Ma már egy kicsit más a helyzet. Nem azért, mert Volodimir Zelenszkij szavára bárki is kiebrudalná a nála menedéket kérő ukrán állampolgárokat. Hanem azért, mert az ukrán elnök ezt jogosnak érzi.

2023-ban olyan képlékennyé vált a jogértelmezés, mint az ukrán határok.

Gazdasági migránsok tömegei hazudják magukat menekülteknek, de a nyári szünidőt a régi családi házban töltik rokonokkal, hogy ősszel folytassák menekültéletüket. Ők maradhatnak, hiszen a háború borzalmas lehet ott, a Kelet zordon sivatagjai között. A valódi menekültek, akik valóban egy háború elől viszik a motyójukat és mentik az életüket, sokkal gyanúsabbak. Az ukrajnai háború ugyanis dicsőséges és bátor, legalábbis ez tűnik ki a megszólalásokból. Aki pedig onnan elmenekül, az hazátlan, gyáva ember.

Pokoli nehéz erkölcsi kérdés, hogy érdemes-e meghalni ­Ukrajnáért, ha valaki nem ukrán.

A háborús hangulatban Kijev egyre szorítja vissza az egyéni érdekeket az országban, lassan eljut odáig, hogy Ukrajna egységes nemzetállam, ahol csak ukránok élnek. Akinek ukrán útlevél lapul a zsebében, azt ukránnak tekintik, s így kötelessége a hazáért harcba szállni és meghalni, ha ezt követeli meg tőle az anyaföld.