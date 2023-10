Őexc. David számlázik

– Pressman ügyvéd úr? Itt Ellen Pinchuk beszél – búgott a telefonba a csinos, középkorú nő, de ez még hidegen hagyta a hívott felet. – ­Mihail Dimitrijevics nagyon meg van elégedve, utaltuk is az ötezer dolcsit. Tudja, nem mindig könnyű érvényesülni a Putyin-világban, de ismeri a dakota mondást: Kaparj, kurta, neked is jut! – kacagta Mihail Prohorov, az egyik leggazdagabb orosz oligarcha amerikai kijáróasszonya, majd a választ meg sem várva kinyomta a telefonján David Pressmant.

A New York-i paragrafuskurkász nem tűnt izgalmas alaknak. Kispályás prókátor, aki évi rongyos kétmillióért kidobja a belét nulla huszonnégyben. Mihail Dimitrijevicsnek meg 11 milliárd pihen a vagyonelemeiben. Így is történhetett? Jelen állás szerint így is.