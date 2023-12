Muppet Show

Egyetlen kérdés azonban ott motoszkál bennünk: mi történik Coloradóban? Hogyan juthatott odáig a szabadság egyik nagyszerű állama, hogy egyszerűen megtiltsa Donald Trump kampányát? És ha ez lehetséges, hol a határ? Milyen szabadságot korlátozó, antidemokratikus, zsarnoki intézkedésekkel süllyesztik tovább az Egyesült Államokat azok, akiknek hivatali és erkölcsi kötelességük volna megoltalmazni hazájukat?

A kérdés persze költői: nem akarnak őt semmit sem megoltalmazni. Pedig a régi, kemény és munkás Amerikát mi nagyon jól ismerjük. Láttuk filmeken, viseltük ruhadarabjait, hallgattuk zenéjét, jártunk is ott néhányszor.

Világos az is, hogy a két partvidék között élő tízmillióknak éppen úgy elegük van a demokraták fordított puccparádéjából, mint nekünk.

Azonban még egy kicsit várnunk kell. Nem sokáig. Addig, amíg újra feltárul az ajtó, és Trump újra szemben áll majd kihívójával, Leonyid Iljics Bidennel vagy valamelyik klónjával, tulajdonképpen mindegy. Coloradóban is, máshol is. Mert az igazságot is meg lehet szokni, barátaim.