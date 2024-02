Luxusferi kulipintyója

Inkább arra tippelünk: túl aprónak találták az előző kéglit. Másrészt még kevésbé akarnak vegyülni a szolganéppel, mivel a hírek szerint a Szemlőhegyi úti villánál is szeparáltabb a kíváncsi szemek elől az új luxuskulipintyójuk. De mi van, ha egyszerűen csak megijedtek a Momentummal való viták nyomán, hogy hozzájuk is betoppannának kerítést bontani a szélsőbaloldali rohamcsapatok, és ezért van szükség a még az eddigieknél is védettebb luxusbunkerre?

Borítókép: Az épület négyszintes, emeletenként bőven meghaladja a kétszáz négyzetmétert