Megnyugtatva lelkesít

A nemzetközi sajtó a svéd NATO-csatlakozásról mondottakra figyelt leginkább, és azt emelték ki, hogy a magyar parlament rögtön a tavaszi ülésszak elején ratifikálhatja azt. Nekünk viszont sokkal fontosabb, hogy hetek óta intenzív tárgyalások zajlanak a két kormány között, közel a megállapodás, amelynek óriási katonai és hadiipari megállapodás is része lehet. De ha már hadiipar, az is lényeges üzenete volt a beszédnek, hogy továbbra sem küldünk fegyvert az ukrajnai vérontáshoz, és mindent elkövetünk, hogy kimaradjunk a háborúból. Egyedül maradtunk békepárti politikánkkal, de ahogyan az illegális migrációval kapcsolatban, úgy ebben a kérdésben is nekünk lesz igazunk, hangsúlyozta a miniszterelnök.

Nagyon fontos volt a beszédnek az a része, amelyik az elmúlt extra nehéz esztendőt értékelte. Sikerült ép bőrrel kikecmeregni belőle, de mielőtt eluralkodna rajtunk az elégedetlenség, nem árt belegondolni, hogy immár ötödik éve kell rendkívüli körülmények között, embert próbáló nyomás alatt élnünk és dolgoznunk azért, hogy megvédhessük azt, amit korábban elértünk. Ez minden magyar kőkemény munkájának eredménye, de most az a feladat, hogy visszatérítsük a magyar gazdaságot a Covid, a háború és az ostoba szankciós politika miatt elhagyott növekedési pályára. Azt akarjuk, hogy Magyarország Európa egyik legjobb országa legyen. Ennek az évnek a sikerek évének kell lennie. Ehhez ötlépéses tervet ismertetett a miniszterelnök.

A közelgő európai parlamenti választások kampányában fontos üzenet volt az is, amit az Európai Unióban szerveződő új jobboldalról mondott Orbán Viktor. Ez nem Európa alternatívája kíván lenni, hanem egy európai alternatíva, amivel érdemes harcolni a győzelemért. Ahogy Nagy Feró mondta: Engem megnyugtatott.