Nem vész el, csak átalakul

És legalább ilyen fontos, hogy a kommunista diktatúrák emlékezete ne csupán egy vagy néhány közép-európai ország „magánügye” legyen. Ugyanis a helyzet az, hogy Európa nyugati felén – ahol kizárólag a nácizmust és fasizmust tapasztalták meg, szenvedték el, de azt is jóval rövidebb ideig, mint mi a kommunizmust – máig nem néztek szembe a kommunizmus iszonyú, megbocsáthatatlan bűneivel. Elég baj, hogy igyekeznek bagatellizálni vagy elfelejteni azokat, de még nagyobb az, hogy – Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója szavaival – a kommunizmus Nyugaton tovább él az egyetemeken, az intézményekben, a médiában, és sok helyen a politikában is.

Az észak-amerikai és a nyugat-európai – az uniós és a globális intézményeket, szervezeteket is elérő – neokommunista térfoglalás szaporodó jelenségeit, figyelmeztető jeleit látva komolyan vehetjük a régi faviccet: mi a közös az energiában és a kommunizmusban? Az, hogy egyik sem vész el, csak átalakul. Vagyis a kommunizmus nemcsak a múlt része, hanem sajnos a jelenünké is. Ezért kell róla minél többet beszélni és emlékezni, emlékeztetni rá – de ezzel együtt vállalni a szellemi és egyre inkább a politikai ellenállást is az agresszív és cinikus hódító törekvéseivel szemben.