Hogy új rablói vannak a nyárnak, már Ady Endre is észrevette, de ha Dobrev Klára minapi elszólására gondolunk, a befejezést is előre is megírhatjuk. A DK nagyasszonya ugyanis belengette, hogy akár Magyar Péterrel is összefognának, mi mégsem álmélkodunk, tudtuk, hogy hamis héja-nász zajlik a szemünk előtt. Véres torzsalkodás, eszement hajsza, ahol a két madár látszólag egymást tépi, majd – hogy akkor felfedjük a költő aktuális végkövetkeztetését – végül lehullanak az őszi avaron.