Napóleon a gáton

És nem érti a szerencsétlen hordószónok, mekkora megtiszteltetés számára már az is, hogy a kormányfő politikai igazgatója immár a harmadik lehetőséget adja neki a vitára. Az nem jó. Ő Orbán Viktor hátán akar felmászni az uborkafára. Viselkedése rávilágít, hogyan tud eljutni egy ember, Isten teremtménye oda, hogy teljes beleéléssel Napóleonnak gondolja magát, miközben minden képesség hiányzik belőle a hőn áhított nagyság eléréséhez.

A mellény alá dugott kéz póza ugyanis könnyedén utánozható. Vagyis ha jön az ár, irány a bolt, gumicsizmát, széldzsekit az emberfiára, lapátot a kezébe, mikrofont a gallérjára, ki a gátra, és máris olyan, mintha ő is irányítana, mintha kicsit ő is naggyá válna. Szánalmas erőlködése ugyanakkor rendkívül veszélyes. Sokan azt hihetik, ennyi tényleg elég a bajok elhárítására. Az Orbán-fóbiások hajlanak erre. De reményt ad, hogy napközben ők is lapátoltak. A bolondéria csak pihenőidőben mérgezte őket.