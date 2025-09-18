Senki se lepődjön meg túlzottan, ha a jövő tavaszi választásokig a balhű közvélemény-kutató cégeknél a Tisza Párt fogja vezetni utcahosszal, de legalábbis magabiztosan a népszerűségi versenyt. Erre a tévedés kockázata nélkül akár fogadni is lehetne, ami csupán azért nem lenne sportszerű, mert bombabiztos dolgokban úriember nem köt fogadást. Olyannyira bizton lehet ezt prognosztizálni, hogy ha Magyar Péter szektavezéren kívül csak mondjuk öten jelennének meg a végén a nyílt színi fröcsögő-fenyegető lincshangulatú rendezvényein, akkor is ragaszkodnának a brüsszelita párt elsöprő sikeréhez, sőt még a kétharmadot sem tartanák elképzelhetetlennek.

Legutóbb a Publicus nevű csontbalos intézet mutatott ki nagy előnyű Tisza párti vezetést a Fidesszel szemben, azelőtt meg a mindig megbízható ellenzékpártoló Medián hozta a kötelező Tisza-galeris fölényt – legalábbis papíron. Mérget vehetünk rá, hogy sorban adja majd egymásnak át a stafétabotot a többi liberálbaloldali felmérőcég. Teszik ezt úgy, leszegett fejjel, beharapott szájszéllel, hogy még az elkötelezett baloldali választópolgárok közül is sokan tamáskodva ingatják a fejüket, ha meglátják ezeket a triumfáló kutatási adatokat, amelyek már szinte puszta formalitásként állítják be a 2026-os parlamenti választásokat.

Hogy miért nem nyeli be sok mindenki első szóra ezeket a kimutatásokat? Mert hosszú évek óta ugyanaz a cirkusz megy.

A balos cégeknél már évtizedek óta az ellenzék, helyesebben a baloldal, illetve az éppen aktuális messiásformáció a favorit, csak hatalmas pechjükre mindig éppen a parlamenti választások időpontjában veszítik el a népszerűségüket. Tessék csak utánanézni: a választási harcokban edzett közvélemény-manipulátor cégek kivétel nélkül balos győzelmet jósoltak minden országgyűlési megméretés előtt. Aztán amilyen igazságtalan az élet és csapodár a szavazóközönség, valahogy minden egyes alkalommal tótágast álltak az esélyek és szép remények, s a nóta vége az lett, hogy úgy elverték a globalista pártösszefogást, mint a kétfenekű dobot. Ezért aztán gondoltak egy nagyot ezek a balfüggő szubjektív felmérőcégek, és a döntő részben külföldi, amerikai szponzorkontingens, és azt sütötték ki, hogy már több mint egy évvel a voksolás előtt akkora előnyt mutatnak ki az általuk menedzselt liberálbalos kandidáló számára, hogy a közönségnek meg se forduljon a fejében, hogy itt más is nyerhet, mint ők.