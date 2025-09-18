idezojelek
A Helyzet

Hosszú évek óta ugyanaz a cirkusz

A balos cégeknél már évtizedek óta a baloldal, illetve az aktuális messiásformáció a favorit, csak hatalmas pechjükre mindig éppen a parlamenti választások időpontjában veszítik el a népszerűségüket.

Megyeri Dávid
2025. 09. 18.

Senki se lepődjön meg túlzottan, ha a jövő tavaszi választásokig a balhű közvélemény-kutató cégeknél a Tisza Párt fogja vezetni utcahosszal, de legalábbis magabiztosan a népszerűségi versenyt. Erre a tévedés kockázata nélkül akár fogadni is lehetne, ami csupán azért nem lenne sportszerű, mert bombabiztos dolgokban úriember nem köt fogadást. Olyannyira bizton lehet ezt prognosztizálni, hogy ha Magyar Péter szektavezéren kívül csak mondjuk öten jelennének meg a végén a nyílt színi fröcsögő-fenyegető lincshangulatú rendezvényein, akkor is ragaszkodnának a brüsszelita párt elsöprő sikeréhez, sőt még a kétharmadot sem tartanák elképzelhetetlennek.

Legutóbb a Publicus nevű csontbalos intézet mutatott ki nagy előnyű Tisza párti vezetést a Fidesszel szemben, azelőtt meg a mindig megbízható ellenzékpártoló Medián hozta a kötelező Tisza-galeris fölényt – legalábbis papíron. Mérget vehetünk rá, hogy sorban adja majd egymásnak át a stafétabotot a többi liberálbaloldali felmérőcég. Teszik ezt úgy, leszegett fejjel, beharapott szájszéllel, hogy még az elkötelezett baloldali választópolgárok közül is sokan tamáskodva ingatják a fejüket, ha meglátják ezeket a triumfáló kutatási adatokat, amelyek már szinte puszta formalitásként állítják be a 2026-os parlamenti választásokat.

Hogy miért nem nyeli be sok mindenki első szóra ezeket a kimutatásokat? Mert hosszú évek óta ugyanaz a cirkusz megy.

A balos cégeknél már évtizedek óta az ellenzék, helyesebben a baloldal, illetve az éppen aktuális messiásformáció a favorit, csak hatalmas pechjükre mindig éppen a parlamenti választások időpontjában veszítik el a népszerűségüket. Tessék csak utánanézni: a választási harcokban edzett közvélemény-manipulátor cégek kivétel nélkül balos győzelmet jósoltak minden országgyűlési megméretés előtt. Aztán amilyen igazságtalan az élet és csapodár a szavazóközönség, valahogy minden egyes alkalommal tótágast álltak az esélyek és szép remények, s a nóta vége az lett, hogy úgy elverték a globalista pártösszefogást, mint a kétfenekű dobot. Ezért aztán gondoltak egy nagyot ezek a balfüggő szubjektív felmérőcégek, és a döntő részben külföldi, amerikai szponzorkontingens, és azt sütötték ki, hogy már több mint egy évvel a voksolás előtt akkora előnyt mutatnak ki az általuk menedzselt liberálbalos kandidáló számára, hogy a közönségnek meg se forduljon a fejében, hogy itt más is nyerhet, mint ők.

Van azonban ezzel a nagyszerű, sőt zseniális mestertervvel néhány apró bökkenő. Egyrészt ma már vannak olyan kiváló közvélemény-kutató intézetek, amelyek nem partnerek ebben a liberális mutyi össz­hangban, és nem átallanak más eredményt kimutatni a felméréseikben: olyat, amelyik barátságosabb viszonyban áll a magyar valósággal, és még a választási végeredményt is el szokták találni. Nem pusztán két voksolás között pontosak, amikor a tévedés és lebukás kockázata nélkül bármit közzé lehet tenni, mert a papír és az internet türelmes, hisz értelemszerűen nincs ellenpróba. Másrészt nem igazán életszerű, hogy az épp soros messiásalakulat, jelen esetben a Tisza Párt nevű szekta töménytelen csetlés-botlása, hazugsága simán leperegne az emberekről.

Hogy valami jó hírünk is legyen a bal(fék)oldal számára, megnyugtathatjuk a Tisza-szekta körül gyülekezőket: ne aggódjanak, mert a Mediánnál, a Publicusnál, a Republikonnál vagy a Závecznél minden körülmények között ők lesznek a legnépszerűbbek a jövő évi voksolás időpontjában. Ezen az sem változtathat semmit, ha a választást a Fidesz–KDNP nyeri 2026 tavaszán. 

Nincs az a jobbközép, patrióta győzelem, ami ezeknél a cégeknél a vezető pozíciójukat veszélyeztetné.

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

