Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Őszöd Etyeken 

Jól értesültek már rebesgetik: megvan az új Gyurcsány a régi háttérbe vonulása után.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Gyurcsány Ferencőszödi beszédMagyar Péter 2025. 09. 02.

Nem biztos, hogy vágyott ilyen hírnévre Etyek, amely többek között filmcentrumáról, kiváló borairól, pincészeteiről vált messze földön híressé. Pedig mostantól a Jóisten sem menti meg attól, hogy az etyeki beszéd emlegetése révén a politikatörténet évkönyveibe is beírja a nevét. Hisz ha a politikai közbeszédnek 2006 óta szerves része az őszödi beszéd jelzős szerkezet, pusztán azért, mert Balatonőszödön mondta el a hírhedt csalásbeismerő, trágár monológját szocialista párttársai előtt Gyurcsány Ferenc, a szemérmetlen, hazug választási ígéretekkel a hatalmát megtartó miniszterelnök, akkor logikusan nyerhet polgárjogot napi használatra az etyeki beszéd szókapcsolat, terminus technicus is. 

Lázár János építési és közlekedési miniszter nem véletlenül írta már a Tarr Zoltán Tisza párti alelnök és Dálnoki Áron tiszás gazdasági kabinetvezető fórumáról készült önleleplező videó első nyilvánosságra került részlete kapcsán, hogy „Etyek az új Őszöd”. 

Nem lehet vitás: ha valaki, mint Tarr Zoltán, nemcsak beismeri, hogy az új többkulcsos adóterveik olyanok, amelyeket a nagyközönség előtt nem kell túlragozni, s amelyekről nem kell kibontani az igazság minden részletét, akkor nehéz nem asszociálni a bukott baloldali miniszterelnöknek a kampányhazugságokkal büszkén elhencegő szószátyárkodására.

Van egy nagy különbség viszont a két beszéd között, ami a vétlen Etyeket kimondottan pozitív megvilágításba helyezheti: az, hogy az ott elhangzó beszédnek preventív, sőt jótékony hatása lehet. Gyurcsány hazugságáriája, a választási csalással büszkélkedése ugyanis már az országgyűlési megméretés után esett meg, így csak post festa lehetett tiltakozni ellene. Az ügyifogyi alelnök viszont a párt gazdasági potentátjának, „vállalkozó kedvű lányok” felkutatásával és felfuttatásával kétes nevet szerzett, egyetértőn heherésző Dálnokinak az asszisztenciájával hosszú hónapokkal a voksolás előtt locsogta ki a féltve őrzött mestertervet. Vagyis azt, hogy előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. 

A legfrissebb beszélgetés- vagy fecsegésrészlet azonban arról is tanúskodik, hogy a dilettáns tiszás alvezér azt jövendöli: meg fognak bukni. Ez pedig a részéről nem csalás, nem ámítás, hisz kijelentette a többkulcsos adóemelési szándékaik kapcsán: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Örömmel jelentjük, teljesült a vágya: ez máris sikerült. Ez a pár mondat tudniillik szó szerint mindent elmond a megszorítási terveikről. 

A szekta fővezére persze most azt mondja, hogy szó sincs adóemelésről, és mindenkit beperel, aki az ellenkezőjét állítja. Csak hát ha kedvezőek lettek volna az adóterveik, minek kellett volna azokat eltitkolni? Ezt magyarázza meg a hatalmas eszű führer úr! Így nem marad más hátra: be kell majd perelnie vagy fel kell jelentenie saját helyettesét, ha kivételesen valamelyest konzekvens akar maradni könnyelmű ígéreteihez.

Sokaknak lehet olyan érzése, hogy a Gyurcsány Ferenc–Magyar Péter hazugsághegyes párhuzam – mi az, hogy, nagyon is! – kézenfekvő. Ilyen az, amikor nagy szellemek összejönnek az őszödi típusú találkozásokon. Jól értesültek már rebesgetik: megvan az új Gyurcsány a régi háttérbe vonulása után. Az egykori szélbalos kormányfő azonban éppen az őszödi beszédben vallotta be: a választást megelőző hónapokban őrizték a titkot, nehogy kiderüljön, mire készülnek. A tiszás csúcskáderek azonban ebben is rosszabbul teljesítettek: nem őrizték jól a titkot. Peti nemzetvezető ezért túlszárnyalhatja a csúfosan megbukott Feri nemzetveretőt: neki ez az attrakció már több mint fél évvel a választás előtt sikerülhet.
 

               
       
       
       

