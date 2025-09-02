Őszöd Etyeken 

Nem biztos, hogy vágyott ilyen hírnévre Etyek, amely többek között filmcentrumáról, kiváló borairól, pincészeteiről vált messze földön híressé. Pedig mostantól a Jóisten sem menti meg attól, hogy az etyeki beszéd emlegetése révén a politikatörténet évkönyveibe is beírja a nevét. Hisz ha a politikai közbeszédnek 2006 óta szerves része az őszödi beszéd jelzős szerkezet, pusztán azért, mert Balatonőszödön mondta el a hírhedt csalásbeismerő, trágár monológját szocialista párttársai előtt Gyurcsány Ferenc, a szemérmetlen, hazug választási ígéretekkel a hatalmát megtartó miniszterelnök, akkor logikusan nyerhet polgárjogot napi használatra az etyeki beszéd szókapcsolat, terminus technicus is.

Lázár János építési és közlekedési miniszter nem véletlenül írta már a Tarr Zoltán Tisza párti alelnök és Dálnoki Áron tiszás gazdasági kabinetvezető fórumáról készült önleleplező videó első nyilvánosságra került részlete kapcsán, hogy „Etyek az új Őszöd”.

Nem lehet vitás: ha valaki, mint Tarr Zoltán, nemcsak beismeri, hogy az új többkulcsos adóterveik olyanok, amelyeket a nagyközönség előtt nem kell túlragozni, s amelyekről nem kell kibontani az igazság minden részletét, akkor nehéz nem asszociálni a bukott baloldali miniszterelnöknek a kampányhazugságokkal büszkén elhencegő szószátyárkodására.

Van egy nagy különbség viszont a két beszéd között, ami a vétlen Etyeket kimondottan pozitív megvilágításba helyezheti: az, hogy az ott elhangzó beszédnek preventív, sőt jótékony hatása lehet. Gyurcsány hazugságáriája, a választási csalással büszkélkedése ugyanis már az országgyűlési megméretés után esett meg, így csak post festa lehetett tiltakozni ellene. Az ügyifogyi alelnök viszont a párt gazdasági potentátjának, „vállalkozó kedvű lányok” felkutatásával és felfuttatásával kétes nevet szerzett, egyetértőn heherésző Dálnokinak az asszisztenciájával hosszú hónapokkal a voksolás előtt locsogta ki a féltve őrzött mestertervet. Vagyis azt, hogy előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.