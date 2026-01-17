idezojelek
A Helyzet

Vérfürdős tiszás tervek

A tiszás bádogführer számtalanszor nyilatkozott arról, hogy a földdel egyenlővé tenné a patrióta médiát. Sőt, Dunába lökéssel is fenyegetett.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
2026. 01. 17. 6:00
Valahogy nagyon be akar vágódni Fleck Zoltán jogszociológus Magyar Péternél, annyira pedálozik az egyre jogállamtipróbb, terrorizálási céllal hangoztatott terveivel. A pályatévesztett, a joghoz, alkotmányhoz hentesbárddal közelítő egyetemi oktató egy Tisza-szigetes rendezvényen arról beszélt, hogy nem kell kétharmados törvényt módosítani ahhoz, hogy az úgymond túlfinanszírozott kormányzati sajtót meg lehessen szüntetni. Úgy vélekedett, hogy így majd tényleges, valós képet kaphat mindenki, még az ország legeldugottabb csücskében is. Elrettentő példaként említette találkozását egy vasútállomáson egy Magyar Nemzet-olvasóval, amit úgy jellemzett, hogy „nem volt kellemes”.

Senki előtt sem lehet titok ezek után, hogy valami nagyobb stallumot szeretne elérni a bosszúszomjas szélsőbaloldali szereplő a jövőben a Tisza Párt áhított hatalomra kerülése esetén, hiszen a Nagy Ember szintén állandóan közéleti vérfürdőket helyez kilátásba a tőlük független médiával szemben.

 A jog nevében fellépő, ám a rákosista-kádárista jogkerülő hagyományokat folytatni kívánó ELTE jogi kari oktató nem részletezte, miért okozott neki traumatikus élményt egy Magyar Nemzet-olvasóval való diskurzus. Ahogy ismerjük azonban a liberálbaloldali, pártállam-prolongáló elit szokásrendszerét, ők mindenképpen el akarják kerülni a nem baloldali emberekkel való személyes kontaktust. Pedig jól tennék, ha nem így tennének, mert akkor nem érné meglepetésként a balos önjelölt elitet minden választási eredmény 16 év óta, amikor az éppen esedékes messiás-alakulat felsül, s le kell vennie az addig viselt irdatlan nagy mellényt. Bizony nehéz lehet elviselni a másként gondolkodást és vélekedést a virtigli pártállami beállítottságú személyeknek, de előbb-utóbb meg kell barátkozniuk a helyzettel, ha nem akarnak állandóan méretes zakókat kapni a választásokon.

Szerintük ugyanis jog ott van, ahol a baloldal van, de ezt a tévképzetet kevesen osztják a mai Magyarországon. Lapunk pedig születésétől fogva kibírta, túlélte a nyilas-náci és a kommunista diktatúrákat is, ezért a kettő kombinációjával házaló gagyi politikai nímandok fenyegetőzésére meg sem rezdülünk.

Tudtuk persze Flecktől is függetlenül, hogy a most éppen Tiszának nevezett baloldali hordalékformáció és a körülötte nyüzsgölődők a konzervatív sajtót felszámolnák, mert a diktatúrapárti észjárásnak ez a sajátja. 

A tiszás bádogführer számtalanszor nyilatkozott arról, hogy a földdel egyenlővé tenné a patrióta médiát. Sőt, Dunába lökéssel is fenyegetett, s többször mint bűnözőkről emlékezett meg a jobboldali, általa kizárólag propagandistának bélyegzett sajtómunkatársakról, akikre előszeretettel uszítja rá vérgőzös híveit. Mi jöhet még, hisz a bűnözőknek tudjuk, hol a helyük? Recsket újranyitnák, átnevelő lágerekbe helyeznék el a nem „független” sajtó képviselőit, vagy még ennél is rosszabbra számítsunk?

Már csak az vár megválaszolásra, hogy technikailag miként valósítanák meg a kétharmados törvények és az alaptörvény kiiktatását a jogállamiság nevében. A digitálisan alulképzett fiókführer a Hír TV, illetve a jobboldali sajtó megszüntetéséről azt mondta: olyan lesz az, mint amikor kihúzzák a hajszárító dugóját a falból. Csak hát ennél bonyolultabb az élet: a demokráciát nem lehet ilyen egyszerűen megszüntetni. Még akkor sem, ha számukra a jobboldal puszta léte is felháborító elhajlás. Az országgyűlési választáson lesz ehhez egy-két szavuk a magyar embereknek. Az eddigi tapasztalatok szerencsére azt mutatják: nem akarnak sok év egykori prolidiki után egy átmázolt újabbat, egy libidikit a nyakukba.

 

               
       
       
       

