Vérfürdős tiszás tervek

Valahogy nagyon be akar vágódni Fleck Zoltán jogszociológus Magyar Péternél, annyira pedálozik az egyre jogállamtipróbb, terrorizálási céllal hangoztatott terveivel. A pályatévesztett, a joghoz, alkotmányhoz hentesbárddal közelítő egyetemi oktató egy Tisza-szigetes rendezvényen arról beszélt, hogy nem kell kétharmados törvényt módosítani ahhoz, hogy az úgymond túlfinanszírozott kormányzati sajtót meg lehessen szüntetni. Úgy vélekedett, hogy így majd tényleges, valós képet kaphat mindenki, még az ország legeldugottabb csücskében is. Elrettentő példaként említette találkozását egy vasútállomáson egy Magyar Nemzet-olvasóval, amit úgy jellemzett, hogy „nem volt kellemes”.

Senki előtt sem lehet titok ezek után, hogy valami nagyobb stallumot szeretne elérni a bosszúszomjas szélsőbaloldali szereplő a jövőben a Tisza Párt áhított hatalomra kerülése esetén, hiszen a Nagy Ember szintén állandóan közéleti vérfürdőket helyez kilátásba a tőlük független médiával szemben.

A jog nevében fellépő, ám a rákosista-kádárista jogkerülő hagyományokat folytatni kívánó ELTE jogi kari oktató nem részletezte, miért okozott neki traumatikus élményt egy Magyar Nemzet-olvasóval való diskurzus. Ahogy ismerjük azonban a liberálbaloldali, pártállam-prolongáló elit szokásrendszerét, ők mindenképpen el akarják kerülni a nem baloldali emberekkel való személyes kontaktust. Pedig jól tennék, ha nem így tennének, mert akkor nem érné meglepetésként a balos önjelölt elitet minden választási eredmény 16 év óta, amikor az éppen esedékes messiás-alakulat felsül, s le kell vennie az addig viselt irdatlan nagy mellényt. Bizony nehéz lehet elviselni a másként gondolkodást és vélekedést a virtigli pártállami beállítottságú személyeknek, de előbb-utóbb meg kell barátkozniuk a helyzettel, ha nem akarnak állandóan méretes zakókat kapni a választásokon.

Szerintük ugyanis jog ott van, ahol a baloldal van, de ezt a tévképzetet kevesen osztják a mai Magyarországon. Lapunk pedig születésétől fogva kibírta, túlélte a nyilas-náci és a kommunista diktatúrákat is, ezért a kettő kombinációjával házaló gagyi politikai nímandok fenyegetőzésére meg sem rezdülünk.